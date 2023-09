La sénatrice américaine Dianne Feinstein est décédée à 90 ans

La sénatrice américaine Dianne Feinstein de Californie, une démocrate centriste qui a été élue au Sénat en 1992 lors de « l’Année de la femme » et qui a brisé les barrières entre les sexes tout au long de sa longue carrière dans la politique locale et nationale, est décédée. Elle avait 90 ans.

Vendredi, trois personnes proches du dossier ont confirmé sa mort à l’Associated Press.

Feinstein, la plus ancienne sénatrice américaine en exercice, était une ardente défenseure des priorités libérales importantes pour son État – notamment la protection de l’environnement, les droits reproductifs et le contrôle des armes à feu – mais elle était également connue comme une législatrice pragmatique qui tendait la main aux républicains et recherchait un terrain d’entente.

Elle a été élue au conseil de surveillance de San Francisco en 1969 et en est devenue la première femme présidente en 1978, la même année où le maire George Moscone a été abattu aux côtés du superviseur du conseil d’administration Harvey Milk à l’hôtel de ville par Dan White, un ancien superviseur mécontent. Feinstein a trouvé le corps de Milk.

Des réalisations révolutionnaires

Après la mort de Moscone, Feinstein est devenue la première femme maire de San Francisco. Au Sénat, elle a été l’une des deux premières femmes sénateurs de Californie, la première femme à diriger la commission sénatoriale du renseignement et la première femme à occuper le poste de principale démocrate du comité judiciaire du Sénat.

Même si Feinstein n’a pas toujours été adoptée par le mouvement féministe, ses expériences ont influencé sa vision au cours de ses cinq décennies de carrière politique.

« Je reconnais que les femmes ont dû se battre pour tout ce qu’elles ont obtenu, pour tous leurs droits », a-t-elle déclaré à l’Associated Press en 2005, alors que le comité judiciaire se préparait à tenir des auditions sur la nomination par le président George W. Bush de John Roberts pour remplacer Sandra Day O. ‘Connor à la Cour suprême.

« Je dois donc vous dire que j’essaie de veiller aux droits des femmes. J’essaie également de résoudre les problèmes tels que je les perçois, avec des lois, en tendant la main là où je peux et en travaillant de l’autre côté de l’allée », a-t-elle déclaré.

Sa tendance au bipartisme l’a aidée à remporter des victoires législatives tout au long de sa carrière. Mais cela s’est également avéré être un handicap au cours de ses dernières années au Congrès, à mesure que son État devenait plus libéral et que le Sénat et l’électorat devenaient de plus en plus polarisés.

J’ai décidé de ne plus me présenter

Fervente débattrice qui ne supportait pas les imbéciles, la sénatrice californienne était connue depuis longtemps pour ses plaisanteries verbales et ses répliques vives lorsqu’elle était interpellée sur les questions qui la tenaient le plus à coeur. Mais elle a perdu cet avantage au cours de ses dernières années au Sénat, alors que sa santé se détériorait visiblement et qu’elle devenait souvent confuse lorsqu’elle répondait à des questions ou s’exprimait en public.

En février 2023, elle a déclaré qu’elle ne briguerait pas un sixième mandat l’année prochaine. Et quelques semaines après cette annonce, elle a été absente du Sénat pendant plus de deux mois alors qu’elle se remettait d’une crise de zona.

La sénatrice Dianne Feinstein est transportée vers la salle du Sénat sur cette photo du 1er juin 2023. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Au milieu des inquiétudes concernant sa santé, Feinstein a démissionné de son poste de principale démocrate du panel judiciaire après les élections de 2020, juste au moment où son parti était sur le point de prendre la majorité. En 2023, elle a déclaré qu’elle ne serait pas présidente intérimaire du Sénat, ni membre le plus haut placé du parti majoritaire, même si elle était en lice pour le faire. Le président pro tempore ouvre le Sénat tous les jours et assume d’autres fonctions cérémonielles.