La sénatrice républicaine Lindsey Graham présenté un projet de loi Mardi, cela interdirait la plupart des avortements dans tout le pays à partir de 15 semaines de grossesse.

Le sénateur de Caroline du Sud a présenté le projet de loi moins de trois mois après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade, la décision historique qui a établi le droit constitutionnel à l’avortement. La mesure réduirait considérablement l’accès à l’avortement dans de nombreux États, en particulier les États bleus, qui ont tendance à avoir davantage de protections en matière de droit à l’avortement.

La législation a peu de chances d’être adoptée par le Congrès dans son état actuel, car les démocrates détiennent de faibles majorités à la fois à la Chambre et au Sénat.

Il arrive avant les élections cruciales de mi-mandat de novembre, où les attentes d’une déroute républicaine ont été mises en doute alors que les preuves s’accumulent que le renversement de Roe a galvanisé les électeurs démocrates. Les défenseurs des droits pro-avortement ont averti qu’une prise de contrôle du GOP au Congrès conduirait à une érosion des droits des femmes, et beaucoup ont cité le projet de loi de Graham comme un excellent exemple.

“Êtes-vous tous prêts pour une interdiction nationale de l’avortement ? Votez pour les républicains et c’est ce que vous obtiendrez”, a tweeté le militant progressiste David Hogg mardi matin.

Alors que le titre du projet de loi de Graham suggère qu’il n’interdirait que les avortements «tardifs», il restreindrait la procédure à l’échelle nationale après moins de quatre mois de grossesse, un seuil qui tombe dans le deuxième trimestre.

Les avortements sont généralement considérés comme «tardifs» à 21 semaines de grossesse ou plus tard, selon l’organisation à but non lucratif de politique de santé KFF. Mais cette organisation note que cette expression n’est pas un terme médical officiel et que les avortements à ce stade sont rarement recherchés et difficiles à obtenir.

La limite de 15 semaines précède le point de viabilité fœtale, généralement considéré comme étant d’environ 24 semaines de gestation. La Cour suprême a statué dans Roe que les femmes ont le droit d’obtenir un avortement avant la viabilité, et que les États peuvent commencer à imposer des restrictions après ce point.

Dans la décision de juin Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization, la Haute Cour par une marge de 5 contre 4 a invalidé Roe et Planned Parenthood c. Casey, une autre affaire défendant le droit à l’avortement. La décision, rendue par un tribunal devenu beaucoup plus conservateur après la nomination de trois des candidats de l’ancien président Donald Trump, a donné à chaque État le pouvoir de définir sa politique en matière d’avortement.

De nombreux États rouges ont immédiatement décidé d’interdire purement et simplement l’avortement. Graham, un proche allié de Trump, avait précédemment exprimé son soutien aux États établissant leurs propres lois sur l’avortement. “C’est, à mon avis, la manière la plus saine sur le plan constitutionnel de traiter cette question et la manière dont les États-Unis ont géré la question jusqu’en 1973”, a tweeté Graham en mai.

Mais Graham a également introduit une législation pour restreindre l’avortement au niveau national – bien que son facture 2021 aurait interdit l’avortement après 20 semaines, plutôt que la limite de 15 semaines dans la version actuelle.

“L’avortement est une question controversée. Après Dobbs, l’Amérique doit prendre une décision”, a déclaré Graham lors d’une conférence de presse mardi dévoilant la nouvelle législation.

“Les États ont la capacité de le faire au niveau de l’État, et nous avons la capacité à Washington de parler de cette question si nous le choisissons”, a-t-il déclaré. “J’ai choisi de parler.”

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.