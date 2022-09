La sensation du ski olympique se moque des prédictions occidentales d’un “effondrement” russe

Veronika Stepanova a commenté la situation actuelle dans un post partagé sur les réseaux sociaux

La championne russe de ski de fond des Jeux olympiques d’hiver, Veronika Stepanova, a interrogé l’Occident et ses médias pour avoir prédit la chute de son pays lorsque le conflit militaire avec l’Ukraine a éclaté, soulignant les prix de l’énergie contrastés et l’ambiance générale.

Partageant un clip sur les réseaux sociaux d’un marathon récent dans son pays natal, Stepanova a observé : “10 000 personnes au départ d’un marathon, une ambiance de fête. C’était la ville russe de Perm ce week-end.

“Je me souviens très bien qu’il y a environ six mois, lorsque l’Occident venait d’introduire les sanctions contre la Russie, toutes sortes de sympathisants de l’étranger m’écrivaient, prédisant l’effondrement imminent de mon pays, le chaos et les foules désespérées se précipitant vers l’Europe, “ se souvient le joueur de 21 ans.

“La foule, sur [the] déplacer vers la droite?!” ajouta-t-elle avec un smiley roulant des yeux.

“Hier, j’ai couru dans les rues de Perm dans cette foule en liesse de marathoniens et j’ai pensé : ‘Vous, mes amis occidentaux, vous croyez toujours à toutes sortes de bêtises que vos médias vous vendent, n’est-ce pas ?’

“Au fait, l’essence à Perm coûte moins de 90 centimes d’euro en équivalent, et le prix de l’électricité… eh bien, je ne veux pas vous contrarier. Venez aux compétitions sportives dans notre ‘chaos et effondrement’, vous verrez par vous-même !” Stepanova a ajouté.

Les commentaires de Stepanova interviennent après qu’elle a également visé le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach ces dernières semaines.

Le CIO a recommandé en février d’interdire les athlètes russes aux compétitions internationales – un appel qui a été entendu par de nombreuses fédérations sportives.

S’adressant à Bild en Allemagne le mois dernier, Bach a déclaré que c’était maintenant “pas le moment” de lever l’embargo sur la Russie, mais a également déclaré que seuls 50 pays dans le monde soutenaient les sanctions, ce qui signifie que “nous avons environ 150 Comités Nationaux Olympiques au sein du CIO dont les gouvernements n’ont imposé aucune sanction” sur Moscou.

La championne du relais 4 × 5 km de Pékin, Stepanova, a sauté sur les remarques, suggérant qu’elles ne correspondaient pas aux conseils précédents du CIO.

“C’est bien dit ici ! Maintenant, nous attendons que les actes succèdent aux paroles.” a écrit le jeune sur Instagram.

“…Je vous promets, Monsieur Bach, que je m’entraînerai avec le triple d’énergie pour que ce soit vous, et personne d’autre, qui me décernerez une médaille aux futurs Jeux !

“Je ne sais pas pour vous, mais cela me fera un plaisir particulier de voir votre visage en même temps,” Stepanova a ajouté.

Réagissant plus tôt au refus des Norvégiens d’inviter ses compatriotes à l’événement de ski à roulettes “Blink”, Stepanova a également accusé le monde occidental de “masochisme.”

« Veulent-ils ‘annuler’ les athlètes russes en Europe, et si oui, pour combien de temps ? elle a posé.

“Les politiciens occidentaux et, en partie, les responsables sportifs sont une chose, mais les organisateurs de compétitions, les équipementiers et les athlètes en sont une autre.

“Je me prépare calmement et j’attends qu’un sens de la réalité revienne en Occident et guérisse leur masochisme actuel”, la sensation de ski conclue.

