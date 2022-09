Khamzat Chimaev a été impliqué dans un incident lors de la conférence de presse de l’UFC 279

Le rôle de la star de l’UFC Khamzat Chimaev dans la mêlée des coulisses qui a forcé l’annulation de la conférence de presse de l’UFC 279 de jeudi dernier à Las Vegas est examiné par la Nevada Athletic Commission, l’organisme de réglementation qui supervise les sports de combat dans l’État.

Selon les rapports de la scène, Chimaev est devenu impliqué dans une altercation avec le combattant de l’UFC Kevin Holland, et peu de temps après avec Nate Diaz et son entourage dans des incidents houleux qui ont suscité la colère du patron de l’UFC Dana White et qui l’ont incité à annuler l’événement médiatique à le dernier instant.

Chimaev manquerait finalement de poids pour le combat de Diaz et a été placé dans un combat à court préavis avec Holland, qu’il a soumis au premier tour de leur co-événement principal organisé à la hâte tard samedi soir.

Images des altercations qui ont suivi dans les coulisses avant le #UFC279 conférence de presse 🚨 (via @UFC) pic.twitter.com/kTNF1XiyMK – ESPN MMA (@espnmma) 10 septembre 2022

“C’était… fou, je ne sais même pas comment appeler ça… Vingt-deux ans, aussi longtemps que je fais ça, on n’a jamais eu d’incident comme aujourd’hui“, a déclaré White aux médias peu après la bagarre.

“Tout l’enfer s’est déchaîné. Nous l’avons arrêté, mais nous n’avons pas bien fait de ne pas le laisser se produire. Je ne sais pas ce qui s’est passé ici. Ce n’est jamais arrivé auparavant et nous serons prêts pour la prochaine fois.

“Ce n’était pas qu’une chose qui a éclaté et s’est produite. Il se passait plusieurs choses en même temps. … Une fois que tout a commencé à éclater, c’était un spectacle de merde complet.”

La colère de White face à l’incident a apparemment été égalée par la Commission du Nevada, qui a écrit dans un communiqué lundi qu’elle enquêtait sur l’incident et a déclaré que les coupables s’étaient peut-être exposés à “responsabilité civile et pénale.”

“Le président de la Nevada State Athletic Commission, Stephen J. Cloobeck, et le directeur exécutif Jeff Mullen sont conscients que la conférence de presse de l’UFC du jeudi 8 septembre 2022 a été annulée à mi-parcours de l’événement.,” ils ont écrit.

“Les premiers rapports indiquent qu’une altercation a eu lieu avant et pendant la conférence de presse, et peut-être impliqué des combattants sous licence et leurs associés.

“Le président a été en communication avec les dirigeants de l’UFC concernant les événements du 8 septembre. À l’heure actuelle, l’UFC travaille avec la Nevada Athletic Commission sur une enquête complète sur cet incident. Si la Nevada Athletic Commission détermine que les titulaires de licence ont agi de manière inappropriée, nous engagerons des mesures disciplinaires appropriées contre toutes les personnes impliquées.

“Bien que les « bavardages » entre athlètes de compétition soient courants, toute escalade vers des altercations physiques peut discréditer le sport du combat à mains nues et est totalement inacceptable. De plus, un tel comportement peut exposer les participants à une responsabilité civile et pénale. La Nevada Athletic Commission agira avec force et détermination pour sauvegarder et élever le combat à mains nues au Nevada.

“La Nevada Athletic Commission sanctionnera strictement tous les titulaires de licence pour tous les incidents de violence physique entre athlètes en dehors du ring ou de la cage, jusqu’à et y compris la confiscation de la bourse, la révocation ou la suspension de toute licence en cours, le refus des demandes de nouveaux candidats ou le refus de futurs renouvellements de licence. .”

La Commission du Nevada a déjà infligé des sanctions aux combattants de l’UFC qui ont été impliqués dans des incidents similaires dans le passé.

En 2014, ils ont ordonné à Jon Jones et Daniel Cormier d’entreprendre des travaux d’intérêt général pour leur bagarre lors d’un événement de presse de l’UFC 178, alors qu’ils ont pris des mesures similaires pour punir les personnes impliquées dans la mêlée d’après-combat qui a entaché les séquelles de Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor. combat en 2018.