La sénatrice du Texas Angela Paxton interdite de voter lors du procès en destitution de son mari

AUSTIN, Texas (AP) – La sénatrice de l’État du Texas Angela Paxton, l’épouse du procureur général Ken Paxton, n’a pas le droit de voter lors du procès en destitution qui pourrait conduire à la destitution permanente de son mari, a décidé mercredi soir le Sénat contrôlé par les républicains.

La règle règle une question qui plane sur le Capitole du Texas depuis que Ken Paxton est devenu le mois dernier le troisième fonctionnaire en exercice à être destitué en près de 200 ans d’histoire au Texas.

Les sénateurs ont prévu que le procès commence le 5 septembre.

Angela Paxton, une républicaine, n’a pas dit si elle se récuserait pour aider à déterminer si son mari de plus de 30 ans sera condamné pour des accusations d’abus de pouvoir et d’acceptation de pots-de-vin.

Cela a laissé la question à ses 30 collègues sénateurs, dont beaucoup sont des alliés conservateurs de Ken Paxton, qui pendant des années a maintenu le soutien des républicains du Texas malgré les allégations d’actes répréhensibles et le scandale qui pèse sur lui depuis trois mandats.

« Les citoyens du Texas peuvent compter sur le Sénat du Texas pour avoir un procès équitable et juste », a déclaré le lieutenant-gouverneur républicain Dan Patrick, président du Sénat.

Patrick avait précédemment déclaré en mai que les 31 sénateurs voteraient lors de la procédure de destitution, et bien qu’il n’ait pas mentionné Angela Paxton par son nom à l’époque, cette possibilité a été largement critiquée par les juristes.

Selon les règles, Angela Paxton est tenue d’assister à la procédure mais interdite de participer de quelque manière que ce soit, y compris à huis clos ou aux délibérations. Les règles stipulent qu’un conjoint est « considéré comme ayant un conflit » en vertu de la Constitution du Texas.

Un vote pour condamner Ken Paxton au Sénat nécessiterait un seuil des deux tiers dans la chambre, qui compte 19 républicains et 12 démocrates. Si tous les démocrates votent pour condamner, neuf républicains devraient les rejoindre afin de destituer Paxton de ses fonctions.

Angela Paxton n’a pas commenté publiquement les accusations portées contre son mari, qui fait également l’objet d’une enquête du FBI et a attaqué la destitution comme une tentative de priver les électeurs texans qui l’ont élu pour un troisième mandat l’année dernière.

Paxton, qui en 2020 a cherché à annuler sans fondement la victoire du président Joe Biden, est suspendu de ses fonctions en attendant l’issue du procès au Sénat.

Il a gardé un profil bas depuis sa destitution en mai par la State House et a largement nié les accusations énoncées dans 20 articles de destitution. De nombreuses accusations entourent le promoteur immobilier d’Austin, Nate Paul, un donateur de Paxton qui a été inculpé ce mois-ci devant un tribunal fédéral du Texas pour avoir fait de fausses déclarations aux banques.

Au Texas, le chef du sénat est le lieutenant-gouverneur, ce qui fait de ce poste l’un des plus puissants de toutes les maisons d’État américaines. Patrick a refusé de commenter les accusations de mise en accusation, et en vertu des règles qui ont été approuvées à une écrasante majorité mercredi soir, il est interdit aux sénateurs de parler publiquement de l’affaire.

D’autres règles stipulent que tous les témoins doivent témoigner en public et sous serment, et que les délibérations entre sénateurs se dérouleront en privé.

Les sénateurs ont passé deux jours à huis clos cette semaine à discuter des règles avant d’en ressortir mercredi soir avec plus de deux douzaines de pages. Les règles ne fixent pas de durée définitive pour le procès mais accordent à chaque partie 24 heures au total de preuves et de témoignages.

Le dossier de condamnation de Paxton sera mené par deux éminents avocats du Texas, Dick DeGuerin et Rusty Hardin, que les républicains de la Chambre ont embauchés pour le procès.

Patrick, qui présidera le procès, emporte dans la procédure des enchevêtrements financiers avec l’accusé. Ken Paxton n’a pas encore remboursé un prêt de campagne de 125 000 $ que Patrick lui a accordé en 2018, lorsque la réélection de Paxton est apparue vulnérable après avoir été inculpé trois ans plus tôt pour fraude en valeurs mobilières. Paxton a plaidé non coupable et l’affaire n’a pas encore été jugée.

Patrick a déclaré que l’encours de la dette n’influencerait pas son jugement.

« J’ai prêté de l’argent et donné de l’argent à de nombreux candidats différents », a-t-il déclaré.

Les accusations de mise en accusation font également allusion à un sénateur, le républicain Bryan Hughes. Paxton est accusé de l’avoir utilisé pour demander un avis juridique qui protégerait Paul de la perte de propriétés lors d’une saisie. Une autre mise en accusation concerne la liaison extraconjugale de Paxton avec une femme qui était employée par Paul et qui a également travaillé pour la sénatrice républicaine Donna Campbell.

Les règles ne limitent pas leur participation au procès.

Jim Vertuno et Paul J. Weber, Associated Press