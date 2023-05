La sénatrice Sue Rezin vise à aider à protéger les mineurs sur les réseaux sociaux – Shaw Local

La chef adjointe de la minorité au Sénat de l’Illinois, Sue Rezin (R-Morris), a déposé une résolution, connue sous le nom d’Initiative de protection de la santé mentale en ligne des mineurs, qui vise à aider à protéger les mineurs contre les algorithmes utilisés par les entreprises de médias sociaux.

Résolution du Sénat 249 exhorte le gouvernement fédéral à suivre les précédents juridiques en matière de protection des mineurs contre la publicité trompeuse et préjudiciable et à adopter des réglementations qui protègent les mineurs contre les algorithmes de médias sociaux potentiellement dangereux.

« Il est de l’obligation des autorités étatiques et fédérales de protéger les enfants de l’Illinois contre les mauvais acteurs en ligne qui se livrent à des pratiques trompeuses et addictives », a déclaré Rezin dans un communiqué de presse. « Les algorithmes créés par les plateformes de médias sociaux sont clairement conçus pour générer des profits en donnant la priorité à un engagement prolongé – même si cet engagement est connu pour être nocif pour le bien-être mental de l’utilisateur. »

La résolution 249 du Sénat a déclaré que la recherche montre qu’une utilisation excessive des médias sociaux peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale, notamment des taux accrus de dépression, d’anxiété et de solitude, et que les mineurs sont plus sensibles à ces effets négatifs en raison de leurs expériences de vie limitées et de leur cerveau en développement.

« Les enfants qui utilisent les plateformes de médias sociaux ne comprennent pas pleinement les conséquences que leurs interactions peuvent avoir sur eux-mêmes », a déclaré Rezin. « Il est moralement en faillite pour toute entreprise de profiter de son manque de compréhension pour les bénéfices potentiels, et il est du devoir des législateurs de veiller à ce que des garde-corps soient en place pour empêcher que cela ne se produise. »