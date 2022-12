La sensibilisation de l’Okanagan est «inondée» en essayant d’aider tout le monde

Une société de proximité de l’Okanagan a besoin d’une aide financière en prévision de 2023.

La fondatrice de la All Are Family Outreach Society, Clary Lausnes, affirme que les dons de nourriture ont été nombreux en cette période de Noël, mais que la société a besoin de dons financiers pour maintenir ses activités en 2023.

La petite société de proximité n’est affiliée à aucun autre groupe et aide les familles et les personnes dans le besoin d’Armstrong à Kelowna.

“Nous faisons pratiquement tout sauf louer des maisons”, a déclaré Lausnes. « Tout cela nécessite du financement, et je sais que c’est une année difficile pour tous les organismes de bienfaisance, mais c’est plus facile pour les plus grands car ils investissent de l’argent dans la publicité et pas nous. Chaque centime qui nous revient sert directement à aider les gens.

La société a collecté environ 5 000 dollars au cours de cette saison de Noël, et Lausnes a déclaré qu’elle aimerait que la société collecte au moins 5 000 dollars supplémentaires avant trop longtemps en 2023.

«Ce sont des opérations simples pour nous, qui ne tiennent pas compte des urgences ou quoi que ce soit du genre, mais ce serait vraiment bien pour nous de pouvoir nous concentrer uniquement sur l’aide aux gens au lieu de nous demander si le mois prochain pourrait être le mois nous devons fermer parce que nous n’avons pas les fonds », a-t-elle déclaré.

Le besoin est grand cette année et Lausnes dit que la petite équipe est « submergée » et qu’ils voient venir des gens d’autres organisations qui ont dû refuser des gens.

“Nous avons des gens qui viennent d’eux qui pensaient qu’ils allaient recevoir des paniers, mais ils n’ont plus de soutien dans ces autres (organisations)”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes les seules personnes encore ouvertes à ma connaissance.”

Toute personne capable et désireuse de faire un don peut contacter Lausnes par e-mail à aafoutreach@hotmail.com, ou par téléphone au 250-503-4983.

Brendan Shykora

charitéCarité et donsVernon