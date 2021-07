La sénatrice Elizabeth Warren fustige la banque pour une éventuelle note de crédit de ses clients

La sénatrice américaine Elizabeth Warren (D-MA) interroge Charles P. Rettig, commissaire de l’Internal Revenue Service, lors de l’audience de la commission des finances du Sénat intitulée The IRS Fiscal Year 2022 Budget, dans l’immeuble de bureaux du Sénat Dirksen à Washington, DC, le 8 juin 2021 .

Il s’agissait de la dernière controverse à affliger Wells Fargo depuis l’apparition du scandale des faux comptes en 2016. Il a été constaté que des employés de la banque avaient créé à tort des millions de comptes inutiles pour atteindre des objectifs de vente ambitieux. La Réserve fédérale a pris la mesure inhabituelle de restreindre le bilan de la banque en 2018, une restriction qui l’a obligée à éviter les dépôts et les produits de pare.

« Pas un seul client ne devrait voir sa cote de crédit en souffrir simplement parce que sa banque se restructure après des années d’escroqueries et d’incompétence », a déclaré Warren, un démocrate du Massachusetts, tweeté Jeudi soir. « Envoyer un avertissement n’est tout simplement pas suffisant – Wells Fargo doit y remédier. »

Wells Fargo n’a pas immédiatement répondu à une demande de réponse aux commentaires de Warren.

La banque n’a pas non plus répondu aux questions envoyées par courrier électronique sur les raisons pour lesquelles les notes de crédit des clients seraient affectées. Cependant, en réduisant le montant du crédit dont dispose un client, les fermetures pourraient augmenter leur utilisation du crédit rapports. Cela signifie que les emprunteurs utiliseraient un plus grand pourcentage de leur crédit disponible, ce qui peut avoir un impact négatif sur leurs scores.

Wells Fargo a déclaré à ses clients qu’elle avait pris la décision de supprimer les lignes, qui allaient de 3 000 $ à 100 000 $ en crédit renouvelable, pour se concentrer sur ses cartes de crédit et ses prêts personnels. Jeudi, après la publication de l’article de CNBC, la banque a publié cette déclaration :

« Nous réalisons que le changement peut être gênant, en particulier lorsque le crédit client peut être affecté », a déclaré le porte-parole de la banque Manny Venegas dans un e-mail. « Nous offrons une période de préavis de 60 jours avec une série de rappels avant la fermeture, et nous nous engageons à aider chaque client à trouver une solution de crédit qui correspond à ses besoins. »