La sénatrice démocrate Dianne Feinstein de Californie est décédée à 90 ans

La sénatrice américaine Dianne Feinstein est décédée à l’âge de 90 ans. La démocrate de Californie était la sénatrice américaine la plus âgée en exercice et elle a été absente du Sénat à plusieurs reprises en 2023 en raison de problèmes de santé.

Élue pour la première fois au Sénat en 1992, lors de « l’Année de la femme », Feinstein a brisé les barrières entre les sexes tout au long de sa longue carrière politique. Elle a défendu avec passion les priorités libérales, notamment l’environnement, l’avortement et le contrôle des armes à feu.

Elle a fait ses débuts en politique en tant que démocrate de San Francisco, étant élue au conseil de surveillance de San Francisco en 1969. Elle est devenue la première femme présidente du conseil d’administration de la ville en 1978, puis la première femme maire de la ville.

Au Sénat américain, elle s’est identifiée comme une pragmatique qui travaillait occasionnellement avec les républicains sur certaines questions. « J’essaie de veiller aux droits des femmes. J’essaie également de résoudre les problèmes tels que je les perçois, avec des lois, en tendant la main là où je peux et en travaillant de l’autre côté de l’allée », a-t-elle déclaré.

La sénatrice républicaine Katie Britt lui a rendu hommage avec cette déclaration :

Dianne Feinstein a vécu une vie de service, ouvrant la voie aux femmes au Sénat et aux filles de tout le pays. Face aux tragédies et aux tribulations tout au long de sa carrière, elle n’a eu peur. Nos prières accompagnent ses proches. – Sénatrice Katie Boyd Britt (@SenKatieBritt) 29 septembre 2023

Comment sa mort affectera-t-elle le contrôle du Sénat américain ?

La mort de Feinstein ne devrait pas avoir d’impact sur le contrôle démocrate du Sénat américain.

Les démocrates contrôlent désormais le Sénat américain avec 47 démocrates et 3 indépendants qui font équipe avec eux. Avec la mort de Feinstein, il reste également un siège vacant supplémentaire pour les démocrates. Ce poste sera pourvu par le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom. Les Républicains détiennent 49 sièges.

L’histoire du Sénat de Feinstein

Feinstein a été l’une des deux premières femmes sénateurs américaines de Californie, la première femme à diriger la commission sénatoriale du renseignement et la première femme à occuper le poste de plus haute démocrate de la commission judiciaire.

La sénatrice de Californie était connue depuis longtemps pour ses plaisanteries verbales lorsqu’elle était interpellée sur les questions qui la tenaient le plus à cœur. Mais elle a perdu cet avantage au cours de ses dernières années au Sénat, alors que sa santé se détériorait visiblement et qu’elle devenait souvent confuse lorsqu’elle répondait à des questions ou s’exprimait en public.

Au milieu d’inquiétudes croissantes concernant sa santé, Feinstein a démissionné de son poste de principale démocrate du panel judiciaire après les élections de 2020. En 2023, elle a déclaré qu’elle ne serait pas présidente intérimaire du Sénat, ni membre le plus haut placé du parti majoritaire.

Feinstein a parfois frustré l’aile gauche du Parti démocrate en adoptant des positions qui ne lui plaisaient pas. Par exemple, elle a défendu la vaste collection d’enregistrements téléphoniques et de courrier électronique des Américains, présentée par l’administration Obama, comme étant nécessaire à la protection du pays.

Et pendant la présidence de Donald Trump, Feinstein est devenu le premier démocrate du panel judiciaire lors de ses trois nominations à la Cour suprême, provoquant la colère des groupes libéraux qui souhaitaient voir un partisan plus agressif aux commandes.

L’histoire de la famille Feinstein

Feinstein est née le 22 juin 1933. Son père, Leon Goldman, était un éminent chirurgien et professeur de médecine à San Francisco, mais l’Associated Press rapporte que sa mère était une femme violente au caractère violent qui était souvent dirigé contre Feinstein et elle. deux sœurs cadettes.

Feinstein est diplômé de l’Université de Stanford en 1955, avec un baccalauréat en histoire. Elle s’est mariée jeune et était mère célibataire divorcée de sa fille, Katherine, en 1960, à une époque où un tel statut était encore inhabituel.

Son deuxième mari, Bert Feinstein, avait 19 ans de plus qu’elle, mais elle a décrit le mariage comme « un 10 » et a gardé son nom même après sa mort d’un cancer en 1978. En 1980, elle épousa le banquier d’affaires Richard Blum, et grâce à sa richesse, elle était l’un des membres les plus riches du Sénat. Il est décédé en février 2022.

En plus de sa fille, Feinstein a une petite-fille, Eileen, et trois beaux-enfants.

Des documents d’Associated Press ont été utilisés pour compiler ce rapport.