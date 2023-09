La sénatrice Dianne Feinstein, pionnière de la participation des femmes dans la politique américaine, est décédée à l’âge de 90 ans

Dianne Feinstein, la plus ancienne membre du Sénat américain qui a ouvert la voie aux femmes dans la politique américaine, est décédée. Elle avait 90 ans.

La mort de Feinstein chez elle à Washington jeudi soir a mis un terme à une riche carrière qui comprenait la défense du contrôle des armes à feu – elle a été le fer de lance de la première interdiction fédérale des armes d’assaut – et la documentation de la torture de suspects de terrorisme étranger par la CIA.

Joe Biden a rendu hommage, qualifiant Feinstein d’« Américain pionnier » et de « véritable pionnier ». Le président a déclaré dans un communiqué : « Dianne était dure, pointue, toujours préparée et ne tirait jamais un coup de poing, mais elle était aussi une amie gentille et loyale, et c’est ce qui va le plus manquer à Jill et moi. »

Pour les démocrates, la nouvelle du décès de la première femme à représenter la Californie au Sénat américain, qui était également la sénatrice la plus ancienne dans l’histoire des États-Unis, a des implications politiques importantes.

Confrontée à des questions croissantes sur son âge et sa forme physique, Feinstein devait prendre sa retraite à la fin de son mandat.

La course pour lui succéder à un siège démocrate sûr a attiré des candidats de premier plan, Adam Schiff, ancien président du renseignement de la Chambre, affrontant ses collègues membres du Congrès Katie Porter et Barbara Lee.

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a promis d’installer une femme noire à n’importe quel siège vacant.

Avant d’entrer en politique nationale, Feinstein a été la première femme à devenir maire de San Francisco. Elle s’est présentée à ce poste à deux reprises avant qu’en 1978 l’assassinat du maire George Moscone et Harvey Milk, comme Feinstein membre du conseil de surveillance, ne la voient accéder au poste le plus élevé.

Quittant ses fonctions en 1988, Feinstein s’est présentée sans succès au poste de gouverneur en 1990 avant de remporter son siège au Sénat en 1992. Elle l’a fait aux côtés de Barbara Boxer, faisant de la Californie le premier État à envoyer deux femmes au Sénat. Feinstein est devenue la première femme à être sénatrice de Californie parce qu’elle a prêté serment en premier, pour terminer un mandat inachevé. Feinstein fut également la première femme sénatrice juive.

Feinstein avait accumulé un formidable palmarès, notamment en pilotant un interdiction fédérale des armes d’assaut en 1994 et, en tant que première femme à diriger l’influent comité sénatorial du renseignement, enquêtant sur Torture de la CIA après le 11 septembre.

« Les actions de la CIA entachent nos valeurs et notre histoire », a déclaré Feinstein, défendant la publication d’un rapport révélant l’utilisation par la CIA de « techniques d’interrogatoire coercitives, dans certains cas, équivalant à de la torture » sur au moins 119 détenus.

Mais elle s’est parfois attiré l’opprobre de la gauche. Durant la présidence du républicain George W. Bush, elle a soutenu la résolution sur la guerre en Irak de 2002, pour ensuite exprimer ses regrets. Feinstein a défendu les programmes de surveillance dévoilés en 2013 par Edward Snowden, un sous-traitant de la National Security Agency, une fuite qu’elle a qualifiée d’« acte de trahison ».

En 2020, elle a attiré critiques considérables pour son travail à la tête des démocrates au sein de la commission judiciaire du Sénat, notamment dans la confirmation d’Amy Coney Barrett, la troisième conservatrice poussée à la Cour suprême par les républicains sous Donald Trump.

Feinstein a été admis à l’hôpital pour le zona plus tôt cette année, retournant au Sénat après plus de deux mois d’absence. La sénatrice et ses collaborateurs ont résisté aux appels à sa retraite avec effet immédiat.

Feinstein, sénatrice pour six mandats, a laissé sa marque à Washington. En novembre 2022, dit-elle ce fut « un honneur incroyable de devenir la femme sénatrice la plus ancienne de l’histoire de notre pays, et je serai éternellement reconnaissante envers le peuple californien qui m’a envoyée ici pour les représenter.

« Ce fut un grand plaisir de voir de plus en plus de femmes parcourir les couloirs du Sénat. Nous sommes passés de deux femmes sénatrices lorsque je me suis présentée aux élections en 1992 à 24 aujourd’hui – et je sais que ce nombre continuera d’augmenter.

Parmi les changements intervenus dans le rôle des femmes dans la vie publique américaine et les défis posés par la droite réactionnaire, dit-elle: « Nous avons constaté d’énormes progrès, mais nous avons encore du travail à faire.

«Quand je suis arrivé au Sénat, Roe contre Wade [the 1973 supreme court ruling which guaranteed the right to abortion] était la loi du pays, un droit fondamental et un signal clair selon lequel les femmes ont le droit de choisir ce qui est le mieux pour elles-mêmes. La Cour suprême a récemment annulé ce droit. Et les femmes continuent de lutter pour parvenir à l’égalité salariale – elles ne gagnent encore que 84 cents par dollar par rapport aux hommes occupant le même poste et ont souvent du mal à garantir leurs droits au travail.

La perte de Feinstein a été vivement ressentie au Capitole vendredi. Lors d’un discours au Sénat, le leader de la majorité démocrate, Chuck Schumer, a failli pleurer en se tournant vers le bureau vide de son collègue.

La voix tremblante, Schumer a déclaré : « Aujourd’hui, nous sommes en deuil. Nous regardons ce bureau et nous savons ce que nous avons perdu. Mais nous rendons également grâce. C’est grâce à une présence si rare, si courageuse et si gracieuse que quelqu’un comme lui a siégé dans cette Chambre pendant tant d’années.»

Il a ajouté : « Alors que la nation pleure cette perte énorme, nous sommes réconfortés de savoir combien de montagnes Dianne a déplacées, combien de vies elle a touchées, combien de plafonds de verre elle a brisé en cours de route. L’Amérique est un meilleur endroit grâce à la sénatrice Dianne Feinstein.»

La sénatrice Kirsten Gillibrand de New York écrit le X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter : « Dianne Feinstein était une force avec laquelle il fallait compter. Elle était l’une des voix les plus puissantes du Sénat et elle a ouvert la voie à des générations de femmes qui l’ont suivie jusqu’à l’élection. J’étais très reconnaissant de l’avoir comme modèle, mentor et amie chère.

Chris Murphy du Connecticut a déclaré dans un communiqué : « Pendant longtemps, entre 1994 et la tragédie de Newtown en 2012, Dianne a souvent été une voix solitaire mais inébranlable sur la question de la violence armée. Le mouvement moderne contre la violence armée – désormais plus puissant que le lobby des armes à feu – n’existerait tout simplement pas sans le leadership moral de Dianne.»

Les militants politiques ont salué son héritage. Leah Greenberg, co-directrice exécutive d’Indivisible, un mouvement populaire progressiste, a déclaré : « Dianne Feinstein était une icône du Sénat. Au cours de ses décennies de service public pionnier, elle a innové et contribué à consolider encore et encore ce que les femmes pouvaient faire dans la politique américaine.

« Pendant son mandat de sénatrice de Californie, elle a été une championne avant-gardiste de la sécurité des armes à feu et une force de responsabilité et de transparence sur l’utilisation de la torture par la CIA, qui attendait mieux de notre pays dans ses moments les plus sombres. »