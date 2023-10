La sénatrice Dianne Feinstein honorée lors d’un service funéraire à San Francisco

Le président Joe Biden et d’autres démocrates de premier plan ont rendu hommage à la sénatrice Dianne Feinstein lors de funérailles privées jeudi à San Francisco.

Feinstein, le membre le plus âgé du Sénat, la sénatrice la plus ancienne et la sénatrice la plus ancienne de Californie, est décédée tôt vendredi à l’âge de 90 ans.

Biden livré un hommage à la vie et à l’héritage de Feinstein par message audio, tandis que les autres dirigeants démocrates – la vice-présidente Kamala Harris, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer de New York et l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi de Californie – ont pris la parole en personne. Le maire de San Francisco, London Breed, a ouvert ses portes le service.

« Elle a toujours été dure, préparée, rigoureuse et compatissante », a déclaré Biden dans son message enregistré. « Elle a toujours servi le peuple californien et notre nation pour les bonnes raisons, pour améliorer la vie des gens ordinaires et garantir que l’Amérique défend la liberté, la transparence et la justice chez elle et à l’étranger. »

Les funérailles ont eu lieu à l’hôtel de ville de San Francisco, où Feinstein a commencé sa carrière politique au sein du conseil de surveillance de la ville avant de devenir maire en 1978, rôle qu’elle a occupé pendant une décennie. Elle a été élue au Sénat en 1992.

« Il y a peu de femmes qui peuvent être appelées sénatrice, présidente, maire, épouse, mère et grand-mère », a déclaré le bureau de Feinstein dans le communiqué. déclaration annonçant son décès. « La sénatrice Feinstein était une force de la nature qui a eu un impact incroyable sur notre pays et sur son État d’origine. Elle a laissé un héritage indéniable et extraordinaire. »

Le service commémoratif était initialement ouvert au public, mais il a été transformé en événement privé pour des raisons de sécurité, selon un communiqué de presse. Le service était diffusé en direct sur les chaînes de télévision du gouvernement de San Francisco Page YouTube. Le corps de Feinstein mettre en état à l’hôtel de ville de San Francisco mercredi.

« Dianne a laissé sa marque dans tous les domaines, de la sécurité nationale à l’environnement en passant par la protection des libertés civiles », a déclaré Biden dans un communiqué. déclaration après l’annonce de son décès la semaine dernière. « Elle a marqué l’histoire de bien des manières, et notre pays bénéficiera de son héritage pendant des générations. »

La petite-fille de Feinstein, Eileen Mariano, est née le discours de clôture jeudi, suivi d’une représentation du San Francisco Girls Chorus.

Mariano a déclaré que sa grand-mère resterait dans les mémoires pour avoir « brisé le plafond de verre ».

« Elle a montré aux jeunes femmes du monde entier qu’elles aussi peuvent être des leaders, qu’elles peuvent avoir un impact et qu’elles méritent une place à la table », a déclaré Mariano. « Mais pour moi, elle restera dans les mémoires comme la grand-mère la plus incroyable. »

Harris a prêté serment mardi au successeur temporaire et désigné de Feinstein, Laphonza Butler. Plusieurs démocrates, dont les représentants Adam Schiff, Katie Porter et Barbara Lee, se disputent le siège l’année prochaine.