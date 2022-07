La sensation tchétchène “mangera un gangster de l’UFC au petit-déjeuner”

Khamzat Chimaev a prédit une conclusion rapide de sa tête d’affiche de l’UFC 279 avec Nate Diaz

Le concurrent poids welter de l’UFC, Khamzat Chimaev, a déclaré son éducation en tant que Tchétchène “enfant de la guerre” signifie qu’il démantèlera ce qu’on appelle “bandit” Nate Diaz lorsqu’ils s’affrontent lors de l’événement principal de l’UFC 279 à Las Vegas.

Les fans et les experts étaient à la fois ravis et inquiets lorsque l’UFC a confirmé qu’il avait réservé l’invaincu Chimaev contre le vétéran Diaz en tête d’affiche à la T-Mobile Arena le 10 septembre.

Le concours sera le dernier pour Diaz sur son contrat UFC actuel et pourrait être la dernière fois que les fans verront l’icône de 37 ans à l’intérieur de l’Octogone.

Le natif de Stockton n’a combattu qu’une seule fois au cours des deux dernières années et demie, subissant une défaite par décision unanime face à Leon Edwards en juin 2021.

En revanche, Chimaev est invaincu en cinq sorties à l’UFC depuis son entrée en scène à l’été 2020.

Il a remporté pour la dernière fois une victoire par décision passionnante contre l’ancien prétendant au titre Gilbert Burns lors d’un slugfest en trois rounds en avril.

L’UFC finalise un match de poids welter entre @KChimaev et @NateDiaz209 fera la une de l’UFC 279 le 10 septembre à Las Vegas, a déclaré le directeur commercial de l’UFC, Hunter Campbell @bokamotoespn. Les contrats n’ont pas été signés, mais les deux combattants ont verbalement accepté le match. pic.twitter.com/sWd1cc6ibm – ESPN MMA (@espnmma) 19 juillet 2022

La perspective de la montée en puissance de Chimaev prenant le jeu, mais Diaz vieillissant, a fait craindre que, bien que le concours puisse sembler convivial pour les fans, il pourrait s’agir d’un décalage extrêmement violent en faveur de Chimaev alors qu’il se presse vers un tir au titre actuellement détenu. par Kamaru Usman.

Chimaev, 28 ans, s’est déjà engagé à organiser Diaz’s “funéraire” avec l’UFC, et a proféré de nouvelles menaces lundi.

“Je ne crois toujours pas que ce type va venir se montrer” Chimaev a déclaré à The MMA Hour, tel que rapporté par MMA Fighting.

« J’attends juste le 10 septembre – peu importe qui.

“S’il veut se battre [185 pounds], alors on peut faire ça… juste se présenter. je peux me battre [at 185 or 205 pounds]cela n’a pas d’importance.”

Chimaev a suggéré qu’il avait un respect sain pour Diaz en tant que “Légende” du jeu, mais que sa réputation de “bandit” du jeu ne l’a pas déconcerté.

«Le gars se bat et se bat. Il est toujours dangereux. Il se bat jusqu’à la dernière seconde, et je suis content qu’il se batte avec moi. a déclaré ‘Borz’, qui est originaire de Tchétchénie mais se bat maintenant hors de Suède.

“Il fait partie des légendes, comme tout le monde dit, ‘gangster, gangster.’ Je vais montrer qui est le gangster. Comme je l’ai déjà dit, nous venons de Tchétchénie, nous grandissons [with] la guerre, et nous mangeons les gangsters au petit-déjeuner.

Chimaev a ajouté qu’il “aimé” Diaz, après avoir regardé le vétéran de 33 combats en grandissant.

“J’étais à l’école quand il combattait à l’UFC. C’est incroyable de combattre ce type, et je l’aime bien parce que pour moi l’UFC, quand j’étais jeune, c’était comme dans les films. Comme, je ne vais pas y arriver, je vais juste le voir, “ a déclaré Chimaev, qui affiche une fiche en carrière sans tache de 11-0.

«Maintenant, je me bats avec les gars que je regardais. Les gars américains, de Tchétchénie, je les ai regardés. Maintenant, je me bats avec eux.

Chimaev a déclaré que son plan de match était simple, promettant qu’il le ferait “Entrez simplement et écrasez-lui le visage”, tout en prédisant que l’événement principal ne verrait certainement pas les cinq tours.

“Un tour, deux tours… on verra” a déclaré Chimaev, ajoutant que si Nate Diaz n’apparaissait pas, il pourrait tout aussi bien affronter son frère et collègue icône de l’UFC, Nick.

« Nous verrons ce que Diaz va faire. S’il (ne) se présente pas, j’attendrai son frère. dit Chimaev d’un air sinistre.