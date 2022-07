La sénatrice Lindsey Graham présente un projet de loi visant à porter l’âge de la retraite obligatoire des pilotes à 67 ans

Alors que la pénurie de pilotes dans le pays alimente les réductions de vols, la sénatrice Lindsey Graham présente une législation qui ferait passer l’âge de la retraite obligatoire pour les pilotes de ligne commerciale de 65 à 67 ans.

Le «Let Experienced Pilots Fly Act» obligerait également les pilotes de plus de 65 ans à maintenir une certification médicale de première classe qui doit être renouvelée tous les six mois.

“Nous devons faire en sorte que plus de personnes fassent la queue pour être pilotes, mais nous devons également ajuster notre âge de manière raisonnablement rationnelle pour garder les gens dans le cockpit”, a déclaré Graham, RS.C., lors d’une conférence de presse lundi. . “D’autres pays autorisent les gens à voler vers 67 ans et au-delà. Et je suis convaincu qu’il s’agit d’un problème bipartite.”

La législation proposée ne modifierait aucune autre qualification de pilote et obligerait les compagnies aériennes à continuer d’utiliser les programmes de formation et de qualification approuvés par la Federal Aviation Administration.

La FAA n’a pas immédiatement commenté la législation. En 2007, l’âge obligatoire de la retraite pour les pilotes de ligne est passé de 60 à 65 ans.

La pénurie de pilotes survient après que les compagnies aériennes ont proposé des forfaits de retraite anticipée pendant la pandémie de Covid-19 alors que la demande de voyages a disparu et que la formation et les licences ont ralenti. Les compagnies aériennes avaient déjà observé une vague de départs à la retraite avant la pandémie.

Aujourd’hui, les grandes compagnies aériennes américaines se bousculent pour trouver des moyens d’attirer des pilotes et de les former plus rapidement. Les compagnies aériennes ont également offert des bourses et, dans le cas de United, ont ouvert une académie de formation au pilotage pour aider à former davantage de pilotes et alléger le fardeau financier des étudiants.

Plus tôt dans l’année, Delta Air Lines a cessé d’exiger des diplômes universitaires de quatre ans pour ses pilotes, rejoignant d’autres compagnies aériennes. Et en avril, le transporteur régional Republic Airways a demandé au gouvernement américain d’autoriser les pilotes à voler pour sa compagnie aérienne avec 750 heures de vol – la moitié des 1 500 heures requises – s’ils suivaient son programme de formation. Il existe des exemptions à la règle des 1 500 heures, comme pour les pilotes militaires.

Certaines compagnies aériennes régionales, y compris pour American Airlines, ont récemment annoncé de grosses augmentations de salaire pour attirer et retenir les pilotes.

La formation des futurs pilotes est coûteuse et prend du temps, ce qui représente un obstacle majeur pour les compagnies aériennes qui ont désespérément besoin de pilotes. Il en coûte environ 92 000 $ aux pilotes pour obtenir leur licence initiale dans le cadre d’un programme à temps plein de sept mois à l’ATP Flight School, la plus grande école de pilotage du pays. Cela peut prendre 18 mois supplémentaires ou plus pour qu’un pilote accumule suffisamment d’heures de vol.

Depuis 2019, 71% des aéroports ont perdu des vols, a déclaré Drew Remos, directeur principal des affaires gouvernementales de la Regional Airline Association, lors de la conférence de presse de lundi. Neuf aéroports ont complètement perdu le service, a-t-il déclaré.

“En vertu de cette législation, environ 5 000 pilotes auraient la possibilité de continuer à voler au cours des deux prochaines années et, à leur tour, aideraient à maintenir les communautés connectées au système de transport aérien”, a déclaré Remos. “Et à mesure que les retraites anticipées augmentent, ce nombre augmentera, offrant encore plus de soulagement.”

Au cours des quatre prochaines années, 14 000 pilotes seront contraints de prendre leur retraite en raison de l’âge obligatoire de la retraite de 65 ans, a déclaré Graham lundi.

– Leslie Josephs de CNBC a contribué à cet article