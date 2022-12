La sénatrice démocrate Kyrsten Sinema passe à l’indépendance

WASHINGTON (AP) – La sénatrice démocrate Kyrsten Sinema de l’Arizona a annoncé vendredi qu’elle s’était désormais inscrite en tant qu’indépendante, mais elle ne prévoyait pas de caucus avec les républicains, garantissant que les démocrates conserveraient leur faible majorité de vote au Sénat.

Sinema, qui a calqué son approche politique sur le style renégat de feu le sénateur John McCain, R-Arizona, et a parfois frustré ses collègues démocrates avec ses ouvertures aux républicains et son opposition aux priorités démocrates, a déclaré qu’elle “déclarait mon indépendance”. du système partisan brisé à Washington.

Dans une vidéo expliquant sa décision, elle a déclaré: «S’inscrire en tant qu’indépendant et se présenter pour travailler avec le titre d’indépendant est le reflet de qui j’ai toujours été. … Rien ne va changer pour moi.”

La sénatrice du premier mandat a écrit dans The Arizona Republic qu’elle est entrée en fonction en s’engageant « à être indépendante et à travailler avec n’importe qui pour obtenir des résultats durables. Je me suis engagé à ne pas diaboliser les personnes avec lesquelles je n’étais pas d’accord, à ne pas m’engager dans des injures ou à ne pas être distrait par des drames politiques. J’ai promis de ne jamais céder à la pression du parti.

Elle a écrit que son approche est “rare à Washington et a bouleversé les partisans des deux partis” mais “a donné des résultats durables pour l’Arizona”. Sinema a également déclaré qu’elle “ne s’est jamais parfaitement adaptée à l’un ou l’autre des partis nationaux”.

Avant l’annonce de Sinema, les démocrates devaient détenir un avantage de 51-49 au nouveau Sénat en janvier après la victoire mardi du sénateur démocrate Raphael Warnock lors du second tour des élections en Géorgie. Jusque-là, le Sénat restera à égalité, avec le vice-président Kamala Harris le vote décisif pour les démocrates.

Sinema a déclaré à Politico dans une interview qu’elle ne caucusait pas avec les républicains et qu’elle prévoyait de continuer à voter comme elle l’a fait depuis qu’elle a remporté l’élection au Sénat en 2018 après trois mandats à la Chambre.

On s’attend à ce qu’elle maintienne ses affectations au sein de la majorité démocrate, selon un assistant démocrate du Sénat. Deux indépendants actuels, les sens. Bernie Sanders du Vermont et Angus King du Maine, caucus avec les démocrates et gagnent leur ancienneté au sein du comité grâce aux démocrates.

Elle risque d’être réélue en 2024 et sera probablement confrontée à un challenger principal bien financé après avoir provoqué la colère d’une grande partie de la base démocrate en bloquant ou en affaiblissant les priorités progressistes telles qu’une augmentation du salaire minimum et les grandes initiatives de dépenses sociales du président Joe Biden. Elle n’a pas dit si elle prévoyait de briguer un autre mandat.

Le principal challenger potentiel le plus important de Sinema est le représentant Ruben Gallego, qui a une longue histoire de querelle avec elle.

La sénatrice a écrit qu’elle rejoignait “le nombre croissant d’Arizonans qui rejettent la politique partisane en déclarant mon indépendance vis-à-vis du système partisan brisé de Washington”.

Sinema a déploré “la partisanerie rigide des partis nationaux” et a déclaré que “les pressions exercées dans les deux partis poussent les dirigeants à l’extrême – permettant aux voix les plus fortes et les plus extrêmes de déterminer les priorités de leurs partis respectifs, et s’attendant à ce que le reste d’entre nous se conforme”.

« En s’adressant aux marges, aucune des parties n’a fait preuve d’une grande tolérance pour la diversité de pensée. Le compromis bipartisan est considéré comme un dernier recours rarement acceptable, plutôt que comme le meilleur moyen de réaliser des progrès durables », a-t-elle écrit.

Elle a ajouté: “Mon approche est rare à Washington et a bouleversé les partisans des deux partis.”

Avec Joe Manchin de Virginie-Occidentale, elle a été l’un des deux démocrates modérés du Sénat 50-50, et sa volonté de contrecarrer le reste de son parti a parfois limité les ambitions de Biden et du chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y .

Sinema est un ardent défenseur de l’obstruction systématique, une règle du Sénat exigeant effectivement 60 voix pour adopter la plupart des lois au sein d’un Sénat de 100 membres. De nombreux démocrates, dont Biden, affirment que l’obstruction systématique conduit à l’impasse en donnant à une minorité de législateurs la possibilité de veto.

En janvier dernier, les dirigeants du Parti démocrate de l’Arizona ont voté pour censurer Sinema, citant “son incapacité à faire tout ce qu’il fallait pour assurer la santé de notre démocratie” – à savoir son refus d’accompagner ses collègues démocrates pour modifier la règle du Sénat afin qu’ils puissent surmonter Opposition républicaine à un projet de loi sur le droit de vote.

Bien que cette réprimande ait été symbolique, il n’y a que quelques années que Sinema a été salué pour avoir ramené le siège du Sénat de l’Arizona dans le giron démocrate pour la première fois en une génération. Cette décision a également donné un aperçu de l’opposition persistante à laquelle Sinema était probablement confrontée au sein de son propre parti en 2024.

The Associated Press