La sénatrice Tammy Baldwin se joint aux appels lancés à Biden pour qu’il gèle 6 milliards de dollars d’actifs iraniens suite à l’attaque du Hamas contre Israël

WASHINGTON – La sénatrice démocrate américaine Tammy Baldwin s’est jointe mercredi aux appels demandant à l’administration Biden de recongeler 6 milliards de dollars d’actifs iraniens à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël qui a fait des milliers de morts en Israël et à Gaza.

Le président Joe Biden a dégelé les milliards de revenus pétroliers iraniens le mois dernier dans le cadre de un accord avec l’Iran pour libérer cinq prisonniers américains. Mais cet accord fait désormais l’objet d’un examen bipartisan suite à l’attaque contre Israël par le groupe militant Hamas, longtemps lié à l’Iran.

« Jusqu’à ce que je sois pleinement convaincu que l’Iran n’a pas joué de rôle dans ces attaques terroristes barbares contre le peuple israélien, les États-Unis devraient geler les 6 milliards de dollars d’actifs iraniens », a déclaré Baldwin dans un communiqué.

La position de Baldwin a suscité une réaction rapide de la part de son principal challenger républicain potentiel au Sénat, Eric Hovde, qui a déclaré au Milwaukee Journal Sentinel que Baldwin avait eu raison d’appeler l’administration à recongeler les fonds. Cependant, il a également tiré sur le parti démocrate de Madison. pour avoir soutenu l’accord sur le nucléaire iranien.

« L’Iran voudrait détruire notre pays. Ils sont le plus grand partisan du terrorisme mondial », a déclaré Hovde, un homme d’affaires multimillionnaire qui n’a pas encore déclaré sa candidature au Sénat en 2024. « Ils n’ont jamais respecté les exigences de l’accord. L’argent a afflué rapidement vers plusieurs groupes terroristes et l’accord leur a explosé au visage. Il est inimaginable de penser que le président Biden et le sénateur Baldwin ont soutenu ce deuxième accord. »

La déclaration de Baldwin la place parmi un groupe bipartisan à Capitol Hill appelant Biden à annuler la décision du mois dernier. Un groupe de sénateurs républicains cette semaine envoyé une lettre à la Maison Blanche critiquant le déblocage des fonds, et les démocrates, comme les sénateurs américains Jacky Rosen du Nevada et Joe Manchin de Virginie occidentale, qui comme Baldwin sont bientôt candidats à la réélection. emboîté le pas.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, et le sénateur américain républicain de l’Arkansas, Tom Cotton, prévoyaient de présenter une législation Mercredi pour rétablir le gel.

Cette décision intervient également alors que l’implication de l’Iran dans la guerre entre le Hamas et Israël reste floue. L’Iran soutient depuis longtemps la branche militaire du Hamas avec des formations et d’autres types de soutien, mais les responsables américains n’ont pas encore établi de lien direct avec l’attaque contre Israël lancée samedi.

« Quant à la question de savoir si l’Iran était au courant de cette attaque à l’avance ou s’il a aidé à planifier ou à diriger cette attaque, nous n’en avons pas – pour l’instant je suis ici à la tribune – la confirmation de cela », a déclaré Jake Sullivan, le porte-parole national de Biden. conseiller en sécurité, a déclaré aux journalistes mardi.

Les 6 milliards de dollars de fonds désormais non gelés proviennent du retrait des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018 sous l’ancien président Donald Trump. Les États-Unis avaient alors imposé des sanctions qui comprenaient une interdiction partielle des exportations de pétrole iranien, et une partie de cet argent était détenue dans des banques sud-coréennes. Les 6 milliards de dollars de revenus ont été transférés de Corée du Sud aux comptes restreints au Qatar dans le cadre de l’offre du mois dernier. La Maison Blanche a déclaré que ces fonds ne pouvaient être utilisés par l’Iran qu’à des fins humanitaires, comme l’achat de nourriture et de médicaments.

L’attaque du Hamas contre Israël a suscité une condamnation bipartite, et tous les membres de la délégation du Congrès du Wisconsin se sont prononcés sur les attaques terroristes, qui comprennent des massacres de civils.

Plus de 1 200 Israéliens ont été tués jusqu’à présent, et les responsables palestiniens affirment que plus de 1 100 militants et citoyens de Gaza ont également été tués. Au moins 22 Américains sont morts dans les combats, a annoncé mercredi le Département d’État américain.

« Je condamne fermement le Hamas pour ses attaques terroristes non provoquées contre Israël », a écrit samedi dernier le représentant républicain américain Scott Fitzgerald sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Israël a un allié puissant en la personne des Etats-Unis, et nous les soutenons sans équivoque alors que le pays cherche à se défendre contre ce terrorisme insensé. »

Le représentant démocrate américain Mark Pocan a écrit : « Je condamne les attaques odieuses du Hamas contre Israël. Tous les otages doivent être libérés immédiatement et la violence doit cesser. La violence contre le peuple d’Israël ne fait qu’aggraver la situation et j’espère que tout le monde ne comprend pas que Gaza, c’est le Hamas. »

Mercredi, le représentant républicain américain Bryan Steil a appelé Biden à « appliquer dès maintenant des sanctions financières contre l’Iran ».

« Nous savons que le Hamas est soutenu par l’Iran », a écrit Steil. « Les Etats-Unis doivent démontrer leur engagement à toute épreuve envers leur allié Israël et leur position mutuelle contre le terrorisme. »

Daniel Bice du Milwaukee Journal Sentinel a contribué à ce rapport.

Cet article a été initialement publié dans le Milwaukee Journal Sentinel : Baldwin exhorte Biden à recongeler 6 milliards de dollars d’actifs iraniens