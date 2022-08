La sensation de première année de Bolingbrook Jonas Williams lance 7 passes TD pour renverser Minooka – Shaw Local

BOLINGBROOK – Lorsqu’un joueur a un début spectaculaire dans son premier match de football universitaire, l’une des questions les plus évidentes est de savoir d’où vient exactement ce joueur.

Ainsi, lorsque le quart-arrière de Bolingbrook, Jonas Williams, a posé la même question après avoir lancé pour 407 verges et sept touchés lors de la victoire 49-12 des Raiders contre Minooka vendredi soir, il a eu une réponse simple et humble.

“Humphrey Middle School”, a déclaré Williams avec un sourire.

C’est vrai. Williams, qui a complété 19 de ses 24 passes dans le match, est lycéen depuis exactement huit jours.

Il n’avait même pas complètement obtenu le feu vert au poste de quart-arrière jusqu’à très tard dans le jeu de pré-saison. Mais il n’a pas fallu longtemps pour qu’il devienne assez clair que le personnel d’entraîneurs des Raiders avait mis le bon gars aux commandes.

Kelrod Leaks de Bolingbrook se précipite au milieu contre Minooka. Vendredi 26 août 2022, à Bolingbrook. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Williams est sorti en tirant sur le premier jeu de Bolingbrook après la mêlée, complétant un jeu de 30 verges contre Kyan Berry-Johnson où Johnson a effectué un ajustement athlétique pour s’assurer que la première passe lancée par son quart-arrière de première année était positive.

Ce n’était que le début d’une grosse soirée pour les Raiders (1-0) et Williams.

“Les entraîneurs m’ont très bien préparé et j’ai travaillé dur”, a déclaré Williams. “J’ai confiance en mes coéquipiers. C’est vraiment facile quand on a Kyan Berry, I’Marion Stewart et Josh Robinson. C’est comme du pain et du beurre.

Williams a beurré beaucoup de pain. Williams s’est connecté avec Berry-Johnson pour un score de 3 verges pour faire entrer Bolingbrook au tableau et s’est associé à Chico Thomas sur une autre frappe quelques minutes plus tard.

Puis Williams est retourné à Berry-Johnson juste avant la mi-temps, le jeune hors pair inscrivant son deuxième score, essentiellement en se tordant le corps comme un acrobate afin de saisir le ballon au lieu d’un défenseur en attente.

I’Marion Stewart de Bolingbrook trouve de la place pour courir après un attrapé contre Minooka. Vendredi 26 août 2022, à Bolingbrook. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Minooka (0-1) a tenté de suivre le rythme en jouant une forme de garde à l’écart des Raiders, et cela a semblé fonctionner pendant un certain temps. Après que Bolingbrook ait pris l’avance 14-0 au début, Minooka a reconstitué un long trajet qui a absorbé une bonne partie du deuxième quart et a été plafonné sur une réception de touché de 13 verges de Connor Christiansen pour réduire le déficit à 14-6.

Bolingbrook a rapidement répondu avec une passe de touché de Williams à Berry-Johnson. Minooka a ensuite de nouveau lancé un long entraînement tactique qui semblait sur le point de porter ses fruits, mais les Raiders ont réussi une passe sur la ligne de but.

En seconde période, Williams a montré qu’il était plus que disposé à laisser ses receveurs faire leur travail. Après un solide retour au coup d’envoi, les Raiders ont eu besoin de trois jeux pour que Williams frappe Stewart pour un score de 6 verges. Williams a ensuite montré une sagesse au-delà de ses années en mettant en place une paire de jeux d’écran qui ont abouti à des touchés massifs, le premier un 92 verges à Kaleb Miller et le second a pris la forme d’une escapade de 65 verges pour Kelrod Leaks où il a tissé et fait une embardée. son chemin sur le terrain.

Quelques minutes plus tard, Williams a trouvé Berry-Johnson pour ce qui semblait être un gagnant relativement court, mais Berry-Johnson a allumé les postcombustion et 55 mètres plus tard était dans la zone des buts pour son troisième touché et a fait la septième passe TD de Williams de le jeu.

“Nous disons aux quarterbacks depuis des années que c’est comme ça qu’il faut faire”, a déclaré l’entraîneur de Bolingbrook, John Ivlow. «Vous frappez le doink et vous laissez les gars faire ce qu’ils peuvent en faire. Parce qu’ils le peuvent.

Le front défensif relativement jeune de Minooka a appris quelques leçons que l’entraîneur Matt Harding espère se révéler bénéfiques sur la route.

“[Bolingbrook’s] la vitesse est inégalée. Ils ont envoyé des athlètes dans l’espace et leurs enfants ont fait des jeux », a déclaré Harding. “L’équipe que vous avez vue ce soir ne sera pas la même que celle que vous verrez lors de la semaine 9. Nous grandirons en équipe, nous nous améliorerons en équipe.”