Ioan Gruffudd a transformé ses profils sur les réseaux sociaux en privé, au milieu des spéculations que la rupture de son mariage a été déclenchée par le temps qu’il a passé à travailler loin de chez lui en Australie.

Le changement des comptes de médias sociaux de l’acteur, qui empêche les non-abonnés de consulter son Twitter et Instagram, fait suite à la confirmation par Ioan et Alice Evans de la fin de leur mariage de 13 ans.

La scission de choc a maintenant été liée aux trois séjours distincts d’Ioan travaillant loin de la maison familiale en Australie pour filmer sa série télévisée Harrow, dans laquelle il joue un médecin légiste.

Une source a déclaré au Sun: «Ioan vient de dire à sa femme qu’il a décidé que cela ne fonctionnait pas et qu’il voulait passer à autre chose, mais évidemment, pour elle, il y a beaucoup de questions sur pourquoi.

«Au sein de l’industrie, il y a beaucoup de sourcils levés quant à savoir si les choses pourraient être liées à son temps de travail en Australie.

« De toute évidence, sa carrière l’a emmené partout dans le monde récemment, ce qui a mis la famille à rude épreuve depuis un certain temps maintenant – mais le timing de cela a fait trembler beaucoup de langues. »







(Image: FilmMagic)



La star de Titantic, Ioan, a rencontré l’actrice Alice sur le tournage des 102 Dalmations de Disney en 2000, et le couple s’est marié après sept ans ensemble.

Ils ont confirmé cette semaine qu’ils se sont séparés.

Les parents restent dévoués à s’occuper des filles Ella, 11 ans, et Elsie, sept ans ensemble.

Ils ont déclaré au monde dans une déclaration commune: « Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une période incroyablement difficile pour notre famille et nous restons engagés envers nos enfants. Merci de respecter notre vie privée. »







(Image: WireImage)



Au départ, Alice a annoncé sa scission sur Twitter lundi dans des tweets désormais supprimés.

Elle a écrit: « Triste nouvelle. Mon mari / âme soeur bien-aimé de 20 ans, Ioan Gruffudd, a annoncé qu’il allait quitter sa famille à partir de la semaine prochaine.

« Moi et nos jeunes filles, nous sommes très confus et tristes. On ne nous a pas donné de raison sauf qu’il » ne m’aime plus « . Je suis vraiment désolé. »







(Image: Getty Images)



Le père d’Ioan, Peter Griffiths, a affirmé que le mariage du couple était en difficulté depuis un certain temps, mais c’était « triste » que ce soit fini.

Il a déclaré au Daily Mail: « En tant que famille, vous êtes au courant de ces choses.

«J’ai parlé à Ioan et nous sommes bien sûr incroyablement tristes mais je ne veux pas entrer trop dans les détails.

« Nous sommes très tristes, en particulier pour nos deux petites-filles. C’est juste très triste, mais ces choses arrivent et les mariages se terminent. »