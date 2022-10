La sensation Internet Kili Paul danse avec Madhuri Dixit sur la chanson Channe Ke Khet Mein

Jhalak Dikhhla Jaa 10: La sensation Internet Kili Paul a honoré le spectacle de danse-réalité, et il y a ajouté plus de glamour. Après avoir été chaleureusement accueilli par les juges, Karan Johar, Nora Fatehi, Madhuri Dixit et l’animateur Maniesh Paul, Kili a exprimé son souhait de partager la scène avec son actrice préférée Madhuri. Après que Dixit soit monté sur scène, Kili a chanté Raataan Lambiyan pour l’actrice, et cette dernière a semblé dépassée par le geste de Kili.

Plus tard, Madhuri a exprimé son souhait de danser avec la sensation Internet sur scène. Madhuri a de nouveau rejoint Kili sur scène, et elle a interprété et pensé à lui ses célèbres pas de danse de la chanson populaire Chane Ke Khet Mein.

Avant cet épisode, Jhalak Dikhhla Jaa 10 a vu la célébration du couple puissant de Bollywood, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor. Oui, le thème de cette semaine tournait autour de l’histoire d’amour des stars de Brahmastra. Les candidats ont raconté la romance de ce duo à travers leur performance.

Pour juger l’épisode Kapoor Special, la mère de Ranbir Kapoor, Neetu Singh, a honoré l’émission. Au début, Niti Tylor et son partenaire chorégraphe ont dansé sur Khuda Jaane et ont gagné le cœur et les bénédictions de Neetu. Plus tard, Madhuri Dixit a exprimé ses sentiments pour Ranbir-Alia. Dixit a dit à Neetu qu’elle avait apporté un cadeau spécial pour les futurs parents, et elle lui a donné une jolie idole de Bal Gopala (Little Krishna). Neetu a gracieusement accepté et a embrassé l’actrice. Dans le même épisode, Amruta Khanvilkar a apporté une touche effrayante à la chanson emblématique de Raj Kapoor, Jeena Yaha Marna Yaha. La chanson légère et émotionnelle a été présentée dans un format sans imagination, et Amruta a réussi l’acte avec sa performance effrayante.

En parlant de Kili Paul, le créateur de contenu à sensation virale a même été vu partager la scène avec Ranveer Singh. Lors du dernier événement Meta, nous avons jeté un coup d’œil à la même chose. Ranveer a également pu danser avec la sensation Internet Kili Paul lors de l’événement. Kili et Ranveer peuvent être vus dans une vidéo qui a fait surface en ligne et est devenue virale instantanément.