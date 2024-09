La sensibilité à l’ocytocine influence les réactions des femmes face à la gentillesse de leur bébé

Une nouvelle étude publiée dans Hormones et comportement Des recherches ont permis de mieux comprendre la façon dont les femmes réagissent aux visages de bébés. Les recherches suggèrent que les nourrissons présentant des traits plus prononcés du « schéma de bébé » (comme des joues potelées) sont perçus comme plus mignons et ont tendance à susciter des instincts de soins plus forts. Cependant, les chercheurs ont découvert que la façon dont les femmes réagissent à ces traits dépend des différences individuelles dans leurs tendances à prendre soin des enfants et dans la façon dont leurs gènes régulent le système d’ocytocine du corps.

Le schéma du bébé fait référence à un ensemble spécifique de caractéristiques physiques que les nourrissons humains présentent généralement, comme un grand front, un petit menton et de grands yeux. On pense que ces caractéristiques ont évolué pour déclencher des réponses affectueuses et protectrices chez les adultes, garantissant que les nourrissons reçoivent les soins dont ils ont besoin pour survivre et s’épanouir.

Des études antérieures ont montré que les gens ont tendance à trouver les caractéristiques du schéma du bébé attrayantes et que ces caractéristiques peuvent augmenter la motivation à prendre soin d’un nourrisson. Cependant, les scientifiques tentent toujours de comprendre les facteurs précis qui influencent cette sensibilité au schéma du bébé. Certaines personnes semblent être plus réceptives que d’autres, et les chercheurs de cette étude voulaient savoir si cette variation pouvait s’expliquer par deux facteurs : la motivation nourricière (le désir inné d’une personne de prendre soin des autres) et le fonctionnement du système d’ocytocine, qui joue un rôle clé dans le lien social et la prise en charge.

« Ce projet de recherche s’inscrit dans un effort plus vaste visant à comprendre les variations dans le comportement de prise en charge et les facteurs qui les influencent. Plus précisément, nous nous intéressons à ce qui rend les gens plus ou moins attentionnés. Pour ce projet, nous avons examiné à la fois les facteurs liés à l’enfant et les caractéristiques personnelles pour déterminer ce qui rend les gens plus ou moins sensibles aux caractéristiques du schéma du bébé », a déclaré l’auteure de l’étude, Hannah Spencer, doctorante à l’Institut d’éducation et d’études sur l’enfant de l’Université de Leyde.

« Nous espérons comprendre si et comment la sensibilité aux signaux du nourrisson peut changer lorsque les personnes deviennent parents, tant chez les mères que chez les pères. De plus, nous espérons comprendre comment cette sensibilité peut prédire le comportement de prise en charge. »

L’étude a porté sur 81 femmes âgées de 22 à 24 ans, qui n’avaient jamais eu d’enfant. Cet échantillon a été choisi parce que la recherche faisait partie d’un projet plus vaste visant à comprendre les comportements de soins chez les femmes qui n’avaient pas encore eu l’expérience de la maternité. Les participantes ont subi une série de tests en laboratoire qui mesuraient leurs réactions aux visages de bébés avec différents niveaux de caractéristiques de schéma de bébé.

Les visages des bébés utilisés dans l’étude ont été modifiés numériquement pour améliorer ou réduire les caractéristiques du schéma du bébé. Les participants ont vu ces visages un par un et ont été invités à évaluer le caractère mignon de chaque visage sur une échelle de un à neuf. On leur a également demandé dans quelle mesure ils étaient motivés à s’occuper des nourrissons sur les photos. En plus de ces mesures autodéclarées, les chercheurs ont utilisé deux techniques avancées pour capturer les réponses automatiques et inconscientes des participants aux visages des bébés.

Tout d’abord, les chercheurs ont mesuré les expressions faciales des participants à l’aide d’une technique appelée électromyographie (EMG). Des électrodes placées sur le visage ont enregistré les mouvements musculaires subtils associés au sourire et au froncement des sourcils. Ensuite, les chercheurs ont utilisé l’électroencéphalographie (EEG) pour suivre l’activité cérébrale. Cette méthode leur a permis d’enregistrer les réponses neuronales des participants aux visages des bébés, en se concentrant sur des ondes cérébrales spécifiques qui sont connues pour être associées à l’attention et au traitement des émotions.

Pour étudier le rôle de l’ocytocine, les chercheurs ont analysé des échantillons de salive des participants afin de mesurer les niveaux de méthylation des gènes liés au système d’ocytocine. La méthylation est un processus chimique qui peut modifier l’activité des gènes sans modifier le code génétique sous-jacent. Une méthylation plus élevée de ces gènes réduit généralement la sensibilité à l’ocytocine, tandis qu’une méthylation plus faible peut l’améliorer. En comparant ces marqueurs génétiques aux réactions des participants au schéma du bébé, les chercheurs ont pu examiner comment les différences individuelles de sensibilité à l’ocytocine affectaient les réponses aux soins.

Les résultats de l’étude ont confirmé que les caractéristiques du schéma du bébé influencent effectivement la façon dont les femmes réagissent aux visages des bébés. Les nourrissons présentant des caractéristiques du schéma du bébé plus prononcées ont été jugés plus mignons et plus susceptibles d’inspirer le désir de s’occuper d’eux. Les participants ont également souri davantage et affiché des réponses neuronales plus fortes lorsqu’ils ont vu ces bébés « plus mignons ».

