HIROSHIMA, Japon – Les dirigeants des démocraties riches du Groupe des Sept se joignent à leurs homologues d’autres pays lors de leur sommet au Japon dans le but d’étendre l’emprise du G7 et d’inclure les voix du soi-disant Sud global.

De l’Amérique du Sud à l’Asie du Sud, de l’Ukraine au Pacifique Sud, les invités représentent un choix soigneusement étudié de pays comprenant de grandes économies émergentes comme l’Australie, le Brésil, l’Indonésie et l’Inde et des plus petites comme les Comores et les Îles Cook.

Les critiques accusent le G7 d’être un « club d’élite » de pays dont la pertinence en tant que leaders mondiaux est éclipsée par les puissances émergentes. En incluant les dirigeants de grandes démocraties moins riches comme l’Inde et le Brésil, le Japon et les autres pays du G7 visent à amplifier leur consensus sur des questions vitales comme la guerre en Ukraine, l’affirmation croissante de la Chine, les problèmes de dette et de développement et le changement climatique.

C’est quelque chose d’un assortiment étrange, mais il y a une méthode pour le mélange.

La Corée du Sud est un allié clé des États-Unis et du Japon, avec un énorme intérêt dans la sécurité et la stabilité régionales. Les Comores, un archipel au large des côtes de l’Afrique de l’Est, préside actuellement l’Union africaine – un lien vital avec un continent qui est de plus en plus au centre de la rivalité entre les démocraties occidentales en Chine.

Les Îles Cook dirigent le Forum des îles du Pacifique – un autre lien vers une région stratégiquement importante.

PHOTOS : la « sensibilisation » du G7, un effort pour établir un consensus sur des problèmes mondiaux comme l’Ukraine, la Chine, le changement climatique

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré qu’un autre objectif était de souligner l’importance des pays en développement du Sud en Asie, en Afrique et en Amérique latine. En tant que seul membre asiatique du G7, le Japon a un rôle particulier à jouer à cet égard, a déclaré Yuichi Hosoya, professeur de politique internationale à l’Université Keio de Tokyo.

Dans une déclaration conjointe publiée samedi, les dirigeants du G7 ont souligné leur engagement à aider les pays à faire face à des dettes qui ont atteint des niveaux périlleux pendant la pandémie et la guerre en Ukraine. Ils ont également réitéré leur objectif de réunir jusqu’à 600 milliards de dollars de financement pour des projets de développement d’infrastructures telles que les chemins de fer, l’énergie propre et les télécommunications dans les pays en développement.

Kishida a convoqué une session de dirigeants et d’invités du G7 qui comprenait des dirigeants de Citigroup et d’autres partenaires privés pour discuter de la manière d’en faire plus – et d’offrir une alternative au financement de la Chine avec des investissements de « manière transparente et équitable ».

« Nous ne faisons que commencer. Ensemble, nous avons beaucoup à faire pour combler le déficit d’infrastructures », a déclaré le président Joe Biden à l’assemblée, pointant du doigt un projet ferroviaire en Afrique de l’Ouest qui, selon lui, améliorerait la sécurité alimentaire et les chaînes d’approvisionnement.

« Engageons-nous à montrer que les démocraties peuvent livrer », a déclaré Biden. « Nous devons livrer. »

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré que cet effort pourrait faire passer le montant des investissements de « milliards à des billions ».

« Nous voulons mettre une meilleure offre sur la table », a-t-elle déclaré.

L’un des principaux objectifs de l’inclusion d’un ensemble plus large de pays dans le sommet annuel du G7 est d’aider à parvenir à un accord avant le sommet annuel du groupe élargi des 20 grandes économies indiennes plus tard cette année.

« Les problèmes mondiaux importants ne peuvent être résolus » sans les autres pays, a déclaré Hosoya. « Sans le soutien des pays du Sud, le G7 ne peut pas, contrairement à avant, répondre efficacement aux problèmes les plus urgents dans le monde. »

L’Indonésie a accueilli le G20 l’année dernière et le Brésil accueillera les réunions en 2024. Tous ont des relations compliquées avec la Chine et la Russie et le G7 cherche un soutien pour ses efforts pour pousser la Russie à mettre fin à la guerre. L’Inde s’est abstenue à plusieurs reprises de voter sur des résolutions de l’ONU contre Moscou et a augmenté ses importations de pétrole russe, tout en appelant à une résolution diplomatique du conflit.

Le Brésil et l’Inde appartiennent au soi-disant groupe BRICS de pays en développement, qui comprend également la Chine, la Russie et l’Afrique du Sud. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s’est récemment rendu en Chine pour renforcer les liens avec son plus grand marché commercial.

Le Vietnam est un partenaire commercial de plus en plus important pour les États-Unis, le Japon et d’autres pays du G7 et l’une des économies à la croissance la plus rapide de la région. Comme le Japon, il a des différends territoriaux avec la Chine.

« À une époque où le monde se dirige vers des divisions, l’un des problèmes les plus importants est de comprendre comment orienter le monde dans une direction et retrouver la coopération et le Japon devrait jouer un rôle important en tant que pont entre le G7 et le so -appelés pays du Sud, y compris le G20 », a déclaré Akio Takahara, professeur à l’Université de Tokyo.