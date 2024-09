« Latino » et « Hispanique » sont depuis longtemps les termes les plus utilisés pour décrire les personnes aux États-Unis ayant des racines en Amérique latine et en Espagne. Mais au cours des dernières années, « Latinx » est devenu de facto une alternative neutre en termes de genre aux latinos et hispaniques, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs sur la race et l’origine ethnique.

Malgré la sensibilisation accrue au terme parmi les Latinos – 47 % en ont entendu parler – seulement 4 %, soit 1,9 million de personnes, utilisent « Latinx » pour se décrire, soit une augmentation de 1 % depuis 2019, selon l’étude du Pew Research Center.

« Le Latinx est aujourd’hui plus largement connu parmi les Latinos américains, mais encore peu d’entre eux l’adoptent », a déclaré Mark Lopez, directeur de la recherche sur la race et l’origine ethnique à Pew.

Parmi les Latinos qui ont entendu le terme, 36 % considèrent son utilisation comme une mauvaise chose plutôt que comme une bonne chose, selon l’étude.

Et avec des avis mitigésà propos de « Latinx », un nouveau terme a fait son apparition : « Latine » (prononcer LA TEE NEH). Ce terme a gagné en popularité parmi les habitants des pays d’Amérique latine et les hispanophones qui ont fait pression pour qu’il soit utilisé à la place de « Latinx », car en espagnol, le « e » peut être utilisé pour mieux noter la neutralité de genre, a déclaré Josh Guzmán, un associé. professeur d’études de genre à l’Université de Californie à Los Angeles.

Aux États-Unis, « Latinx » est plus populaire que « Latine ». Seuls 18 % des Hispaniques ont entendu parler de cette dernière, selon l’étude Pew. Pourtant, 75 % des Latinos américains interrogés pensent que ces termes ne devraient pas être utilisés pour décrire la population, et 81 % préfèrent largement « Hispanique » et « Latino ».

Guzmán a déclaré qu’il était toujours important de respecter ceux qui utilisent l’un ou l’autre terme.

« Il y a déjà tellement de différences au sein des communautés latines que les universitaires ont commencé à se demander s’il y aurait un jour un terme suffisamment adéquat pour couvrir toutes les différentes composantes de cette identité », a déclaré Guzmán.

Jasmine Odalys, animatrice du podcast « Hella Latin@ », a déclaré que le terme « Latinx « semble plus corporatif, plus politiquement correct et très américain ».

« Je pense que cela vient d’une communauté qui voulait se sentir reconnue et vue », a déclaré Odalys. « Cela s’est transformé, je pense, en ce que les entreprises l’ont peut-être adopté et ont fait en sorte que ce soit comme un terme général pour notre communauté. Je pense que nous revenons presque à perpétuer le problème lorsque nous utilisons une sorte de terme inclusif entre guillemets, mais qu’il n’inclut pas les expériences de chacun.

Le terme « hispanique » a été inventé par le gouvernement fédéral pour désigner les personnes issues de cultures hispanophones. Mais pour certains, cela a une connotation de conservatisme politique et met l’accent sur un lien avec l’Espagne et son passé colonial. Il est parfois remplacé par erreur par « Latino » ou « Latinx ».

Les Latino-Américains ne sont pas un monolitheet il existe plusieurs identifiants qui dépendent largement des préférences personnelles. Les Américains d’origine mexicaine qui ont grandi à l’époque des droits civiques des années 1960 peuvent s’identifier comme Chicano. D’autres peuvent se référer à la nation d’origine de leur famille, comme l’Américain colombien ou l’Américain salvadorien. Pour certains, Latino reflète leurs liens avec l’Amérique latine.

Au début des années 1990, avec l’essor d’Internet, l’utilisation du caractère @ avec « latin » a commencé à devenir populaire parmi les féministes chicanas, selon Guzmán. Le mot « Latinx » peut également être attribué à la jeunesse latino et à la culture queer des années 90, comme un clin d’œil aux racines autochtones du peuple.

Puis, au début des années 2000, « Latinx » a commencé à gagner en popularité lorsque les communautés queer d’Amérique latine ont commencé à utiliser le « x » dans divers mots tels que « bexos » au lieu de « besos », qui signifie « bisous » en espagnol, a expliqué Guzmán.

Finalement, l’utilisation de la lettre « x » s’est répandue aux États-Unis, et elle est restée.

En 2017, Elisabeth Rosario a fondé le « Latinx Collective », une newsletter mettant en avant les réalisations au sein de la communauté. Rosario a déclaré que le choix du nom était un effort conscient pour être ouvert et inclusif.

« La langue va toujours évoluer, et la culture va toujours évoluer, ainsi que la façon dont les gens perçoivent leur identité », a déclaré Rosario. « Je pense que nous devons simplement être vraiment conscients de ce qui met les gens à l’aise. Et vous ne ferez jamais plaisir à tout un groupe.

Il y a trois ans, Luis Torres fondait le groupe « Queer Latinxs in Tech ». Torres a déclaré que dans la région de la baie de San Francisco, où il vit, l’accent est fortement mis sur l’inclusivité, et il voulait refléter cela et respecter l’identité de genre et les pronoms des gens.

Bien qu’il ait choisi « Latinxs » comme nom du groupe, Torres a déclaré que lui et ses amis changeaient le terme qu’ils utilisaient s’ils ne sont pas sûrs de qui est là et en fonction de ce qui leur semble le plus confortable. Avec ses amis, il utilise le « Latino » plutôt que le « Latinx », car cela lui semble plus naturel.

« Je pense que tout est une question d’intention », a déclaré Torres. «Je pense que les gens qui essaient délibérément, en toute bonne conscience, de créer un environnement sûr et inclusif, utilisent ce mot.»

______

L’Associated Press a reçu le soutien financier du Sony Global Social Justice Fund pour étendre certaines zones de couverture. AP est seul responsable de tout le contenu. Trouver des AP normes pour travailler avec des œuvres philanthropiques, une liste de sympathisants et des zones de couverture financées sur AP.org.