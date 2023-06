AUSTIN, Texas (AP) – La sénatrice de l’État du Texas, Angela Paxton, a déclaré lundi qu’elle « s’acquitterait de mes fonctions » avant le procès historique de destitution de son mari, le procureur général républicain Ken Paxton, mais n’a pas dit catégoriquement si elle se récuserait ou non. elle-même sur un vote pour le destituer de ses fonctions.

Brisant des semaines de silence public depuis la destitution de son mari en mai, Angela Paxton n’a pas répondu aux accusations dans un communiqué publié par son bureau.

La question de savoir si Paxton votera avec le travail de son mari en jeu a soulevé des questions éthiques avant le procès imminent au Sénat, qui devrait commencer au plus tard en août. La loi de l’État oblige tous les sénateurs à y assister, mais ne dit pas si elle doit participer.

« En tant que membre du Sénat, je tiens ces obligations pour sacrées et je remplirai mes fonctions, non pas parce que c’est facile, mais parce que la Constitution l’exige et parce que mes électeurs le méritent », a déclaré Paxton.

Une porte-parole n’a pas immédiatement répondu lundi soir lorsqu’on lui a demandé si elle avait l’intention de voter.

La déclaration a été publiée à la veille du moment où les règles entourant le procès devraient être finalisées mardi par le Sénat du Texas. Il y a 31 sénateurs dans la chambre, dirigée par le lieutenant-gouverneur républicain Dan Patrick, qui a refusé de commenter la participation potentielle du sénateur Paxton au procès.

Ken Paxton est temporairement suspendu de ses fonctions en attendant l’issue du procès.

The Associated Press