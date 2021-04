S’adressant à Twitter vendredi après-midi, le grappler a écrit: « Merci d’avoir refusé le visa de ma femme, après avoir représenté [the] Royaume-Uni depuis 9 ans. «

Le message était accompagné d’un emoji applaudissant, tandis que le Home Office britannique et son patron Priti Patel étaient également tagués.

Merci d’avoir refusé le visa de ma femme, après avoir représenté le Royaume-Uni pendant 9 ans. @ukhomeoffice@pritipatel – Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) 15 avril 2021

A 20 ans l’été dernier, Mokaev est arrivé au Royaume-Uni en tant que réfugié de 12 ans.

Dans une interview révélatrice avec la BBC, il a raconté l’histoire de son voyage dans le pays et comment il s’est finalement installé dans la région de Wigan, dans le nord-ouest de l’Angleterre, alors qu’il était maintenant basé à Salford, dans le Grand Manchester.

Sa mère étant décédée récemment à l’époque, Mokaev et son père sont arrivés en ferry cachés dans une voiture sans argent ni sac de vêtements.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Muhammad Mokaev (@mokaev_muhammad)

Comme Mokaev est originaire de la république russe du Daghestan, il y a eu des comparaisons évidentes avec le grand léger Khabib Nurmagomedov et ils partagent également des styles de combat similaires.

Mais bien que Mokaev l’ait brièvement essayé alors qu’il était encore dans leur patrie commune, qui possède une ligne de production infinie de talents en grappling, ce n’est que lorsqu’il s’est familiarisé correctement avec la lutte à la Wigan Youth Zone qu’il s’y est mis.

Alors que le couple cherchait à profiter des avantages, le père de Mokaev craignait de voir Muhammad tomber avec « la mauvaise foule » et a soudoyé le jeune 20 £ pour qu’il aille au club après l’école tous les jours.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Muhammad Mokaev (@mokaev_muhammad)

Cette décision a porté ses fruits, et avec Mokaev maintenant une star montante du MMA 5-0 qui espère battre Jon Jones en tant que plus jeune champion de l’UFC, il est également un athlète établi de l’équipe GB avec des yeux rivés sur les Jeux olympiques.

Pourtant, représenter son pays d’adoption n’a pas du tout aidé à ce que sa femme le rejoigne au Royaume-Uni, et les fans se sont précipités pour offrir leur soutien.

C’est horrible de votre part les gars @pritipatel@ukhomeoffice, partout où ce gars va sur le globe pour concourir, quelle que soit la plateforme, il prend toujours le drapeau avec lui et vous ne pouvez même pas accepter le visa de sa femme, honte à vous! – Abdul Fattah (@fitsbyaf) 16 avril 2021

« C’est horrible de votre part les gars, » dit l’un, marquant également Patel et le Home Office.

« Partout où ce gars va [around] le globe pour concourir, quelle que soit la plateforme, il emporte toujours le drapeau avec lui et vous ne pouvez même pas accepter le visa de sa femme, honte à vous! «

« C’est une ruse. Ils font ça parfois en espérant que la personne abandonne. Appelez à la place et ça marche normalement. Faites-moi confiance, » en suggéra un autre.

« [It’s the] la deuxième fois, ils l’ont refusé, sans droit de faire appel, » répondit Mokaev avec un smiley triste.

2ème fois, ils l’ont refusé, sans droit de faire appel ☹️ – Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) 16 avril 2021

« Emmenez vos talents et votre famille dans un endroit où vous serez tous respectés et appréciés. Le Royaume-Uni est une poubelle de fanatisme et d’hostilité », il a été conseillé ailleurs.

Malgré la déception, Mokaev a dit qu’il le ferait « n’arrêtez jamais de hisser le drapeau de l’Angleterre » alors qu’il poursuivait son ascension dans le monde du MMA.

« Je parviens à atteindre de nombreux objectifs que je me suis fixé depuis mon arrivée au Royaume-Uni », il a écrit.

« Ce pays m’a aidé tout au long de mon parcours dans la vie et dans le MMA. Par conséquent, peu importe ce que le ministère de l’Intérieur décide contre moi ou ma famille, je n’arrêterai jamais de hisser le drapeau de l’Angleterre. »