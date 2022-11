La séparation de Sylvester Stallone avec Jennifer Flavin est « tumultueuse » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Pizzello/Invision/AP/Shutterstock

Sylvester Stallone a révélé que sa quasi-séparation puis sa réconciliation avec sa femme Jennifer Flavin était « tumultueux » dans une nouvelle interview. “Disons simplement que c’était une période très tumultueuse”, a-t-il déclaré au point de vente britannique Le Sunday Times dans une interview publiée le samedi 29 octobre. “Il y a eu un réveil de ce qui avait plus de valeur que tout, qui est mon amour pour ma famille. Cela prend le pas sur mon travail et ça a été une dure leçon à apprendre”, a-t-il déclaré à propos de sa relation avec le mannequin de 54 ans, avec qui il partage trois filles : Sophie26, Sixtine24, et Écarlate20.

En août, Jennifer a choqué le monde lorsqu’elle a demandé le divorce de l’acteur après plus de deux décennies ensemble – avec des rapports faisant le tour que la rupture était, en partie, sur sa décision d’acheter un nouveau chien Rottweiler (il a plus tard nié cela ). Au moment où septembre s’est déroulé, les deux étaient de retour ensemble et le divorce a été officiellement rejeté par documents judiciaires le 7 octobre. “Ils ont décidé de se revoir à la maison, où ils ont parlé et ont pu régler leurs différends”, un le représentant Stallone a dit à Page 6ajoutant, “ils sont tous les deux extrêmement heureux.”

Le couple a fait sa première apparition publique en couple, rejoint par leurs filles, pour Ralph Lauren‘s tout premier défilé de mode californien à la mi-octobre. Sly et Jennifer étaient toutes deux élégamment vêtues d’une palette Ralph Lauren neutre, souriant pour les caméras alors qu’elles posaient pour des photos en famille puis en couple.

Dans l’interview, Sylvester a parlé de son tout premier personnage télévisé dans une série Roi de Tulsa. Son personnage Dwight “le général” Manfredi offre de nombreux parallèles avec le sien, y compris une situation dans laquelle il se retrouve largué par un amant à l’écran. “Tout le monde a été dans cette position”, a-t-il fait remarquer. “J’ai été là. Vous pouvez être un mafieux ou une star de cinéma et rester en pyjama en vous sentant dégoûté d’avoir été largué », a-t-il ajouté, faisant apparemment référence à sa situation récente avec Jennifer, une ancienne mannequin.

