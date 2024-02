La séparation israélo-palestinienne compliquée par l’interdépendance économique

La guerre entre Israël et le Hamas à Gaza a donné naissance à deux idées contradictoires concernant la création d’un État palestinien. D’un côté, les pays de la communauté internationale, y compris les États-Unis, estiment que cette question doit être encouragée en cette période tumultueuse. De l’autre, il y a des éléments au sein du gouvernement et du public israélien qui rejettent la notion d’un État palestinien frontalier d’Israël tout en appelant à la dissolution de l’Autorité palestinienne (AP), qui gouverne les Palestiniens dans certaines parties de la Cisjordanie.

Pour plus d’histoires de The Media Line, rendez-vous sur themedialine.org

Cependant, malgré l’animosité qui existe, les vies des Israéliens et des Palestiniens sont étroitement liées. Même si cela peut être souhaitable pour certains, une séparation complète entre les deux peuples est une tâche difficile et fastidieuse. Les économies étant étroitement liées, la déconnexion des deux aurait de graves conséquences pour les deux parties.

Selon les données des Nations Unies, près de 200 000 Palestiniens étaient employés en Israël et dans les territoires occupés depuis la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les chiffres ont peu fluctué depuis lors en raison du manque d’alternatives dont dispose l’AP par rapport au marché israélien.

Cela démontre également la dépendance d’Israël à l’égard des travailleurs palestiniens. Selon Kav LaOved, une organisation israélienne à but non lucratif qui promeut les droits du travail, la majorité des Palestiniens en Israël travaillent dans le secteur de la construction, d’autres dans l’agriculture, l’industrie et les services. L’argent qu’ils gagnent constitue un moteur majeur de l’économie palestinienne, lui injectant des millions de dollars chaque année.

Un MARCHÉ à Ramallah. Quel que soit le modèle d’avenir des relations entre Israël et les Palestiniens, il sera essentiel de consacrer beaucoup d’énergie au développement de l’économie palestinienne. (crédit : MOHAMAD TOROKMAN/Reuters)

Interdépendance israélo-palestinienne

Les données de l’ONU montrent également qu’Israël est le plus grand partenaire commercial de l’Autorité palestinienne, dominant près de 70 % de ses échanges commerciaux avec les autres pays. Tous ces arrangements financiers font partie des accords économiques historiques que les parties ont signés à Paris en 1994, un an après les accords d’Oslo signés entre Israël et les Palestiniens qui ont vu la création de l’Autorité palestinienne.

“Bien que l’AP soit indépendante dans toutes les questions civiles telles que les soins de santé et l’éducation, les accords de Paris n’ont pas permis l’indépendance”, a déclaré le professeur Zvi Eckstein, directeur de l’Institut Aaron pour la politique économique de l’Université Reichman. « Le protocole va sans équivoque à l’encontre d’une économie palestinienne indépendante. Aujourd’hui, on comprend de plus en plus que cette structure est erronée.»

Les accords interdisaient aux Palestiniens d’établir leur propre monnaie, de disposer d’un système d’exportation indépendant et limitaient leur capacité à contracter des emprunts auprès de gouvernements étrangers. Le protocole parlait d’« économies intégrées » liant les deux.

« Ce système ne permet pas à Israël et aux Palestiniens de se déconnecter », a déclaré Eckstein à The Media Line.

Lorsque la guerre a éclaté entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza en octobre 2023, l’une des premières réponses d’Israël a été de refuser l’entrée en Israël des travailleurs palestiniens de Cisjordanie. Selon les responsables israéliens de la défense, leur entrée posait des problèmes de sécurité et un potentiel de nouvelles tensions entre Israéliens et Palestiniens.

Cependant, selon l’Organisation internationale du travail, cela a entraîné la perte de 32 % des emplois en Cisjordanie. À Gaza, contrôlée par le Hamas depuis 2007, la situation est pire, avec une perte estimée à 60 % des emplois. L’organisation s’attend à ce que ces chiffres continuent d’augmenter à mesure que la guerre se prolonge.

La coopération économique entre les parties belligérantes existe et est ancrée dans les accords internationaux signés dans les années 1990.

Selon Samir Abdullah, professeur agrégé à l’université de Bir Zeit en Cisjordanie, le commerce a ralenti depuis le début de la guerre mais ne s’est pas arrêté. Avec l’arrêt complet du mouvement des travailleurs palestiniens vers Israël, l’économie palestinienne a ralenti.

« Il y a une déconnexion presque totale », a déclaré Abdullah à Media Line. Il pense également que les chômeurs chercheront désormais du travail dans l’Autorité palestinienne. « La demande israélienne de main d’œuvre a mis le secteur palestinien de la construction dans une situation difficile, sans travailleurs. Désormais, il y aura probablement plus d’offre que de demande.

Le secteur de la construction est un exemple frappant de la connectivité entre les deux économies. Israël est confronté à une crise du logement depuis plusieurs années, et la pénurie actuelle de main-d’œuvre incite des organisations telles que l’Association israélienne des constructeurs à mettre en garde contre une crise imminente.

