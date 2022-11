La sénatrice américaine Tammy Duckworth bat l’avocate Kathy Salvi et remporte son 2e mandat – Shaw Local

La sénatrice démocrate américaine Tammy Duckworth a été réélue mardi dans l’Illinois, battant la nouvelle venue politique et avocate républicaine Kathy Salvi, selon l’Associated Press.

Duckworth, 54 ans, et Salvi, 63 ans, sont des côtés opposés du spectre politique et ont des opinions opposées sur la plupart des questions, y compris les armes à feu et le droit à l’avortement.

Duckworth, récipiendaire de Purple Heart, a été élue au Sénat américain en 2016. Avant cela, elle a servi deux mandats à la Chambre des États-Unis, a été secrétaire adjointe du Département américain des anciens combattants et a dirigé le département des anciens combattants de l’Illinois. En avril 2018, Duckworth est devenue la première sénatrice à accoucher pendant son mandat.

Salvi, de Mundelein, est un ancien défenseur public adjoint du bureau du défenseur public du comté de Lake et est associé du cabinet d’avocats privé Salvi & Maher. Redpath, qui vit à West Dundee, est expert-comptable agréé et directeur général d’une société de conseil financier.

Kathy Salvi, candidate au Sénat américain, prend la parole lors du rassemblement du GOP au 115 Bourbon Street à Merrionette Park lundi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Duckworth a détenu une avance financière importante tout au long de la campagne. Au 19 octobre, Duckworth avait levé près de 18,4 millions de dollars et disposait de près de 6 millions de dollars, selon les dossiers déposés auprès de la Commission électorale fédérale. Salvi avait levé 1,2 million de dollars, dont 480 000 dollars de son propre argent, et avait 166 000 dollars en main. Redpath avait amassé environ 75 000 $ et avait environ 1 200 $ en main, selon la FEC.

Duckworth, de Hoffman Estates, a déclaré lors d’un récent forum des éditeurs de médias de l’Illinois Associated Press qu’elle soutiendrait l’adoption d’une loi cimentant les droits à l’avortement inclus dans l’affaire historique Roe contre Wade que la Cour suprême des États-Unis a annulée cette année.

La sénatrice Tammy Duckworth monte sur scène avant le discours prévu du président Joe Biden lors de son arrêt à Joliet à la Jones Elementary School samedi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

“La majorité des Américains soutiennent le droit d’une femme de prendre ses propres décisions concernant l’avortement entre elle et son médecin avec une restriction de viabilité de 24 semaines”, a déclaré Duckworth. « Il y a des femmes qui font face à un traitement contre le cancer mais qui n’ont pas accès à un avortement pour pouvoir faire traiter leur cancer. C’est inhumain.”

Salvi, qui est d’accord avec la décision de la Cour suprême sur la question, a déclaré que Duckworth est un « extrémiste » sur l’avortement.

“Il n’y a pas d’avortement qu’elle ne supporte pas”, a déclaré Salvi à propos de Duckworth.

Duckworth, qui a perdu ses jambes en 2004 lorsque l’hélicoptère Blackhawk qu’elle copilotait a été abattu en Irak, a également déclaré qu’elle soutenait le rétablissement d’une interdiction des fusils d’assaut ainsi que d’une interdiction des chargeurs à grande capacité.

“J’ai porté un M16 pendant 23 ans dans l’armée”, a-t-elle déclaré. « Je sais ce que ces armes sont censées faire. Ils sont censés déchiqueter un corps humain. Ils n’ont pas leur place dans la rue.

Salvi n’a pas dit si elle soutiendrait une telle interdiction, mais que les lois existantes doivent être respectées.

“Avant d’envisager d’adopter des lois nouvelles et supplémentaires, nous devrions laisser les lois qui figurent dans le livre être mises en œuvre et utilisées”, a déclaré Salvi. « La seule chose qui nous retient dans cet État est un mauvais gouvernement à parti unique, et ça fait mal ; ça nous écrase ici.

Au Sénat, Duckworth est membre du Comité des services armés, du Comité de l’environnement et des travaux publics, du Comité du commerce, des sciences et des transports et du Comité des petites entreprises et de l’entrepreneuriat.

Capitol News Illinois et l’Associated Press ont contribué