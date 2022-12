La sénatrice américaine Tammy Duckworth est testée positive pour COVID-19 – Shaw Local

CHICAGO – (AP) – La sénatrice démocrate américaine Tammy Duckworth de l’Illinois travaillera de manière isolée jusqu’à la fin de cette semaine après avoir reçu un diagnostic de COVID-19 mercredi, a-t-elle déclaré.

Duckworth a déclaré qu’un médecin avait recommandé l’étape “pour assurer la sécurité de ma famille, de mes collègues et de mon personnel”.

“Mes symptômes restent légers et je suis reconnaissante d’être complètement vaccinée et d’avoir reçu un double rappel, car moi – et les familles de plus d’un million d’Américains que nous avons perdus à cause de cette pandémie – savons que cela pourrait être bien pire”, a-t-elle déclaré dans une déclaration.

“Je ne peux pas encourager plus fortement mes compatriotes américains à se faire vacciner et à continuer à recevoir vos rappels comme conseillé par les professionnels de la santé à travers le pays et dans le monde”, indique le communiqué.

D’autres membres du Congrès de l’Illinois ont également été testés positifs pour COVID-19. Ils incluent Lauren Underwood, Brad Schneider, Sean Casten et Bobby Rush.