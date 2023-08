La séparation de Trudeau de sa femme révèle des vérités choquantes — RT World News

Si l’opposition et ses partisans ne parviennent pas à trouver un moyen de rivaliser au-delà des rumeurs, des attaques personnelles et des critiques de garde-robe, alors ils ont de gros problèmes.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé récemment que lui et sa femme depuis 18 ans, Sophie Grégoire Trudeau, se séparaient à l’amiable, laissant certains Canadiens jaloux de ne pas pouvoir faire de même. Immédiatement, la rumeur s’emballe.

Certains sur les réseaux sociaux ont suggéré que la scission impliquait une liaison entre Trudeau et la ministre des Affaires étrangères très mariée, Mélanie Joly – au point que son nom était en vogue pendant des jours sur Twitter – tout cela parce que les deux avaient été photographiés de près, et certains observateurs échouent apparemment. saisir la nature délicate de la culture canadienne-française. D’autres ont suggéré, encore plus bizarrement, qu’il était impliqué avec son partenaire de coalition de gauche, le chef du NPD Jagmeet Singh – encore une fois, marié et nouveau père – ou même le président français Emmanuel Macron. Encore plus de commérages semblaient convaincus que Trudeau avait délibérément chronométré l’annonce pour jeter les bases d’un éventuel coming out. Bien sûr, rien de tout cela n’est justifié, mais c’est le genre d’intérêt au niveau de la gouttière que l’annonce a suscité.















Ce qui a beaucoup plus échappé au radar, c’est le fait que Trudeau a demandé la confidentialité lors de l’annonce de sa scission. Alors que Trudeau lui-même évite généralement (et admirablement) les attaques ad hominem contre ses opposants politiques, il a néanmoins officialisé l’intrusion dans la vie privée avec les mandats de piqûre Covid, qui auraient dû rester un choix privé fait entre chaque citoyen et son propre médecin. Forcer les Canadiens à s’injecter une substance douteuse d’une efficacité encore plus douteuse juste pour aller au gymnase ou prendre un hamburger, ce n’est pas exactement garder le nez hors des affaires privées des gens. Le blocage des comptes bancaires des gens n’est pas non plus simplement parce qu’ils ont choisi de soutenir le mouvement Freedom Convoy lorsqu’ils se sont opposés à ces mandats et que Trudeau est allé trop loin dans la sphère personnelle.

Le fait que les spéculations effrénées sur les affaires aient éclipsé l’hypocrisie politique réelle n’augure rien de bon pour l’état de la politique canadienne.

La scission nuira-t-elle politiquement à Trudeau? À peine. Ce n’est pas comme dans les années 1980 lorsque son père était premier ministre et s’est séparé de son travail quelques mois seulement après avoir fait de même avec sa femme, la mère de Justin, Margaret. Depuis lors, le divorce s’est infiniment normalisé, tout comme le célibat et le célibat. Et dans un pays où une femme qui s’identifie comme un homme peut épouser une autre femme, à la fois s’identifiant comme hétéro, et avoir des enfants qui peuvent également choisir leur propre sexe, est-ce que quelqu’un pense sérieusement que quelqu’un va sourciller devant un une séparation « à l’ancienne » ennuyeuse ?

Trudeau lui-même a parcouru un long chemin dans la promotion active de ce type d' »ouverture d’esprit ». Il se rend à Pride Parades comme des groupies suivent des groupes de rock, mais cela ne signifie pas qu’il connaît personnellement l’alphabet LGBTQ. « Je ne m’excuserai jamais d’avoir défendu les droits des enfants LGDP… LGT… LBG… LGBTQ+ à ne pas avoir à suivre une thérapie de conversion », a déclaré Trudeau en 2021. Ainsi, quelques jours seulement après sa séparation, Trudeau a publié une photo sur les réseaux sociaux de une salle de cinéma alors qu’il était vêtu d’un sweat à capuche rose qui disait « Je t’aime plus », aux côtés de son fils adolescent, également vêtu de rose, avec l’affiche du film Barbie qui se profile à l’arrière-plan et la légende « Nous sommes l’équipe Barbie » – il n’était pas assouplie pour son coming out. Allez, maintenant, a-t-il même pris la peine de nous dire quels sont ses pronoms ? Il ne faisait que troller – et flatter. En d’autres termes, jouer les simples d’esprit comme un violon.

Rappelez-vous, il s’agit d’un ancien professeur de théâtre qui a politiquement survécu à des photos déterrées en 2019 de lui-même déguisé pour un gala «Arabian Nights» en 2001 – ressemblant davantage à tante Jemima des bouteilles de sirop de crêpes. Il se présente régulièrement sur la scène mondiale avec des chaussettes avec le logo de l’OTAN, ou des chaussettes Eid Mubarak, ou des chaussettes canadiennes en feuille d’érable, ou des chaussettes canard en caoutchouc, ou des chaussettes Chewbacca, ou des chaussettes de la Gendarmerie royale du Canada… Ce n’est pas comme si c’était totalement hors de propos pour lui. s’habiller pour un film. Mais cela n’a pas empêché les critiques de conclure que l’enfant sur la photo avec lui – son fils – devait être son nouveau petit ami.

Cela aurait-il été mieux s’il avait fait le contraire, comme s’il s’était déguisé en macho viril et qu’il avait traîné avec des flics, des pompiers, des ouvriers du bâtiment ou des cow-boys canadiens ? Ouais, c’est beaucoup plus viril. Demandez simplement aux gens du village.

Épingler les espoirs d’évincer Trudeau lors des prochaines élections fédérales canadiennes, prévues pour octobre 2025, sur des attaques personnelles précaires est une stratégie perdante. Quiconque doit jouer dans ce registre pour battre Trudeau est totalement incompétent. Trudeau a suffisamment foiré en ce qui concerne les questions politiques importantes pour que vous n’ayez vraiment pas besoin de chercher plus loin. Ceux qui critiquent ou tentent de contrer Trudeau principalement sur des questions superficielles sans rapport avec sa capacité à diriger le pays ne font que jouer dans le même genre d’absurdité qui maintient Trudeau au pouvoir.

Trudeau a joué avec succès des crétins superficiels et facilement dirigés comme un violon en frappant toutes les notes éveillées ou politiquement correctes qui les font se sentir bien de l’avoir élu. Ils s’imaginent qu’en votant pour un gars qui sonne et agit de façon « éveillée », ils sont une bonne personne. Cela leur donne le sentiment qu’ils contribuent à la projection continue d’un Canada ouvert et tolérant – plutôt que simplement un pays dont l’esprit des électeurs est si grand ouvert qu’ils se brouillent.















Trudeau a fait toute une carrière politique en dominant le terrain de jeu de signalisation de la vertu et en réussissant à maintenir presque tous les débats dans ses limites. Le fiasco du Freedom Convoy a prouvé que lorsqu’il est entraîné dans le domaine politique et mis au défi par une masse critique de personnes capables de penser en dehors du dogme de l’establishment qu’il promeut, il perd et finit par plier.

Commenter les tenues du gars, son mariage ou ses penchants présumés, tout cela parce que c’est un fruit si facile à saisir, ou facile et amusant pour l’idiot moyen à saisir sans trop d’effort, ne sert qu’à lui permettre. L’opposition doit laisser Trudeau sur ce terrain, seul, avec ses chemises roses, et commencer à se concentrer sur les moyens d’informer et d’éduquer les Canadiens tout en capturant leur intérêt et leur imagination exactement de la même manière que Trudeau a pu le faire en faveur de sa propre politique ordre du jour.