La sénatrice californienne Feinstein dit qu’elle ne se présentera pas aux élections

LOS ANGELES (AP) – La sénatrice démocrate Dianne Feinstein a annoncé mardi qu’elle ne se représenterait pas en 2024, marquant la fin d’une carrière politique révolutionnaire s’étendant sur six décennies au cours desquelles elle a brisé les barrières entre les sexes et laissé une marque dans les batailles politiques sur les droits reproductifs, le contrôle des armes à feu et la protection de l’environnement.

Feinstein, élue pour la première fois en 1992, a déclaré dans un communiqué qu’elle avait l’intention de rester au Congrès jusqu’à la fin de son mandat.

« Même avec un Congrès divisé, nous pouvons toujours adopter des projets de loi qui amélioreront des vies. Chacun de nous a été envoyé ici pour résoudre des problèmes. C’est ce que j’ai fait au cours des 30 dernières années et c’est ce que j’ai l’intention de faire au cours des deux prochaines années », a-t-elle déclaré.

L’annonce était largement attendue. Feinstein, qui aura 90 ans en juin, est le membre le plus âgé du Congrès. Ces dernières années, des questions ont été soulevées sur sa santé cognitive et sa mémoire, bien qu’elle ait défendu son efficacité en représentant un État qui abrite près de 40 millions de personnes.

Anticipant son départ, un groupe de candidats avait déjà commencé à se rassembler pour ce qui devrait être une campagne féroce pour remplacer Feinstein dans l’État fortement démocrate. Parmi les candidats à ce jour figurent la représentante démocrate américaine Katie Porter, membre éminent de l’aile progressiste du parti qui a annoncé sa candidature en janvier, et la représentante démocrate américaine Adam Schiff, qui a fait campagne dans tout l’État.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a annoncé la décision de Feinstein lors d’un déjeuner à huis clos de sénateurs démocrates au Capitole. Les sénateurs ont éclaté en applaudissements.

Feinstein a dit à ses collègues à quel point la mort de son mari était difficile et qu’elle était prête à s’éloigner de la vie publique après avoir terminé ce mandat, a déclaré par la suite la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass. Son mari, Richard Blum, est décédé l’année dernière.

“Le sénateur Feinstein est entré dans l’histoire”, a déclaré Warren.

“Elle a changé ce pays et elle était une femme en première ligne dans les combats, comme l’accès aux armes d’assaut, la sécurité nationale et le renseignement.”

Warren a déclaré: “Toutes les autres femmes occupant une fonction publique ont une dette particulière envers Dianne Feinstein.”

La carrière de Feinstein a été marquée par le triomphe et la tragédie, et elle a établi une longue lignée de marqueurs historiques.

Feinstein a été la première femme à occuper le poste de présidente du conseil de surveillance de San Francisco dans les années 1970, la première femme maire de San Francisco et la première femme californienne élue au Sénat américain. Elle a été la première femme à diriger la commission sénatoriale du renseignement et la première femme à être la meilleure démocrate de la commission judiciaire.

Elle est montée à la mairie de San Francisco après les assassinats en novembre 1978 du maire de l’époque George Moscone et du superviseur de la ville Harvey Milk par un ancien superviseur, Dan White. Feinstein a trouvé le corps de Milk.

Feinstein a été élue pour la première fois au Sénat en 1992 lors de «l’année de la femme», au cours de laquelle un groupe de sénatrices nouvellement élues a changé le visage de la chambre.

Au cours de ses trois décennies au Sénat, elle était une centriste pragmatique connue pour avoir tendu la main aux républicains pour trouver un terrain d’entente. Mais ces dernières années, sa modération s’est heurtée à un État partie de plus en plus libéral.

Lors de sa dernière campagne en 2018, le Parti démocrate de Californie a approuvé un rival libéral pour le siège au-dessus d’elle, certains délégués se plaignant que Feinstein était à Washington depuis trop longtemps et n’avait pas résisté assez fort pour les immigrants.

Feinstein n’a pas toujours été adoptée par le mouvement féministe, mais ses expériences ont façonné sa vision à travers des décennies dans la vie publique.

“Je reconnais que les femmes ont dû se battre pour tout ce qu’elles ont obtenu, tous les droits”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press en 2005.

Feinstein était connue depuis longtemps pour son esprit vif et sa langue acérée, distribuant des zingers verbaux lorsqu’elle était mise au défi sur les questions qui la passionnaient. Mais ces dernières années, elle a parfois semblé confuse lorsqu’on lui a posé des questions sur les problèmes de signature, et elle a exaspéré les libéraux lorsqu’elle a clôturé les audiences de confirmation de la juge Amy Coney Barrett avec une étreinte de la présidente du comité judiciaire du Sénat Lindsey Graham, un républicain, et un public grâce à lui pour un travail bien fait.

Les groupes de défense libéraux qui s’étaient farouchement opposés à la nomination de Barrett pour remplacer feu l’icône libérale la juge Ruth Bader Ginsburg étaient furieux et l’ont appelée à se retirer de la direction du comité. Un mois plus tard, elle a annoncé qu’elle resterait au Comité judiciaire mais qu’elle démissionnerait en tant que première démocrate.

Feinstein est depuis longtemps associé aux efforts visant à élargir les restrictions sur les armes à feu. Au début de sa carrière, le Sénat a approuvé son amendement visant à interdire la fabrication et la vente de certains types d’armes d’assaut dans le cadre d’un projet de loi sur la criminalité que le président Bill Clinton a promulgué en 1994. L’interdiction a expiré 10 ans plus tard et n’a jamais été remplacée, mais elle est resté un problème de marque dans une carrière qui a été façonnée par la violence armée.

___

L’écrivaine d’Associated Press Lisa Mascaro à Washington a contribué.

Michael R. Blood, Associated Press