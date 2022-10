La sénatrice Elizabeth Warren demande une enquête du CFPB sur Zelle

La sénatrice Elizabeth Warren exhorte le Bureau de la protection financière des consommateurs à renforcer les règles régissant Zelle, car elle s’inquiète de ce qu’elle a appelé la fraude croissante sur la plate-forme de paiement.

Dans une lettre datée de mercredi au directeur du Bureau de la protection financière des consommateurs, Rohit Chopra, le démocrate du Massachusetts a également déclaré que les grandes banques pourraient avoir enfreint la loi fédérale en ne remboursant pas intégralement la « grande majorité » des clients fraudés. Warren, membre du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines, a publié les conclusions dans le cadre de un rapport plus tôt ce mois-ci.

“Mon enquête, qui est basée sur des informations auparavant non publiques obtenues auprès des banques qui possèdent et gèrent la plate-forme, montre que Zelle devient de plus en plus un outil de mauvais acteurs qui utilisent la plate-forme pour escroquer les consommateurs, tandis que les grandes banques qui possèdent Zelle faire peu pour les arrêter ou offrir un recours à leurs consommateurs », écrit Warren dans la lettre.

Warren a exhorté le CFPB à utiliser son pouvoir de réglementation en vertu de la Loi Dodd-Frank modifier le soi-disant règlement E de la loi sur les transferts électroniques de fonds “afin d’accroître la protection des consommateurs et d’interpréter les directives concernant les plateformes peer-to-peer”.

“Le volume croissant de fraudes et d’escroqueries – combiné à l’incapacité des banques à rendre les consommateurs entiers dans plus de 90 % des cas d’escroquerie autorisés et près de 50 % des cas de fraude non autorisés – est une violation des responsabilités des banques envers leurs consommateurs et n’est pas cohérent avec les objectifs de la réglementation E”, a-t-elle écrit.

Un porte-parole de Zelle n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Zelle et sa société mère, Early Warning Services LLC, sont possédé par Banque d’Amérique , Truiste , Capitale une , JPMorgan Chase , Banque PNC , Banque américaine et Wells Fargo . Les consommateurs utilisent la plate-forme pour transférer directement de l’argent entre des comptes bancaires, de la même manière que d’autres plates-formes peer-to-peer telles que Cash App et Venmo fonctionnent.

CNBC a contacté les sept sociétés qui possèdent des services d’alerte précoce pour commentaires. Bank of America a dirigé CNBC vers Early Warning Services, tandis que JPMorgan et PNC Bank ont ​​refusé de commenter.

La lettre de Warren suit une lettre d’avril aux services d’alerte précoce – également signé par Sens. Robert Menendez, DN.J., et Jack Reed, DR.I. — s’enquérir de ses procédures de lutte contre la fraude.

Warren a déclaré que son enquête avait révélé que les grandes banques avaient promu Zelle comme une option de paiement sûre, mais le nombre de réclamations pour fraude et escroquerie à la consommation a augmenté depuis 2020.

Banque PNC signalé 8 848 réclamations de clients en 2020, et les rapports pourraient dépasser les 12 000 en 2022, selon le rapport de Warren. La US Bank a déclaré avoir reçu 14 886 réclamations sur Zelle en 2020, mais elle est maintenant en passe d’atteindre près de 45 000 cette année.

Truist a signalé 9 455 réclamations pour fraude et escroquerie sur Zelle en 2020 et 22 045 en 2021, selon le sénateur. Mais les réclamations devraient légèrement baisser pour atteindre environ 20 000 en 2022.

Bank of America a indiqué que son nombre de réclamations est passé de 49 652 en 2020 à 131 509 en 2021, selon le rapport de Warren. Ses clients sont sur la bonne voie pour faire 160 977 réclamations pour escroquerie et fraude sur Zelle en 2022.

La valeur des réclamations pour escroquerie et fraude reçues par PNC, Truist, US Bank et Bank of America a dépassé 90 millions de dollars en 2020. La valeur des réclamations devrait atteindre 255 millions de dollars en 2022, selon le rapport.

Warren a déclaré qu’elle avait également constaté que la plupart du temps, les grandes banques ne remboursaient pas les clients impliqués dans les 190 000 cas en 2021 et au premier semestre 2022. où les consommateurs ont déclaré avoir été arnaqués pour effectuer des paiements via Zelle. Les paiements frauduleux ont atteint 213 millions de dollars au cours de cette période.

Sur les trois banques qui ont fourni des ensembles de données complets, les clients n’ont été remboursés que dans 9,6 % des réclamations pour escroquerie, pour un montant de 2,9 millions de dollars, selon le rapport. Ce montant représentait 11 % des paiements.

L’inaction est une violation possible de la loi sur le transfert électronique de fonds et du règlement E du CFPB, a déclaré Warren. Les deux exigent que les banques remboursent les clients pour les retraits non autorisés sur leur compte.

Les données fournies par les banques montrent que les consommateurs qui ont signalé des paiements non autorisés sur Zelle en 2021 et au premier semestre 2022 ont été remboursés de 47 % du montant en dollars, a déclaré Warren.

Plusieurs autres banques, dont JPMorgan Chase et Wells Fargo, ont refusé de divulguer des informations clés sur la fraude, a déclaré Warren. Les données publiées par Wells Fargo ont révélé que les clients ont signalé des fraudes et des escroqueries sur Zelle à un taux près de 2,5 fois plus élevé en 2022 qu’en 2019.

“Et c’est plus de deux fois plus élevé pour les clients de Wells que pour les clients d’autres banques”, a écrit Warren.