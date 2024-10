La séparation professionnelle du prince Harry et de Meghan Markle exécutée pour « toxicité »

La séparation professionnelle du prince Harry et de Meghan Markle a été exécutée parce que la marque du couple était perçue comme « toxique », selon un expert en relations publiques.

Le duc et la duchesse de Sussex ont entrepris plusieurs engagements en solo au cours des derniers mois dans le cadre d’une stratégie plus large.

Il a déclaré : « Depuis leur mariage, Harry et Meghan ont une marque distincte. Cette marque est basée sur un duo. Appelez-la ‘Harry et Meghan’, appelez-la ‘les Sussex’, appelez-la comme vous voulez. Le fait est que depuis des années, ils sont devenus synonymes les uns des autres.

« Et depuis la célèbre interview d’Oprah, dans laquelle ils ont pris un désaccord latent entre eux et le reste de la famille royale et ont essentiellement déclaré une guerre totale, cette marque est devenue de plus en plus toxique et donc commercialement intenable au point où non pas que de nombreuses grandes marques se précipiteront pour leur faire un gros chèque en fonction de la valeur de leur marque.

« Lorsqu’elles sont combinées, la marque Sussexes est, du point de vue des relations publiques, toxique. Mais lorsqu’elles sont séparées, elles ont une réelle chance de créer une marque entièrement distincte, avec des étiquettes complètement différentes. »

Cependant, cette séparation professionnelle a donné lieu à des spéculations sur leur mariage.