La sénatrice Tabitha Karanja demande la destitution de la gouverneure Susan Kihika en raison du chaos hospitalier

La sénatrice de Nakuru, Tabitha Karanja Keroche, a appelé mardi les membres de l’Assemblée du comté (MCA) à destituer la gouverneure Susan Kihika.

Le sénateur a accusé le gouverneur de ne pas avoir fait preuve de leadership, ce qui a conduit à des querelles entre le gouvernement du comté de Nakuru et la direction de l’hôpital Nakuru War Memorial, qui ont abouti à des patients pris entre deux feux.

Dans l’épisode le plus récent, une famille a affronté un Nakuru Kanjo au centre médical après que le personnel ait débranché un appareil de dialyse du lit de leur proche.

Le sénateur Keroche s’est en outre plaint du fait que les patients restaient pendant des heures sans être soignés tandis que d’autres étaient expulsés.

“En tant que peuple de Nakuru, nous appelons nos MCA à présenter une motion de destitution concernant la conduite et l’éthique du gouverneur. Si nous ne le faisons pas, nous, en tant que peuple de Nakuru, les obligerons à le faire en suivant l’article premier de la constitution”, a-t-elle déclaré.

Tabitha Karanja, sénatrice de Nakuru, s’adressant à une foule le 4 juillet 2023 Photo Tabitha Karanja

Karanja a reproché à Kihika d’avoir interféré avec les opérations de l’hôpital et d’avoir affecté des centaines de patients.

Elle a affirmé que le gouverneur ne respectait jamais l’état de droit et ne respectait pas les ordonnances des tribunaux.

La députée a réitéré qu’elle transmettrait l’affaire au président William Ruto, qui devrait effectuer une tournée dans la région.

Selon Karanja, ce que le gouverneur Kihika a fait subir aux habitants depuis vendredi était impardonnable. Elle a en outre condamné l’attaque de l’hôpital par le gouvernement du comté.

“Nous sympathisons sincèrement avec les patients et leurs proches, les médecins, les travailleurs et les investisseurs. Nous prions pour que Dieu leur donne l’endurance et la force de vaincre”, a-t-elle écrit.

La semaine dernière, des patients de l’hôpital ont été transférés de force vers l’aile annexe de l’hôpital général provisoire de Nakuru à la suite du conflit entre les deux parties.

Le gouvernement du comté avait demandé l’autorisation de reprendre l’hôpital en 2023, mais le tribunal a interrompu le processus.

Cependant, le comté a entamé le processus de rachat en 2024 lorsque des kanjos ont fait une descente dans l’hôpital lors d’un épisode chaotique au cours duquel des kanjos ont détruit des biens, comme l’ont rapporté certains patients à l’époque.

Cinq responsables gouvernementaux et directeurs de l’hôpital ont été arrêtés et inculpés pour avoir prétendument falsifié des documents en vue de changer de propriétaire du terrain litigieux.

La gouverneure Kihika a défendu mercredi le raid dans l’établissement médical en déclarant qu’il était nécessaire de récupérer la parcelle qui, selon elle, était un terrain public.

Mardi, le sénateur Karanja a révélé que le tribunal avait autorisé le direction du comté à retrouver l’accès à l’établissement après le raid des agents du comté, et a mis en garde le gouvernement du comté contre tout outrage.