La sénatrice australienne Lidia Thorpe qualifie la reine Elizabeth II de dirigeante “colonisatrice” lors de la cérémonie d’assermentation

Une sénatrice indigène australienne a été entendue par vidéo qualifiant la reine Elizabeth II de colonisateur lors de sa cérémonie de prestation de serment lundi.

La remarque de Lidia Thorpe du parti des Verts australiens a suscité les moqueries et les gémissements de ses collègues à l’intérieur du Parlement australien à Canberra.

“Moi, souveraine Lidia Thorpe, j’affirme et déclare solennellement et sincèrement que je serai fidèle, et je porte une véritable allégeance à la colonisatrice Sa Majesté la reine Elizabeth II”, a déclaré Thorpe, qui est entré dans la chambre le poing levé. coupé par la présidente du Sénat, Sue Lines.

“Vous n’êtes pas sénateur si vous ne le faites pas correctement”, a déclaré l’un des collègues de Thorpe.

Lines a alors demandé à Thorpe de réciter à nouveau le serment, cette fois “tel qu’imprimé sur la carte”.

Avant que Thorpe ne le fasse, elle a semblé se retourner et fixer un individu, disant à cette personne “tu dois avoir un peu de respect”.

Thorpe a ensuite retweeté une photo de l’incident, écrivant sur son compte que “la souveraineté n’a jamais cédé”.

Le parti des Verts australiens, sur son site Web, déclare reconnaître “les propriétaires traditionnels du pays dans toute l’Australie et reconnaître leur lien continu avec la terre, les eaux et la culture”, et que “ces terres ont été volées et la souveraineté n’a jamais été cédée”.