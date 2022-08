La sensation russe fait un vœu personnel au chef olympique

La skieuse de fond Veronika Stepanova a répondu aux récents commentaires du président du CIO, Thomas Bach

La star russe du ski de fond Veronika Stepanova s’est engagée à faire “triple l’effort” pour que le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, lui remette une médaille lors d’une future édition des Jeux olympiques d’hiver afin qu’elle puisse voir l’expression de son visage.

Bach a déclaré aux médias allemands cette semaine que c’est maintenant “pas le temps” envisager de lever les interdictions internationales généralisées imposées aux athlètes russes en raison du conflit en Ukraine.

Dans le même temps, l’Allemand a noté que le soutien à la sanction de la Russie était loin d’être universel dans le monde.

“En tant qu’organisation mondiale, vous devez penser : ces sanctions de la Russie sont supportées par moins de 50 pays dans le monde”, Bach a déclaré à Bild.

“Cela signifie que nous avons environ 150 Comités Nationaux Olympiques au sein du CIO dont les gouvernements n’ont imposé aucune sanction à la Russie. Et ils nous demandent : pourquoi réagissez-vous ici ? Juste parce que c’est en Europe ? Qu’avez-vous fait du Yémen, de l’Afghanistan ? Qu’en est-il de l’Éthiopie, qu’en est-il du Mali ?

« Vous devez voir cette vision du monde. Nous ne devons pas céder à ces sanctions politiques et à ces boycotts politiques.

Lire la suite Un sondage révèle l’ampleur de la colère russe face aux interdictions sportives

Ces commentaires en particulier ont été repris par Stepanova, qui a suggéré qu’ils étaient en contradiction avec la recommandation du CIO pour la suspension des athlètes russes.

« C’est bien dit ici ! Maintenant, nous attendons que les actes succèdent aux paroles », Stepanova a écrit sur ses réseaux sociaux.

« …Je vous promets, Monsieur Bach, que je m’entraînerai avec le triple d’énergie pour que ce soit vous, et personne d’autre, qui me décernerez une médaille aux prochains Jeux !

“Je ne sais pas pour vous, mais cela me fera un plaisir particulier de voir votre visage en même temps,” a ajouté le joueur de 21 ans.

Ancienne championne du monde junior, Stepanova a fait sensation en faisant irruption dans les rangs seniors la saison dernière.

En février, la native du Kamtchatka a ancré l’équipe féminine russe de relais 4 x 5 km à l’or aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 avec une performance époustouflante.

Cependant, comme ses compatriotes, Stepanova est actuellement bannie des événements internationaux à la suite d’une suspension générale imposée par l’instance dirigeante du ski, la FIS.

Lire la suite Le champion olympique de ski évoque le “masochisme” occidental

Stepanova n’a pas hésité à faire connaître ses sentiments sur les interdictions ou ce qu’elle perçoit comme un traitement injuste des Russes dans les médias étrangers.

Évoquant le refus des organisateurs norvégiens d’inviter des Russes au prestigieux événement de ski à roulettes “Blink” au début du mois, Stepanova a accusé l’Occident de “masochisme.”

« Veulent-ils ‘annuler’ les athlètes russes en Europe, et si oui, pour combien de temps ? demanda Stepanova.

« Les politiciens occidentaux et, en partie, les responsables sportifs sont une chose, mais les organisateurs de compétitions, les équipementiers et les athlètes en sont une autre.

“Je me prépare calmement et j’attends qu’un sens de la réalité revienne en Occident et guérisse leur masochisme actuel”, conclut le skieur.