La séparation des enfants aborigènes australiens à des « taux dévastateurs » : commissaire | Actualités sur les droits autochtones

Un commissaire aborigène a averti que l’Australie risquait une nouvelle génération volée si les « taux dévastateurs » actuels d’enfants aborigènes retirés de leur famille se maintenaient.

April Lawrie, commissaire sud-australienne chargée des enfants et des jeunes aborigènes, a constaté que les enfants aborigènes étaient de plus en plus retirés de leur famille, malgré les engagements du gouvernement de l’État à réduire la séparation familiale. Si la tendance actuelle se poursuit, le rapport révèle que « le nombre d’enfants autochtones vivant hors du foyer familial augmentera encore de 50 pour cent au cours de la prochaine décennie ».

Une enquête menée par Lawrie a déjà entendu près de 1 000 personnes, dont des enfants, des familles et des aînés autochtones, ainsi que des personnes travaillant dans les services de protection de l’enfance et de soutien aux familles.

Selon un rapport préliminaire libérés mardi, de nombreux enfants ont partagé des sentiments « d’incrédulité, de tristesse et de colère » en découvrant, parfois des années plus tard, qu’ils avaient été retirés de chez eux alors qu’« il y avait un ou plusieurs membres de leur famille ou de leur communauté qui auraient pu les amener en haut ».

Malgré l’engagement de l’État à garantir que davantage d’enfants soient placés dans des familles élargies ou au sein de leurs propres communautés, Lawrie a constaté que les enfants étaient souvent retirés sans consultation adéquate avec les organisations communautaires autochtones locales compétentes, en particulier dans les zones régionales de l’État.

« L’identité culturelle d’un enfant se développe grâce à ses liens avec sa famille, sa communauté et son pays », a déclaré Lawrie. « La famille et la culture sont tout » et « la déconnexion ne fera que perpétuer le cycle du désavantage, de la pauvreté et du traumatisme ».

« Un enfant autochtone sur deux [in South Australia] ont fait l’objet d’au moins une notification de protection de l’enfance en 2020-2021, tandis que pour les enfants non autochtones, ces taux ont diminué à seulement un enfant sur 12 », indique le rapport.

Pendant ce temps, des experts des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones se rendent actuellement en Australie occidentale en réponse à des préoccupations similaires concernant le retrait des enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres de leurs familles et communautés.

Les experts de l’ONU ont été invités en Australie occidentale par le Noongar Family Safety and Wellbeing Council, une organisation contrôlée par les aborigènes. Ils visiteront les villes de Perth, Albany et Geraldton et devraient remettre un rapport à la fin de leur visite de 10 jours, le 10 octobre.

La génération volée fait référence à une période de l’histoire australienne où les enfants aborigènes ont été retirés de leur famille à des niveaux « systémiques », selon le commissaire. rapport préliminaire. On estime qu’entre 10 et 33 pour cent des enfants autochtones ont été retirés de cette manière à leur famille entre 1910 et 1970.

« En 1997, le Parlement sud-australien et en 2008 le Parlement australien ont présenté leurs excuses à tous les peuples aborigènes pour les générations volées », note le rapport du commissaire.

Les Australiens se préparent actuellement à voter lors d’un référendum le 14 octobre sur l’opportunité de modifier la constitution afin d’inclure une voix des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres au parlement.

D’après le plus récent Rapport Combler l’écart 2022la mise à jour officielle sur les résultats pour les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, la lutte contre les inégalités évitables nécessitera de s’appuyer sur les connaissances et l’expertise des peuples autochtones.

« Nous savons que pour améliorer les résultats pour les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, une réforme systémique à grande échelle et un changement de paradigme dans la conception et la mise en œuvre des politiques sont nécessaires pour véritablement autonomiser les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres », indique le rapport.

Contrairement à la Nouvelle-Zélande, au Canada et aux États-Unis, l’Australie n’a actuellement aucun traité avec les centaines de nations aborigènes et du détroit de Torres dont les cultures sont continues et qui sont antérieures à la colonisation de l’Australie de plusieurs dizaines de milliers d’années.