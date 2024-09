La SEPTA s’apprête à supprimer les tarifs réduits sur les trains, les bus et les trolleys, et à augmenter les prix sur certaines lignes ferroviaires régionales

PHILADELPHIE (CBS) – La SEPTA prévoit de supprimer les réductions tarifaires alors qu’elle est confrontée à un déficit budgétaire de 240 millions de dollars, a annoncé l’agence jeudi.

Ce changement signifie que les détenteurs de cartes SEPTA Key et les personnes qui paient avec des cartes de crédit et de débit ne seraient plus facturés 2 $ pour un trajet et paieraient plutôt le tarif complet de 2,50 $.

Les changements de prix sont soumis au vote du conseil d’administration de la SEPTA. Des audiences publiques sur les changements proposés auront lieu avant la réunion du conseil d’administration.

Un porte-parole de la SEPTA a déclaré que les réductions seront également supprimées sur les trains régionaux. Pour de nombreux trajets, les prix pourraient augmenter d’environ 1 $ par trajet, en fonction des zones traversées.

L’agence cherche à augmenter ses revenus alors qu’elle est confrontée à un déficit suite à l’expiration des fonds de secours COVID-19. La SEPTA a déjà indiqué aux législateurs que le déficit de financement pourrait nécessiter des augmentations de tarifs. jusqu’à 31% et des réductions de service jusqu’à 20%.

« Le budget de l’État a fourni à la SEPTA 43 millions de dollars d’aide ponctuelle, et bien que nous en soyons reconnaissants et optimistes quant à un accord de financement à long terme à Harrisburg, nous devons agir maintenant pour garantir que la SEPTA dispose des ressources nécessaires pour fournir des services fiables à la ville et à la région », a déclaré le président du conseil d’administration de la SEPTA, Ken Lawrence, lors d’une conférence de presse.

Les modifications tarifaires proposées ajouteraient 14,4 millions de dollars supplémentaires de revenus par an, a déclaré la SEPTA.

Voici un aperçu des modifications tarifaires proposées.

Les responsables de la SEPTA parlent des changements de tarifs lors d’une conférence de presse

Les prix des pass journaliers, hebdomadaires et mensuels ne changeront pas, a déclaré le PDG Leslie Richards.

Richards a déclaré que la proposition rend certaines règles, comme celles sur les transferts, plus flexibles.

« Actuellement, si vous descendez du bus, allez faire une course et revenez ensuite sur le même trajet en bus dans la direction opposée, vous devez payer deux tarifs pleins pour un voyage aller-retour », a déclaré Richards.

Selon la proposition, un passager utilisant une carte SEPTA Key ou un autre moyen de paiement sans contact pourrait effectuer un voyage aller-retour sans avoir à payer un deuxième tarif – à condition qu’il utilise le même itinéraire et que le voyage de retour soit dans les deux heures, a déclaré Richards.

Le coût des voyages en train régional dans la zone 1 diminuerait à 4 $ selon la proposition, et trois gares sont ajoutées à la zone 1 : Overbrook, Wissahickon et Tulpehocken.

Les changements tarifaires sont nécessaires, peu importe ce qui se passe avec l’aide de l’État à Harrisburg, ont déclaré les dirigeants.

« Même si nous recevons la totalité du montant proposé par le gouverneur, il y aura toujours un manque à gagner dans notre budget de fonctionnement », a déclaré M. Richards. « Nous avons encore un gros manque à combler et ces 14 millions de dollars par an nous aideront. »

Lawrence a déclaré que la SEPTA n’avait pas connu d’augmentation de tarifs depuis 2016.

Richards a déclaré qu’environ 7 % des passagers paient en espèces et paient le plein tarif en permanence.

La SEPTA organise des audiences publiques sur d’éventuels changements de tarifs

Les audiences publiques auront lieu le 16 octobre à 10 h et 16 h, avec possibilité de participation en personne et via WebEx.

Le conseil votera sur les changements le 21 novembre et ils entreront en vigueur le 1er décembre.

La SEPTA lutte contre la fraude aux transports et va à nouveau faire payer le stationnement

La SEPTA lutte également contre la fraude tarifaire. De nouveaux portillons d’accès ont récemment été installés dans certaines stations de la ligne à grande vitesse de Norristown et de la ligne Market-Frankford pour dissuader les passagers de sauter, de ramper ou de passer sous les tourniquets. La SEPTA avait précédemment estimé qu’elle perdait entre 30 et 40 millions de dollars par an à cause des fraudeurs.

Les frais de stationnement reviennent également pour les clients de la SEPTA dans les terrains de surface et les garages à partir du 23 septembre à Fern Rock, Jenkintown-Wyncote Station et Glenside Station. Les frais de stationnement seront rétablis dans d’autres stations à des dates ultérieures, selon un calendrier publié sur le site Web de SEPTA.

