La sensibilisation du Grundy County VAC et de l’hôpital Hines VA termine 2022 à Gardner – Shaw Local

GRUNDY – Êtes-vous un vétéran qui se pose encore des questions sur les publicités pour l’eau au Camp Lejeune ? Vous travaillez déjà sur votre résolution 2023 pour en savoir plus sur vos prestations de vétéran ? La Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Grundy, ainsi que le centre médical Edward Hines du Département américain des anciens combattants, sont en mesure d’aider à répondre à ces questions et à de nombreuses autres questions concernant les avantages et les services fédéraux, étatiques et locaux destinés aux anciens combattants.

Il y a eu des changements et des ajouts importants aux prestations fédérales avec l’adoption d’une législation récente. Avec l’adoption de la loi PACT de 2022, certains vétérans post-11 septembre sont désormais éligibles à des avantages VA élargis. Le programme de sensibilisation Hines est là pour vous aider à vous inscrire aux services de soins de santé VA pendant la période d’inscription spéciale du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023.

Pour s’enrôler, un vétéran doit avoir servi en service actif dans un théâtre d’opérations de combat pendant une période de guerre après la guerre du golfe Persique ou servi au combat contre une force hostile pendant une période d’hostilités après le 11 novembre 1998, et le vétéran doit ont été libérés ou libérés entre le 11 septembre 2001 et le 1er octobre 2013 et n’ont pas été inscrits auparavant dans les soins de santé VA.

La loi PACT habilite VA à offrir des avantages aux vétérans souffrant de plus de 20 conditions d’exposition à des substances toxiques. Pour plus d’informations et pour voir la liste complète des nouvelles conditions présomptives, visitez https://www.VA.gov/PACT. Le Grundy County VAC peut vous aider à répondre aux questions concernant le processus de réclamation et travailler avec vous pour déposer une réclamation gratuitement.

La législation comprenait également des conditions présomptives supplémentaires et des lieux d’exposition pour les anciens combattants qui ont servi pendant et au Vietnam et dans plusieurs autres pays d’Asie du Sud-Est qui ont été exposés à l’agent orange et à d’autres herbicides.

Le VAC du comté de Grundy et le coordinateur de la sensibilisation du VAMC de Hines, avec le soutien de la Fondation communautaire du comté de Grundy, seront disponibles pour répondre aux questions et fournir des informations sur ces changements et les nouveaux avantages ainsi que sur tous les autres programmes et services pour les anciens combattants le lundi 1er décembre. 19, de 10 h à 14 h au Centre de ressources sud de la Community Foundation au 229 Liberty Street Gardner.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous les vétérans de la région, aucune inscription n’est requise.

Vous pouvez également être éligible aux prestations de soins de santé VA si vous avez servi dans le service militaire, naval ou aérien actif et n’avez pas reçu de décharge déshonorante. Si vous vous êtes enrôlé après le 7 septembre 1980 ou êtes entré en service actif après le 16 octobre 1981, vous devez avoir servi 24 mois consécutifs ou la période complète pour laquelle vous avez été appelé au service actif. Il existe d’autres critères qui peuvent également vous rendre éligible aux soins de santé VA.

Veuillez apporter une copie de votre DD214 et une pièce d’identité avec photo si vous souhaitez discuter des avantages ou si vous souhaitez déposer une réclamation pour des avantages ou des services. Si vous n’avez pas de copie de votre DD 214, le VAC du comté de Grundy peut vous aider à en obtenir une.

“Il y a eu plusieurs changements importants dans les avantages et les services fournis par le Département américain des anciens combattants à la suite de la loi PACT, le Grundy County VAC et Hines VA Outreach sont disponibles pour aider à répondre aux questions et aider avec les demandes de ces nouveaux avantages. », a déclaré Ken Buck, surintendant du VAC. “Nous aurons également des événements de sensibilisation supplémentaires à Channahon le 14 décembre et à Gardner le 19 décembre, les anciens combattants sont invités à assister à l’un de ces événements”, a déclaré Buck.

Il y aura des événements de sensibilisation réduits en janvier et février 2023 en raison des jours fériés fédéraux et d’autres conflits d’horaire, le VAC du comté de Grundy publiera des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à un événement de sensibilisation, le VAC du comté de Grundy peut être contacté à vac@grundycountyil.gov ou au 815-941-3152 pour planifier un rendez-vous au bureau afin de discuter de ces nouveaux avantages et de tous les avantages et services disponibles pour les anciens combattants.