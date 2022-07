La sénatrice russe se moque de Kamala Harris pour s’être présentée avec des pronoms de genre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un politicien russe a critiqué mercredi la vice-présidente Kamala Harris en réponse à un clip viral où elle se faisait référence à elle-même en utilisant le pronom “elle” et expliquant à un groupe de personnes qu’elle était une femme portant un costume bleu.

“Kamala Harris a dit que son pronom est” elle “et qu’elle est une femme”, a déclaré le sénateur russe Alexei Pushkov sur Telegram. “Au cas où elle ne serait pas identifiée à l’un des innombrables genres qui se sont reproduits aux États-Unis au cours des 20 dernières années – des soi-disant homosexuels aux créatures de conte de fées. Alors maintenant, nous sommes au courant. La déclaration la plus intelligible pour le toute la période de sa vice-présidence.”

Harris a été largement moquée sur les réseaux sociaux après avoir pris la parole lors d’un panel Roe v. Wade mardi et avoir utilisé des pronoms de genre pour se présenter aux autres assis à la table.

“Bonjour,” dit Harris. “Je souhaite la bienvenue à ces dirigeants qui sont venus pour avoir cette discussion très importante sur certains des problèmes les plus urgents de notre époque. Je suis Kamala Harris, mes pronoms sont elle et elle. Je suis une femme assise à table portant un bleu costume.”

Les conservateurs ont réagi avec des blagues sur les réseaux sociaux, beaucoup d’entre eux déclarant que le clip est un exemple de la raison pour laquelle beaucoup pensent que l’administration est déconnectée.

“C’est pourquoi le reste du monde se moque de nous”, a tweeté l’ex-journaliste Beth Baumann.

“Et ils se demandent pourquoi les Américains ordinaires pensent que ces gens ont perdu leur emprise”, a tweeté Dan McLaughlin de National Review.

Rebekah Koffler, une ancienne officier du renseignement américain de la DIA spécialisée dans la Russie et auteure de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital que le commentaire de Pushov est un exemple de la Russie “exploitant la tendance récente du libéralisme radical dans le États-Unis.”

“Ils font ce genre de choses pour diminuer l’influence américaine dans le monde et la mettre en contraste avec leur système de valeurs qu’ils présentent comme une alternative”, a expliqué Koffler. “Ils veulent aussi provoquer des tensions dans notre pays parce qu’ils comprennent clairement qu’il y a deux mouvements aux États-Unis qui s’opposent. Il y a des ultra-conservateurs et des ultra-libéraux, et ils veulent s’opposer l’un à l’autre sur les réseaux sociaux.”

