La sensation tchétchène redoutée lance un avertissement aux rivaux de l’UFC

Khamzat Chimaev dit que personne n’est en sécurité dans deux catégories de poids au milieu de sa poursuite de l’or

Khamzat Chimaev n’a pas encore trouvé son égal dans la cage de l’UFC et semble avoir étendu les défis aux combattants de deux catégories de poids distinctes alors que la star d’origine tchétchène prépare son prochain coup dans sa tentative de devenir champion du monde.

Chimaev a récemment fait un travail léger sur le combattant américain Kevin Holland dans un combat organisé à la hâte en raison de son manque de poids dramatique avant un événement principal proposé pour les poids welters avec l’icône de l’UFC Nate Diaz plus tôt ce mois-ci.

Cependant, son erreur sur la balance a conduit à la spéculation que le temps de Chimaev dans la division des poids welters pourrait toucher à sa fin s’il continue à lutter pour atteindre la limite de poids de 170 livres.

Chimaev, cependant, a une expérience significative au poids moyen, et a même fait ses débuts pour l’UFC dans les rangs de 185 livres contre le bagarreur gallois John Phillips à Abu Dhabi il y a quelques étés – et à en juger par sa dernière explosion sur les réseaux sociaux, c’est une division il se sent vraiment chez lui.

1 8 5 👊🏼💥 pic.twitter.com/urOK6BPayG — Khamzat Chimaev (@KChimaev) 23 septembre 2022

La star tchétchène semblait être sur la bonne voie pour remporter le titre des poids welters à l’UFC, mais cela a été compliqué à la fois par son incapacité à prendre du poids ce mois-ci, ainsi que par la victoire de Leon Edwards contre l’ancien champion Kamaru Usman – un combat ce qui conduira probablement à un combat de trilogie entre les deux avec des scores actuellement à égalité chacun.

Cependant, tout passage à l’échelon supérieur du pli des poids moyens présentera également ses propres défis – dont le champion, Israel Adesanya, qui reste invaincu dans la catégorie de poids tout au long de sa carrière, n’est pas le moindre.

Mais un point d’entrée potentiel dans la catégorie des poids moyens pourrait être l’ancien challenger brésilien pour le titre Paulo Costa, l’homme qui s’est retrouvé impliqué dans une confrontation houleuse avec Chimaev à l’UFC Performance Institute de Las Vegas au début du mois.

Costa s’est depuis attribué le mérite, a-t-il déclaré dans une interview avec l’initié du MMA Ariel Helwani, d’être la raison des luttes de Chimaev sur l’échelle, insistant sur le fait que “Borz” était devenu si distrait par leur échange tendu qu’il avait perdu toute concentration avant son combat prévu. avec Diaz.

Bien sûr, une autre option potentielle pour Chimaev serait un combat contre les poids welters contre le brandon de l’UFC Colby Covington; l’un des seuls combattants de la liste présumé avoir les côtelettes de grappling nécessaires pour rivaliser avec Chimaev sur le tapis.

Mais quel que soit son prochain coup, et qu’il soit à 170 livres ou à 185 livres, Chimaev a précisé une chose : personne n’est en sécurité sur son chemin vers l’or.