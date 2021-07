La sénatrice Elizabeth Warren doute du bitcoin comme couverture contre l’inflation et veut une réglementation plus stricte

« Le bitcoin a 13 ans, nous sommes donc encore très tôt dans l’adoption de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux actifs. Les gens achètent du bitcoin parce qu’ils craignent que notre politique budgétaire et monétaire soit incontrôlable. Alors, oui, c’est C’est une couverture plus large contre l’avilissement de la monnaie fiduciaire. C’est principalement une couverture contre l’inflation. l’indice des prix à la consommation, une lecture mensuelle de l’inflation publiée par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

Au cours des derniers mois, les craintes d’inflation ont envahi les États-Unis et d’autres parties du monde alors que les économies reprennent de la vigueur après les ralentissements liés à la pandémie. Dans ce contexte, cependant, le bitcoin est passé de son plus haut niveau historique à près de 65 000 $ à la mi-avril à moins de 30 000 $ cet été. Mercredi matin, le bitcoin s’échangeait à près de 40 000 $.

De nombreux crypto-bulls pensent que le bitcoin représente une réserve de valeur durable et à long terme, offrant une protection contre ce qu’ils considèrent comme trop de dépenses budgétaires du gouvernement sur les politiques monétaires ultra-accommodantes des banques centrales mondiales provoquant une inflation problématiquement élevée. Leur raisonnement est que l’offre éventuelle de bitcoins est plafonnée à 21 millions de jetons. Actuellement, la plus grande crypto-monnaie au monde en valeur marchande a 18,77 millions de jetons en circulation.

Dans l’interview de grande envergure, qui a également A propos de sa proposition d’impôt sur la fortune, Warren a appelé à une réglementation plus stricte des crypto-monnaies, suggérant que cela aiderait à éradiquer les « vendeurs d’huile de serpent » et pourrait renforcer la confiance des investisseurs dans la classe d’actifs naissante.

Elle l’a comparé à la formation de la Food and Drug Administration au début du 20e siècle et au rôle crucial de l’agence dans la réglementation des médicaments et des traitements.

« Une fois que nous avons vraiment eu une FDA qui s’est levée et qui a dit: » Vous savez quoi, nous allons tester les médicaments avant qu’ils ne soient mis sur le marché. Nous allons assurer au public qu’ils sont sûrs. » Ensuite, regardez ce qui s’est passé. Nous avons obtenu beaucoup plus d’investissements et évidemment un marché beaucoup plus important qui a aidé le monde entier », a déclaré Warren, ancien professeur de la Harvard Law School et architecte clé du Consumer Financial Protection Bureau.

Elle a repoussé les inquiétudes selon lesquelles une réglementation accrue étoufferait l’innovation pour les actifs numériques encore émergents et la technologie blockchain.

« Je veux que les gens aient la liberté d’investir. Je ne veux tout simplement pas d’un système où les gros, où les gars de l’ombre, où les gars que vous ne voyez jamais vraiment, peuvent sortir et faire du pompage et du vidage [schemes] », a déclaré Warren.

« Je pense que la question n’est pas seulement la réglementation. La question est de savoir comment c’est visé. Qui profite du fait qu’il n’y a pas de règles ? Ce sont les gros. Qui gagne quand il n’y a pas de flic sur le rythme ? Ce sont les gros », a-t-elle ajouté. « C’est la partie qui me tient à cœur et je tiens à ce que cela se produise avant que beaucoup de gens ne soient éliminés. »

Dans l’interview, Warren a également fait une nouvelle poussée pour l’impôt sur la fortune, en disant « Oui, Jeff Bezos, je te regarde. »