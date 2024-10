La sénatrice républicaine Lisa Murkowski approuve la réélection de la représentante démocrate Mary Peltola

Représentante Mary Peltola (D-AK) – (Photo/Instgram)

Vote autochtone 2024. La sénatrice républicaine américaine Lisa Murkowski, vice-présidente de la commission sénatoriale des affaires indiennes, a approuvé la réélection de la représentante démocrate Mary Peltola lors d’un discours au congrès de la Fédération des autochtones de l’Alaska (AFN) à Anchorage, en Alaska, samedi.

Son soutien marque la deuxième fois que Murkowsk soutient Peltola pour le seul siège du Congrès de l’Alaska. Peltola, qui est Yup’ik, est entrée dans l’histoire parce qu’elle est la première Originaire d’Alaska membre du Congrès, ainsi que la première femme démocrate à représenter l’Alaska à la Chambre des représentants des États-Unis et seulement la cinquième personne à représenter l’État à la Chambre depuis que l’Alaska a obtenu le statut d’État en 1959.

Peltola affrontera le républicain Nick Begich, soutenu par l’ancien président Donald Trump, lors des élections du 5 novembre.

Murkowski dit qu’elle a été impressionnée par la capacité de Peltola à se concentrer sur les problèmes de l’État de l’Alaska plutôt que sur le Parti démocrate.

« Et je pense que les gens qui me connaissent savent que j’ai une philosophie et une approche similaires », a déclaré Murkowski. « J’ai donc apprécié l’excellent travail qu’elle a accompli pour l’État et j’espère qu’elle pourra continuer dans cette voie. »

En septembre 2022, Peltola a battu Sarah Palin, candidate à la vice-présidence du GOP 2008, lors d’une élection spéciale pour remplacer le représentant Don Young (R-AK), décédé subitement en mars 2022 après avoir servi l’Alaska au Congrès pendant 49 ans.

Murkowski a révélé son soutien à Peltola lors de la plus grande convention annuelle des autochtones de l’Alaska, qui représentent 15 pour cent de la population de l’État de l’Alaska. Le pourcentage augmente lorsque l’on compte les autochtones métis.

De plus, samedi, la Fédération des autochtones de l’Alaska a voté en faveur de Peltola.

Ni Murkowski ni Peltola n’ont soutenu un candidat à la présidentielle pour l’élection du 5 novembre.

À propos de l’auteur : « Levi \ »Calm Before the Storm\ » Rickert (Prairie Band Potawatomi Nation) est le fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Native News Online. Rickert a reçu le prix de la meilleure chronique 2021 Native Media Award pour la catégorie imprimé/en ligne par la Native American Journalists Association. Il siège au conseil consultatif de la Multicultural Media Correspondents Association. Il peut être contacté à [email protected].

