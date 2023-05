La sensibilisation à la santé mentale ne suffit pas | Des lettres

L’argument de Martha Gill selon lequel la définition de la santé mentale s’est tellement élargie qu’elle n’a presque plus de sens soulève un point d’une importance fondamentale (Commentaire). En tant que société, nous avons amalgamé plusieurs significations sous le terme générique de « santé mentale ». La santé mentale doit être considérée comme trois concepts :

un bien-être qui nous concerne tous, que nous ayons ou non un trouble de santé mentale ;

trouble mental courant tel qu’une dépression et une anxiété légères à modérées, qui peuvent être déconcertantes et nécessiter un traitement ;

les maladies mentales graves comme la psychose, la schizophrénie, le trouble bipolaire et les troubles graves de la personnalité, les dépendances et la dépression grave.

En tant que psychiatre, je constate que ce troisième groupe reste l’un des groupes les plus négligés. Les ressources sont rares, il n’y a pas assez de services communautaires, de rétablissement et d’hospitalisation et ils manquent tous de personnel. Plusieurs d’entre nous pensent que la fusion des trois volets des médias et du discours public a rendu un très mauvais service à la société et que l’attention s’est déplacée de là où le besoin est le plus grand. Par conséquent, la discrimination systémique et les inégalités en matière de santé contre les groupes les plus défavorisés se cachent à la vue de tous. Être « conscient » des problèmes de santé mentale ne suffit pas; nous devons avoir des connaissances en santé mentale afin de pouvoir prioriser les domaines qui en ont le plus besoin.

Dr Musa Samipsychiatre consultant,

Nottingham



Bien que je sois d’accord avec Gill sur la nécessité de déstigmatiser les maladies mentales graves et persistantes, elle a mal interprété l’objectif de notre campagne de la Semaine de sensibilisation à la santé mentale sur l’anxiété. Nous mettons en évidence l’ampleur des sentiments d’anxiété car nous savons qu’ils peuvent devenir persistants et évoluer vers des problèmes plus graves.

Dans notre sondage auprès de 6 000 adultes britanniques, parmi ceux qui souffraient d’anxiété, 45 % gardaient le secret et près d’un tiers ne géraient pas bien ces sentiments. C’est pourquoi notre campagne vise à encourager les gens à partager leurs expériences et à fournir des conseils étayés par des preuves sur la façon de gérer les sentiments d’anxiété pour éviter qu’ils ne s’aggravent. Une semaine de sensibilisation ne résoudra pas la crise de la santé mentale, mais elle nous donne l’occasion de partager des outils avec les gens pour les aider à faire face à des émotions difficiles de manière saine. Cela nous aide à normaliser les conversations afin que les gens soient plus à l’aise pour demander de l’aide si et quand ils en ont besoin.

Nous avons également besoin que les gouvernements veillent à ce que les communautés et les environnements aident les gens à bien vivre, c’est pourquoi nous les exhortons à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de santé mentale sur 10 ans en mettant fortement l’accent sur la prévention de la mauvaise santé mentale.

Marc RowlandPDG, Mental Health Foundation, Glasgow



Nous avons depuis longtemps des préoccupations similaires à celles de Gill dans son excellent article. Plus nous avons des campagnes de sensibilisation à la maladie mentale mais n’avons pas de services pour répondre aux personnes en crise, plus nous renforçons paradoxalement la stigmatisation que nous cherchons à effacer. Ce n’est qu’en reconnaissant la douleur profonde des personnes atteintes de maladie mentale grave que nous pourrons séparer leurs besoins de ceux qui peuvent bénéficier d’initiatives de mieux-être. Mon expérience, sur trois décennies, est que, malgré les campagnes, de nombreuses personnes atteintes de maladies telles que la schizophrénie et la dépression grave peuvent rester sur la touche et oubliées. L’inconvénient de tout le bien que peuvent faire les campagnes est de susciter des attentes qui, si elles ne sont pas satisfaites, renforcent les sentiments d’exclusion et de désespoir.