Cependant, l’étude a révélé que toutes les femmes ne réagissaient pas de la même manière au schéma du bébé. Les femmes qui obtenaient des scores plus élevés aux mesures de motivation de l’attention (leur tendance générale à prodiguer des soins) montraient une plus grande activité neuronale en réponse aux visages de bébé aux traits prononcés. Plus précisément, elles présentaient des amplitudes plus élevées dans les composantes des ondes cérébrales P2 et du potentiel positif tardif (LPP), qui sont toutes deux associées à l’attention portée aux stimuli émotionnellement significatifs. Ces femmes ont également jugé tous les nourrissons plus mignons, quel que soit leur niveau de schéma du bébé.

En revanche, les participantes qui présentaient de faibles niveaux de méthylation dans le gène du récepteur de l’ocytocine (ce qui signifie qu’elles étaient plus sensibles à l’ocytocine) ont montré des réponses souriantes plus fortes aux nourrissons présentant des caractéristiques de schéma de bébé prononcées. Il est intéressant de noter que ces femmes ne différaient pas dans la façon dont elles évaluaient le caractère mignon des bébés ou leur motivation à s’en occuper, mais leurs muscles faciaux réagissaient plus automatiquement à la présence de caractéristiques de schéma de bébé.

« Il est intéressant de constater que les facteurs individuels ne permettent pas de prédire les différences dans la manière dont les gens évaluent le caractère mignon des nourrissons, en fonction des différents schémas de bébé, ou dans leur motivation à s’en occuper », a déclaré Spencer à PsyPost. « Cependant, il existe des différences dans le traitement neurophysiologique de ces signaux subtils. Cela suggère que des facteurs individuels pourraient affecter spécifiquement le traitement automatique de ces signaux. »

Ces résultats suggèrent que la sensibilité au schéma du bébé fonctionne à la fois au niveau conscient et inconscient. Alors que les femmes ayant une forte motivation à prendre soin d’elles-mêmes peuvent consciemment trouver les bébés plus mignons et se sentir plus motivées à s’en occuper, celles qui ont une sensibilité à l’ocytocine plus élevée semblent traiter ces signaux automatiquement par des expressions faciales subtiles comme le sourire.

« Notre étude a révélé que les personnes qui ont tendance à être plus attentionnées et celles qui présentent certains marqueurs génétiques liés à la sensibilité à l’ocytocine sont plus sensibles aux différences subtiles dans les caractéristiques du schéma du bébé », a déclaré Spencer. « Cela indique que la tendance d’une personne à être attentionnée et sa sensibilité à l’ocytocine peuvent la rendre plus sensible aux signaux subtils des nourrissons. »

Comme toute recherche, cette étude comporte des limites qui devront être prises en compte dans les travaux futurs. L’une des principales limites est que l’étude s’est concentrée uniquement sur des femmes qui n’avaient pas encore connu la maternité. Par conséquent, il n’est pas certain que ces résultats s’appliquent aux parents, ni que les expériences de soins, comme la grossesse et l’éducation d’un enfant, puissent modifier la sensibilité aux caractéristiques du schéma du bébé.

Une autre limite est que l’étude a été menée en laboratoire, ce qui ne permet pas de saisir pleinement la complexité des comportements de soins dans le monde réel. Bien que les chercheurs aient mesuré les expressions faciales automatiques et l’activité neuronale, il est difficile de dire comment ces réponses se traduiraient dans le comportement de soins réel en dehors du laboratoire.

« Nous devons être prudents lorsque nous établissons un lien entre la sensibilité aux caractéristiques du schéma du bébé et les comportements de soins réels, car les preuves à l’appui de ce lien sont encore très limitées », a noté Spencer. « Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir un lien clair entre le traitement automatique des caractéristiques du bébé et les réponses de soins dans le monde réel. De plus, notre étude ne peut pas déterminer d’éventuelles différences de sensibilité aux caractéristiques du schéma du bébé selon le sexe. En outre, les recherches indiquent que la grossesse et la parentalité peuvent avoir un impact sur la sensibilité aux signaux du bébé, et il n’est donc pas certain que nos résultats soient similaires chez les parents. »

« Il est important de noter que nous avons utilisé des marqueurs génétiques spécifiques pour mesurer la sensibilité à l’ocytocine, en nous concentrant sur les schémas de méthylation moyens des gènes du système d’ocytocine. Ce domaine de recherche est encore en développement. Nos résultats concordent avec les études précédentes montrant que le système d’ocytocine joue un rôle dans la sensibilité aux signaux sociaux, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires. »

L’étude, «Face à la gentillesse infantile : comment la motivation des soins nourrissants et la méthylation des gènes du système d’ocytocine sont associées aux réponses aux caractéristiques du schéma du bébé», a été rédigé par Hannah Spencer, Franca H. Parianen Lesemann, Renate SM Buisman, Eline J. Kraaijenvanger, Susan Branje, Marco PM Boks et Peter A. Bos.