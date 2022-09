La sensation tchétchène de l’UFC interpelle une star américaine controversée

Le phénomène invaincu Khamzat Chimaev veut combattre le grappler dominant Colby Covington

La poursuite de Khamzat Chimaev pour l’or à l’UFC le mènera à travers l’ancien challenger controversé à deux reprises pour le titre mondial Colby Covington, si la superstar invaincue d’origine tchétchène réalise son souhait.

Chimaev a été sans faute dans sa course à l’UFC à ce jour, envoyant le plus récemment le populaire poids moyen Kevin Holland dans un combat organisé à la hâte qui s’est produit après que Chimaev ait manqué de poids de manière quelque peu spectaculaire avant un concours proposé contre Nate Diaz à Las Vegas plus tôt ce mois-ci.

Ses problèmes sur la balance avaient conduit certains à soupçonner que Chimaev pourrait poursuivre sa carrière dans le giron des 185 livres – le combattant lui-même alimentant cette spéculation avec un tweet la semaine dernière dans lequel il laissait entendre qu’il poursuivrait sa carrière au poids moyen.

Cependant, le combattant de 28 ans semble avoir quelque peu inversé la tactique et a pointé son réticule sur le brandon controversé de l’UFC et ancien prétendant au titre mondial des poids welters Covington, Chimaev publiant un tweet dans lequel il a déclaré que ‘Chaos’ était le prochain homme dans son collimateur.

1 8 5 👊🏼💥 pic.twitter.com/urOK6BPayG — Khamzat Chimaev (@KChimaev) 23 septembre 2022

Le tweet de Chimaev a simplement étiqueté Covington avec un seul mot – « Next » – et a été réservé avec un emoji de crâne.

Covington, cependant, pourrait probablement être le test le plus sévère de Chimaev dans la cage à ce jour. Un seul combattant, Gilbert Burns, a donné à Chimaev une véritable mesure de résistance tout au long de sa carrière dans les arts martiaux mixtes à ce jour, le Brésilien prenant un tour des Tchétchènes lors de leur réunion d’avril avant de finalement perdre une décision unanime.

Le lutteur américain Covington, cependant, est considéré par beaucoup comme un type de défi plus sévère, et son style promotionnel à la langue d’argent susciterait presque certainement un intérêt significatif pour ce qui serait un fascinant match de lutte Est contre Ouest.

Lire la suite La sensation tchétchène de l’UFC enquêtée pour une bagarre dans les coulisses (VIDEO)

Mais malgré ses propres tirs, le patron de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il y avait des inquiétudes au sein de son département de matchmaking quant à la capacité continue de Chimaev à atteindre la limite de poids de 170 livres.

Son entraîneur, Andreas Michael du centre d’entraînement Allstars en Suède, a récemment déclaré aux médias que Chimaev avait eu du mal à perdre du poids depuis qu’il avait été aux prises avec un épisode particulièrement gênant de Covid-19 fin 2020, et White a déclaré que ces inquiétudes s’étendaient à tous les chemin vers le QG de l’UFC.

“Il y a évidemment 170 et 185 livres, il y avait un gros boeuf aujourd’hui au jumelage s’il peut faire 170 livres, si nous devrions même le laisser faire à nouveau 170 livres», a déclaré White cette semaine. “Ce sont toutes les choses sur lesquelles nous nous débattons en ce moment.

“Je suis au milieu. Que veut-il faire? Où veut-il être et que veut-il faire ? Veut-il faire 170 et viser le titre à 170 ou veut-il atteindre 185 et viser le titre là-bas?”

Chimaev, bien sûr, dira qu’il est capable de remporter un titre mondial dans les deux catégories de poids, mais à en juger par sa dernière déclaration sur les réseaux sociaux, il a l’intention d’atteindre ses objectifs à 170 livres avant de passer à d’autres défis.

Que Covington accepte ou non le combat (ou si l’UFC tente même de le faire) restera à voir, mais vous pouvez être sûr que les adversaires potentiels ne manquent pas pour l’une des plus grandes étoiles montantes de l’UFC.