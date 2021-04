La sensation russe de l’UFC Zabit «  pourrait QUITTER  » après que les notes aient été snobées – mais son rival Rodriguez «  meurt toujours d’envie de le combattre  »

Magomedsharipov ne s’est pas battu depuis qu’il a remporté une victoire par décision unanime contre le cogneur durable Calvin Kattar à Moscou en novembre 2019.

La star née au Daguestani a depuis subi une série de frustrations – y compris un événement principal annulé avec Yair Rodriguez en août dernier, après que le Mexicain ait été expulsé d’une blessure au pied.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Zabit (@zabit_magomedsharipov)

L’inactivité de Magomedsharipov a été soulignée ce mois-ci lorsqu’il a glissé hors des notes de 145 livres, bien qu’il ait longtemps été incliné comme un challenger potentiel pour le titre dans la division.

Des rumeurs en provenance de Russie vendredi ont suggéré que la sensation de frappe mercurielle pourrait être prête à l’appeler.

« Il y a une forte probabilité que Zabit ne se battra plus, » TASS a cité une source comme disant.

Cependant, de manière quelque peu contradictoire, le même rapport a cité des représentants comme suggérant que Magomedsharipov pourrait encore faire un retour dans l’octogone cet été, comme cela a déjà été affirmé.

Le Magomedsharipov aux cheveux poilus est invaincu lors de ses 14 derniers combats et a remporté ses six concours UFC depuis ses débuts avec la promotion en mars 2017, bien qu’il ait été pris la distance lors de trois de ses quatre dernières victoires.

Plus tôt en avril, Magomedsharipov a été photographié avec l’ancien champion des poids légers de l’UFC à la retraite, Khabib Nurmagomedov, qui a proclamé son compatriote du Daghestan. «Le meilleur poids plume du monde.»

Avec le meilleur poids plume du monde 🌎 @zabeast_mmapic.twitter.com/Kh4Ym72JoZ – khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 5 avril 2021

Vrai ou non, les spéculations entourant une retraite potentielle pour l’homme connu sous le nom de « Zabeast » font certainement allusion aux frustrations qu’il a endurées alors qu’il était mis à l’écart pendant plus de 12 mois.

Dans des nouvelles plus positives sur un adversaire potentiel, l’ancien rival Rodriguez a laissé entendre cette semaine qu’il était toujours prêt à affronter le Russe, déclarant à ESPN: « [Magomedsharipov] parlait beaucoup de merde, disant que je ne voulais pas me battre contre lui et que je simulais des blessures et des trucs comme ça.

«Personne ne fait ça. Nous sommes tous ici pour combattre n’importe qui à tout moment. Je suis sûr que je vais le combattre à un moment donné, quoi qu’il arrive. C’est un combat qui doit avoir lieu. Je suis en train de mourir d’envie de le combattre avec toutes les conneries dont il parle. Son moment viendra.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par YAIR RODRIGUEZ PORTILLO (@panteraufc)

Rodriguez est le troisième poids plume du classement UFC et n’a subi qu’une seule défaite en 10 matchs avec la promotion, avec un sans concours.

Le Mexicain de 28 ans a vu pour la dernière fois l’action encore moins récemment que Magomedsharipov, ne s’étant pas battu depuis la défaite de Jeremy Stephens en octobre 2019.