La sénatrice Sue Rezin dit que les changements apportés à la loi SAFE-T sont “beaucoup trop courts” – Shaw Local

La sénatrice d’État Sue Rezin (R-Morris) a déclaré que le projet de loi 1095 de la Chambre – un amendement à la loi SAFE-T – ne répondait pas aux préoccupations des responsables de l’application des lois, des procureurs de l’État et du public concernant le projet de loi original, qui a suscité des critiques pour éliminer la caution en espèces en 2023.

“Notre branche judiciaire se voit toujours refuser le pouvoir discrétionnaire qu’elle devrait avoir pour assurer la sécurité du public”, a déclaré Rezin dans un communiqué de presse jeudi après l’adoption du projet de loi 38-17 au Sénat et 71-40 à la Chambre.

Le projet de loi 1095 de la Chambre élargit la liste des crimes pour lesquels un juge peut ordonner la détention provisoire, ajoute à ce qu’un juge peut prendre en compte lorsqu’il détermine si un accusé risque de fuir délibérément les poursuites et normalise le langage concernant le danger d’un accusé pour la sécurité publique parmi plusieurs autres changements, selon Capitol News Illinois.

La mesure mettra toujours fin au système de détention provisoire basé sur la richesse en faveur d’un système basé sur le niveau de risque d’un délinquant pour le public ou de fuir les poursuites.

Le projet de loi n’a reçu aucun soutien républicain. Les membres du GOP étaient mécontents de ne pas avoir été impliqués dans les négociations concernant les amendements.

Rezin a rejoint les républicains en commission et au Sénat, qui ont critiqué l’approche de la mesure face au crime de cambriolage. Le projet de loi stipule que les cambriolages résidentiels ou les cambriolages “lorsqu’il y a usage de la force contre une autre personne” sont passibles de détention en vertu de la norme de dangerosité.

Mais si un cambriolage ne répond pas à ces critères, comme quelqu’un qui vole de la monnaie dans une voiture non verrouillée, il n’est pas détenable en raison du risque de danger pour la communauté.

L’infraction serait toujours passible de détention en vertu d’une norme de “vol volontaire”, et toute personne déjà en liberté provisoire peut être détenue lorsqu’elle est accusée de n’importe quel crime. Selon la loi, « vol volontaire » signifie « conduite intentionnelle dans le but de contrecarrer le processus judiciaire pour éviter des poursuites ».

L’amendement étend la loi existante pour déclarer que les non-comparutions “isolées” ne sont pas la preuve d’une fuite délibérée, mais “des modèles de conduite intentionnelle pour échapper aux poursuites… peuvent être considérés comme des facteurs pour évaluer l’intention future d’échapper aux poursuites”.

« Pire encore, HB 1095 modifie la loi SAFE-T pour rendre plus difficile pour le public d’en savoir plus sur une personne arrêtée qui pourrait être en liberté provisoire pour une infraction différente », a déclaré Rezin, faisant référence à une disposition qui supprime une exigence que les médias d’information aient accès aux conditions de la libération provisoire d’un accusé. Les avocats ont fait valoir que la loi précédente exigeait uniquement que les montants de la caution soient inclus dans ces informations avant la loi SAFE-T, il n’était donc pas nécessaire d’ajouter des conditions de libération qui pourraient divulguer des informations sur les victimes.

“La décision de faire le moins possible pour résoudre les vrais problèmes dans le cadre de la loi SAFE-T rend un mauvais service à la population de l’Illinois et est franchement embarrassante étant donné que le parti majoritaire avait deux ans pour apporter des changements importants.”

Le projet de loi stipule qu’une personne devant être détenue selon la norme de dangerosité doit être prouvée comme une “menace réelle et actuelle pour la sécurité de toute personne ou de toute personne ou de la communauté, sur la base des faits précis et articulés de l’affaire”, selon Capitol News. Illinois.

Il clarifie et définit que toutes les personnes accusées de “crimes forcés” et d’infractions non probatoires peuvent être détenues en vertu de la norme de dangerosité. Les personnes accusées de violence domestique peuvent également être placées en détention provisoire.

Il ajoute les crimes haineux, la torture d’animaux criminels, le DUI aggravé causant des lésions corporelles, le DUI lors de la conduite d’un autobus scolaire et d’autres accusations de DUI comme infractions passibles de détention si le défendeur est jugé dangereux.