Marjorie Wallacedirecteur général, Sane, Londres N7



Sur le mauvais chemin?

Le sous-titre de l’article de Rowan Moore sur la refonte de la gare de Liverpool Street à Londres indique que le plan « semble mal conçu, même avec Herzog & de Meuron à bord » (« La gare de Liverpool Street est-elle sur le point d’atteindre les tampons », New Review). Même avec! C’est sûrement parce que c’est Herzog & de Meuron ? Personne qui a fait l’expérience de leur conception incroyablement horrible pour la Tate Modern, dans laquelle les escaliers ne vous mènent pas où vous voulez aller et les étages sont sournoisement contournés, ne leur confierait pas une station, où le premier impératif est la clarté.

Ruth Brandon

Londres NW3



Politiciens, faites preuve de compassion

Nous sommes d’accord avec Kenan Malik (« Ce n’est plus ‘la volonté du peuple’ de tourner le dos aux demandeurs d’asile », Commentaire) : les Britanniques veulent que les politiciens fassent preuve de compassion envers les demandeurs d’asile.

Nous avons interrogé 2 000 personnes avec Opinium et avons trouvé plus d’opposants que de projets favorables pour emprisonner des réfugiés sans visa (41 % contre 31 %). De même, plus opposés que favorables à l’utilisation de centres de détention offshore (38 % contre 33 %). Nous avons constaté que les répondants étaient plus susceptibles de soutenir les propositions qui traitent les demandeurs d’asile avec compassion, avec 50 % favorables à l’autorisation des membres de la famille de ceux qui vivent au Royaume-Uni à les rejoindre, comme c’est le cas pour les réfugiés ukrainiens, deux fois plus nombreux à avoir déclaré qu’ils opposé à la proposition. Dans un sondage avec YouGov et la Global Compassion Coalition, une majorité de personnes interrogées ont déclaré qu’elles souhaitaient que les politiciens soient plus compatissants. C’est maintenant leur opportunité de refléter plus précisément les souhaits de la nation et d’abandonner le projet de loi sur la migration illégale.

Matt Hawkinco-directeur, Compassion in Politics, Londres SE23



Savourez la vraie cuisine

J’ai été élevé en Europe continentale, où cuisiner de A à Z est la norme et où l’on n’a pas succombé aux aliments ultra-transformés (« Trop fatigué pour cuisiner. Trop facile d’ouvrir un paquet. Ce n’est pas de notre faute si nous mangeons de la malbouffe », Commentaire ). Jusqu’à ce que nous prenions plaisir à explorer notre richesse, plutôt que de saisir sans réfléchir un plat préparé ou d’autres aliments de mauvaise qualité, nous continuerons à paître sur nos choix alimentaires cassés. L’économie entre en jeu, grâce à des hausses de prix époustouflantes, mais il existe un moyen de contourner cela : abandonnez les aliments ultra-transformés et embrassez les plaisirs de la vraie cuisine.

Carol Godsmark

Chichester, West Sussex



Qu’est-ce que l’âge a à voir avec ça ?

On m’a récemment fait comprendre très clairement que le sexe est considéré comme l’apanage des jeunes, lorsque j’ai publié mon premier roman, Parce que tu étais là, à l’âge de 75 ans. Lors de la réception d’un montage préliminaire, une grande section a été mise en évidence dans laquelle une protagoniste, une veuve, commence à ressentir des remous d’attirance envers un homme qu’elle a rencontré pour la première fois il y a un demi-siècle. Mon éditeur n’était pas à l’aise avec cela et m’a suggéré de l’omettre.

Comme j’espère qu’elle l’apprendra, l’âge et le sexe ne sont pas mutuellement exclusifs. Je remercie Kat Lister pour son article sensible (« ‘Le sexe me manque’ : pourquoi les besoins sexuels des personnes endeuillées sont-ils encore tabous ? », Magazine). Spoiler alert : lecteur, elle l’a épousé.

Joan Lewis

Saint-Étienne-de-Gourgas, France