Cependant, selon Eckstein, les deux économies doivent se sevrer des travailleurs palestiniens travaillant en Israël. En tant qu’ancien gouverneur adjoint de la banque centrale d’Israël, Eckstein a rédigé un rapport au nom d’un comité gouvernemental en 2011, dans lequel il déclarait qu’autoriser de tels travaux avait un résultat positif principalement pendant une période intérimaire avant l’établissement d’une économie palestinienne indépendante.

« Même si cela contribue au développement de l’économie, cela crée une dépendance », a-t-il déclaré. « La clé est d’établir des industries dans les territoires palestiniens. Les industries d’exportation sont l’élément le plus important du développement des économies de petite taille.

Les Accords d’Oslo et le Protocole de Paris concernant la configuration économique de l’AP ont en effet été considérés comme une phase intérimaire avant la création d’un État palestinien qui ne s’est jamais concrétisé.

L’initiative que les États-Unis seraient à la tête, qui comprendrait une déclaration sur l’avenir d’un État pour le peuple palestinien, vise à inclure à la fois la bande de Gaza et les territoires de Cisjordanie sous le contrôle de l’AP.

Le contrôle des frontières en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, à l’exception du passage de Rafah, géré par le Hamas et l’Égypte, reste uniquement entre les mains d’Israël. C’est également la clé de la dépendance continue des Palestiniens à l’égard d’Israël.

« Il n’existe rien que les Palestiniens ne puissent obtenir d’autres pays qu’Israël, mais comme les frontières sont contrôlées par l’armée israélienne, les Palestiniens ne peuvent pas remplacer les importations israéliennes », a déclaré Abdullah.

Le gouvernement actuel d’Israël est le plus à droite jamais dirigé par le pays. Dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, il a adopté une position dure à l’égard de l’AP avant même que la guerre n’éclate.

Dans les mois qui ont précédé la guerre, au milieu d’une escalade de la violence en Cisjordanie et d’une recrudescence des constructions de colonies israéliennes dans la région, l’Autorité palestinienne était considérée comme sur le point de s’effondrer. Israël a pris des mesures pour empêcher cela, reflétant la reconnaissance par Netanyahu non seulement des sensibilités politiques mais aussi de la co-dépendance qui existe entre les deux économies.

L’un des principaux partenaires de coalition de Netanyahu est le politicien d’extrême droite Bezalel Smotrich, que Netanyahu a nommé ministre des Finances. Smotrich s’est prononcé à plusieurs reprises en faveur de la dissolution de l’AP et de la déconnexion complète entre elle et Israël. Lundi, Smotrich a déclaré qu’établir un État palestinien à la place de l’Autorité palestinienne équivaudrait à « remplacer une vache par un âne ».

Smotrich faisait écho au sentiment de nombreux Israéliens qui accusent l’AP de cautionner le terrorisme en versant des allocations aux familles des Palestiniens qui se sont livrés à des violences contre les Israéliens. Le ministre des Finances s’est également opposé au transfert des fonds destinés à l’Autorité palestinienne. Ces fonds s’élèvent à des millions de dollars américains et constituent principalement des recettes fiscales qu’Israël collecte au nom de l’Autorité palestinienne dans le cadre des accords d’Oslo.

Après que les fonds aient été gelés pendant quelques mois depuis le début de la guerre, la Norvège a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle transférerait les fonds vers la Cisjordanie après les avoir reçus d’Israël. Cependant, l’argent destiné à la bande de Gaza sera toujours retenu.

À la base de tout changement dans la structure de l’économie palestinienne et du changement que l’économie israélienne subirait également en conséquence se trouve la volonté politique, ou l’absence de volonté politique, des deux côtés.

Les défis auxquels est confrontée l’économie palestinienne sont immenses et incluent notamment la nécessité de surmonter le système largement corrompu qui la dirige actuellement. En proie à la corruption, ce pays constitue un obstacle important à tout progrès. En outre, le manque de continuité territoriale entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et à l’intérieur de la Cisjordanie constitue une autre pierre d’achoppement qui nécessite la volonté politique d’Israël pour être éliminée.

« Tout ce qui permet aux Israéliens et aux Palestiniens de se déconnecter permet l’indépendance palestinienne », a déclaré Eckstein. «Dans la situation politique actuelle des deux côtés, il ne semble pas y avoir de majorité d’un côté ou de l’autre. Mais il est tout à fait possible de permettre le développement d’une économie palestinienne indépendante, de manière mesurée et lente, avec la participation des organisations internationales. »

Dans le climat hostile actuel, marqué par une guerre sans précédent entre Israéliens et Palestiniens, cela semble inaccessible.

« Les intérêts mutuels sur le plan économique sont très affectés par les changements politiques », a déclaré Abdullah. « À moins d’une véritable paix, la relation actuelle est instable et non durable. »