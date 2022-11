La sénatrice Elizabeth Warren qualifie le PDG de Wells Fargo d ‘”évasif”, presse la banque pour des plaintes pour fraude sur la plate-forme de paiement Zelle

La sénatrice Elizabeth Warren a appelé Wells Fargo Le PDG Charles Scharf “évasif”, a déclaré que les réponses de la banque à ses questions sur la fraude sur la plate-forme de paiement Zelle étaient trompeuses, “insultantes et inutiles”.

Le démocrate du Massachusetts, qui siège au comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines, a déclaré que le taux de clients de Wells Fargo qui ont signalé des fraudes ou des escroqueries sur Zelle était plus de deux fois plus élevé que les autres grandes banques et 2,5 fois plus élevé en 2022 qu’en 2019. parmi les clients de Wells Fargo. Elle a déclaré que la banque “avait tenté de m’induire en erreur” en fournissant des données limitées de 2018 et 2021.

“Vos réponses au reste de mes questions étaient insultantes et inutiles pour vos clients, qui ont été victimes de fraudes et d’escroqueries sur Zelle et ignorent les risques plus élevés auxquels ils sont confrontés sur la plateforme en tant que clients de votre banque”, a-t-elle écrit dans une lettre envoyée lundi à Scharf.

Warren a pressé la banque et Early Warning Services, la société mère de la plateforme de transfert d’argent Zelle, de publier plus de données sur les plaintes de fraude et d’escroquerie signalées par les clients bancaires. Les demandes de commentaires de Wells Fargo et des services d’alerte précoce n’ont pas été immédiatement renvoyées.

Elle a déclaré que les demandes antérieures de données spécifiques compilées pour une analyse en octobre des plaintes pour fraude et escroquerie par les consommateurs étaient restées lettre morte.

“Je suis déçu par votre réponse évasive et trompeuse à ma lettre du 6 octobre 2022 concernant les cas extraordinairement élevés et en augmentation rapide de fraude et d’escroqueries affectant les clients de Wells Fargo sur la plateforme de transfert d’argent Zelle”, a écrit Warren. “Vos clients – qui ont subi ces dernières années des dizaines d’exemples d’infractions à la loi et de mauvais traitements de la part de votre banque – méritent mieux.”

Le rapport de Warren indique que plusieurs grandes banques, dont Wells Fargo, pourraient avoir enfreint la loi fédérale en ne remboursant pas la grande majorité des clients fraudés sur Zelle. Elle a constaté que les sept banques qui possèdent Zelle et sa société mère – Bank of America, Truist, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, US Bank et Wells Fargo – ne remboursaient pas les clients la plupart du temps dans 190 000 cas en 2021 et le premier semestre 2022 où les consommateurs ont déclaré avoir été arnaqués sur Zelle.

Le montant des paiements frauduleux a atteint 213 millions de dollars, selon le rapport.

Wells Fargo faisait partie de plusieurs banques qui ont refusé de divulguer des informations clés sur la fraude, a déclaré Warren, bien que la fréquence des rapports de fraude et d’escroquerie de Zelle par les clients de la banque soit “plus de deux fois plus élevée que pour des banques comparables pour lesquelles nous disposions de données”, selon la lettre.

Jim Seitz, un porte-parole de Wells Fargo, a déclaré à CNBC en octobre que l’analyse de Warren était “trompeuse et inexacte”.

“Nous nous félicitons de l’opportunité d’avoir une discussion constructive sur les données holistiques de Zelle et les tendances de l’industrie – pas seulement celles de 3 banques”, a déclaré Seitz.

Early Warning Services a également défendu Wells Fargo dans sa réponse aux résultats du rapport de Warren du 3 octobre, affirmant que « les déclarations récentes concernant les taux de fraude et d’escroquerie de Wells Fargo sont inexactes. Les taux de fraude et d’escroquerie signalés par Wells Fargo sont extraordinairement bas et comparables aux Zelle Network dans son ensemble, où les taux de fraudes et d’escroqueries signalées représentent moins de 0,1 % de toutes les transactions », selon la lettre.

La société a également déclaré à CNBC en octobre que “toute analyse externe effectuée est incomplète et ne reflète pas les efforts et les données communiqués par plus de 1 700 institutions financières sur le réseau Zelle”.

Le sénateur a qualifié la réponse des services d’alerte précoce “d’inexacte” et a déclaré qu’elle “n’est pas cohérente avec les données qui m’ont été fournies par Wells Fargo et d’autres banques qui font partie du réseau Zelle”, selon la lettre.

Warren a également déclaré que la réponse qu’elle avait reçue de Wells Fargo était “totalement inadéquate compte tenu de l’ampleur des problèmes”.

“Par exemple, vous avez déclaré que les données que nous avons publiées sur les problèmes liés à Zelle chez Wells Fargo et d’autres banques contenaient des” comparaisons de pommes à des oranges “, car la réponse de Wells Fargo à votre demande de données comprenait des réclamations brutes [and] … [o]”D’autres réponses peuvent avoir utilisé des dimensions différentes”, a écrit Warren. “Mais cette affirmation, qui est une tentative de minimiser l’impact du problème à Wells Fargo, est fausse.”

Warren a demandé à la banque des informations à jour sur l’étendue des escroqueries frauduleuses signalées par les clients, les taux de remboursement et la valeur en dollars des remboursements aux clients arnaqués, dit-elle, pour la cinquième fois. Les données mises à jour couvriront 2017 à 2021 et de janvier à septembre.

Le sénateur a demandé aux services d’alerte précoce des informations similaires, en plus du nombre de cas où Zelle a signalé des escroqueries aux forces de l’ordre ou aux régulateurs bancaires fédéraux ou d’État, couvrant chacune des cinq dernières années civiles complètes, et du 1er janvier à aujourd’hui. . Warren a donné à chaque entreprise une date limite du 21 novembre.

“Si Wells Fargo et EWS veulent vraiment rétablir les faits concernant la fraude et les escroqueries sur Zelle, alors ils devraient changer de cap et fournir au peuple américain des données complètes”, a déclaré Warren dans un communiqué. “Les clients qui ont été fraudés et arnaqués sur Zelle méritent une transparence totale.”

En octobre, Warren a appelé le Consumer Financial Protection Bureau à utiliser ses pouvoirs de réglementation en vertu de la loi Dodd-Frank pour renforcer la protection des consommateurs sur les plateformes de transfert d’argent entre pairs.