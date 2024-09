La SEPTA partage ses projets d’ajustements tarifaires pour faire face au déficit budgétaire – NBC10 Philadelphie

Les usagers des bus, des trains, du métro et des trolleybus pourraient bientôt devoir payer plus cher pour se déplacer SEPTEMBRE.

Comme indiqué tout au long de l’année, l’agence de transport est confrontée à un déficit budgétaire de 240 millions de dollars après avoir épuisé les fonds fédéraux d’aide COVID.

On espérait beaucoup que le budget de l’État aiderait l’agence de transport à éviter une crise financière, mais ce qu’elle obtient est loin d’être à la hauteur de ses espérances.

Le PDG et directeur général de la SEPTA, Leslie S. Richards, et le président du conseil d’administration, Kenneth E. Lawrence Jr., ont tenu une conférence de presse jeudi pour discuter des ajustements tarifaires proposés.

« Le conseil d’administration de la SEPTA a travaillé sans relâche pour défendre le financement des transports en commun », a déclaré Lawrence. « Nous sommes optimistes quant à un accord sur le financement à Harrisburg ; cependant, nous devons agir maintenant pour garantir que la SEPTA soit la mieux placée pour fournir un service fiable à la ville et à la région. »

La nouvelle proposition porterait le tarif du Travel Wallet dans les bus, métros et trolleys à 2,50 $, soit le même que le tarif en espèces, ont indiqué les responsables. Les transferts gratuits resteraient, mais la SEPTA éliminerait les restrictions sur la direction des transferts de voyage, ce qui permettrait notamment d’autoriser davantage d’allers-retours avec un seul tarif.

Les responsables ont déclaré que la proposition augmenterait la plupart des tarifs des trajets simples sur le réseau ferroviaire régional et alignerait les prix de Travel Wallet et de Quick Trip. Tous les pass journaliers, hebdomadaires et mensuels conserveraient le même prix.

Un autre grand changement sera le fait que la SEPTA prévoit de rétablir les frais de stationnement sur les parkings de surface appartenant à l’agence de transport.

Les tarifs des parkings de surface du Frankford Transportation Center, de Norristown et de Lansdale passeront de 1 $ à 2 $ et de 2 $ à 4 $. Les autorités ont déclaré que ces nouveaux frais contribueraient à compenser les coûts d’entretien des parkings.





« Nous avons travaillé dur pour garantir que cette proposition tarifaire soit équitable », a déclaré Richards. « Nous savons que personne ne veut payer plus cher pour quoi que ce soit, mais nous mettons tout en œuvre pour éviter des coupes budgétaires dévastatrices. Sans nouveau financement public pour les transports en commun, nous devrons envisager des augmentations tarifaires supplémentaires au printemps. Ce que nous annonçons aujourd’hui est une première étape vers la planification de notre avenir incertain. »

Les responsables notent que la dernière augmentation des tarifs de la SEPTA remonte à 2017 et que les augmentations de tarifs prévues en 2020 ont été reportées en raison de la pandémie.

Les audiences publiques concernant les ajustements tarifaires proposés auront lieu le 16 octobre à 10 h et 16 h. Les membres du public sont encouragés à se joindre en personne au siège de la SEPTA ou à distance via WebEx.

Les changements proposés doivent encore être approuvés par le conseil d’administration, mais ce vote n’aura pas lieu avant fin novembre, et les changements pourraient ensuite intervenir début décembre.

Visite www.septa.org pour voir la proposition complète et le calendrier des audiences publiques.