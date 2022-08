La sénatrice Marsha Blackburn rencontre le président de Taïwan au milieu des tensions en Chine

Commentez cette histoire Commentaire

BEIJING – La sénatrice Marsha Blackburn (R-Tenn.) a rencontré vendredi à Taipei la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, la dernière législatrice américaine à se rendre sur l’île à une époque de relations tendues avec la Chine. La visite de Blackburn est la troisième des législateurs américains ce mois-ci. Le voyage de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, au début du mois d’août, a plongé les relations inter-détroit dans des creux récents et a incité Pékin à lancer des exercices militaires à grande échelle dans les eaux autour de Taïwan.

Taïwan est autonome depuis des décennies et est l’une des démocraties les plus dynamiques d’Asie. Cependant, Pékin continue de revendiquer l’île comme faisant partie de son territoire et réagit avec fureur chaque fois que des responsables ou des entreprises étrangères semblent traiter Taiwan comme un pays. Les États-Unis et la plupart des autres gouvernements ne reconnaissent pas diplomatiquement Taïwan, afin de maintenir des relations officielles avec la Chine.

Taïwan va augmenter ses dépenses de défense pour dissuader la menace militaire chinoise

Lors de sa visite vendredi, Blackburn a qualifié Taïwan de “pays” en passant, tout en disant qu’il était important de soutenir Taïwan pour “préserver sa liberté”.

“Je me réjouis d’une merveilleuse visite. Et oui, en effet, je me souviens avec émotion de ma visite en 2008 et de l’occasion de voir une partie de votre pays de première main », a déclaré Blackburn à Tsai, selon une vidéo publiée sur le compte Facebook officiel de Tsai.

Tsai a qualifié Blackburn d ‘«ami important et proche de Taïwan» et a exprimé l’espoir que Taïwan serait plus profondément intégré aux initiatives dirigées par les États-Unis dans la région. Taïwan a été exclu du cadre économique indo-pacifique, un cadre commercial dirigé par les États-Unis. initiative, bien que Washington ait lancé des négociations commerciales séparées avec Taiwan.

“Nous sommes impatients de travailler main dans la main avec les États-Unis et d’autres démocraties partageant les mêmes idées pour sauvegarder la paix et la stabilité dans la région indo-pacifique”, a déclaré Tsai.

Pelosi jure que la Chine n’isolera pas Taïwan alors que les tensions militaires montent en flèche

La visite de Pelosi avait déclenché la plus grande démonstration de force militaire chinoise depuis la crise du détroit de Taiwan de 1995-1996 et des interdictions d’importation chinoises sur certains produits taïwanais. La visite très médiatisée a exaspéré Pékin, qui a diffusé des avertissements à Washington publiquement et en privé avant le voyage. Le dirigeant chinois Xi Jinping avait personnellement demandé au président Biden d’empêcher la visite de Pelosi, une demande rejetée par Biden, a rapporté le Washington Post, selon un haut responsable de la Maison Blanche qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Une délégation de cinq membres du Congrès dirigée par le sénateur Edward J. Markey (D-Mass.) s’est rendue à Taïwan la semaine dernière, provoquant une nouvelle série d’exercices militaires chinois dans les eaux autour de l’île.