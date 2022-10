La semaine violente est un signe sombre alors que les assassinats ciblés de policiers augmentent

SEATTLE (AP) – La mort par balle de deux officiers du Connecticut et la blessure d’un troisième ont ponctué une semaine particulièrement violente pour la police à travers les États-Unis et s’inscrivent dans un sombre schéma: même si davantage d’officiers ont quitté leur emploi au cours des deux dernières années, le nombre ciblé et tué rose.

Selon des organisations qui suivent la violence contre la police, 56 policiers ont été tués par balle cette année, soit 14 % de plus qu’à la même époque l’an dernier et environ 45 % d’avance sur le rythme de 2020. Le pays est sur la bonne voie pour l’année la plus meurtrière puisque 67 officiers ont été tués en 2016.

Alors que les chiffres incluent quelques officiers tués par des coups de feu accidentels, le nombre d’embuscades dans lesquelles des policiers ont été blessés ou tués lors d’attaques surprises avec peu de chances de se défendre a grimpé en flèche depuis 2020 et représente près de la moitié des officiers tués cette année.

Une telle attaque a apparemment frappé mercredi à Bristol, dans le Connecticut, où la police d’État a déclaré que le sergent de police de Bristol. Dustin Demonte et l’officier Alex Hamzy ont été tués et l’officier Alec Iurato a été blessé lorsqu’ils ont répondu à un appel au 911 qui semble avoir été “un acte délibéré visant à attirer les forces de l’ordre sur les lieux”.

Au moins 11 policiers ont été abattus dans tout le pays cette semaine, dont un mortellement à Greenville, Mississippi, et un autre à Las Vegas.

“Ce sont des chiffres vraiment effrayants pour les forces de l’ordre, pas seulement pour les agents individuels, mais pour les organisations pour lesquelles ils travaillent, qui doivent en tenir compte lorsqu’ils embauchent, retiennent et forment des agents”, a déclaré Bill Alexander, directeur exécutif. du National Law Enforcement Officers Memorial, qui suit les décès d’officiers dans l’exercice de leurs fonctions.

“Ce n’est pas perdu pour les officiers que le travail pour lequel ils se sont inscrits est devenu plus dangereux”, a-t-il déclaré. “Cela doit avoir un impact mental important sur les agences dans leur ensemble et sur les agents individuels qui font le travail.”

Un officier en congé faisait partie des cinq personnes tuées dans une fusillade par un garçon de 15 ans à Raleigh, en Caroline du Nord, jeudi soir, mais il n’était pas clair si l’officier était visé. Fin juin, un homme dans les contreforts des Appalaches, dans l’est du Kentucky, a ouvert le feu sur des officiers purgeant un mandat dans une affaire de violence domestique, tuant trois personnes et en blessant cinq autres – une scène que les députés ont qualifiée de “pur enfer”.

L’Ordre Fraternel de la Police a rapporté que jusqu’au 30 septembre de cette année, il y avait eu 63 attaques de type embuscade dans lesquelles des officiers ont été blessés, avec 93 officiers abattus, 24 mortellement. C’est un nombre d’attaques de ce type inférieur à celui des neuf premiers mois de 2021, lorsqu’il y a eu 75 embuscades d’officiers, avec 93 tirs et 21 tués. Le nombre total d’embuscades dans lesquelles des policiers ont été blessés l’année dernière a plus que doublé par rapport à 2020.

L’augmentation des embuscades et des meurtres de policiers survient à un moment où de nombreux départements du pays sont confrontés à des pénuries de personnel, certaines agences perdant des centaines d’officiers et luttant pour pourvoir les postes vacants.

COVID-19 a été le plus grand tueur de policiers au cours des dernières années, avec 280 décès en 2020, 467 en 2021 et 64 jusqu’à présent cette année, rapporte l’Officier Down Memorial Page. Mais de nombreux officiers ont pris leur retraite anticipée ou ont démissionné par frustration face à ce qu’ils considèrent comme un affaiblissement du soutien public au milieu des efforts de «définancement de la police» provoqués par le meurtre de George Floyd par un officier de Minneapolis et la mort d’autres Noirs aux mains des forces de l’ordre.

Le nombre d’officiers à l’échelle nationale est passé d’environ 719 000 en 2020 à 688 000 en 2021, selon les données communiquées au FBI. L’embauche d’officiers a rebondi cette année, mais les démissions et les départs à la retraite continuent de représenter un défi pour les départements du pays, a constaté le Police Executive Research Forum basé à Washington, DC, dans une enquête au début de cette année.

Mike Zaro est le chef de la police de Lakewood, Washington, une ville d’environ 60 000 habitants où quatre officiers ont été assassinés dans un café en 2009. Il était le chef adjoint à l’époque, et il a dit que le département continue de voir des officiers prendre leur retraite tôt en raison à l’anxiété et au stress qui remontent à l’attaque.

“J’ai commencé au début des années 90, et à l’époque et pendant longtemps, vous l’aspiriez et passiez à autre chose chaque fois que vous faisiez face à un traumatisme lié au travail, que ce soit celui de quelqu’un d’autre ou le vôtre”, a déclaré Zaro. « Après 2009, quelque chose de cette ampleur, nous avons reconnu que nous devions essayer de faire quelque chose de différent. Nous avons travaillé à la volée pour développer des méthodes pour encourager les gens à demander de l’aide. … Finalement, cela s’est ancré dans ce que nous faisons. Aujourd’hui, cela s’appelle le bien-être des officiers.

Zaro se souvient à quel point le soutien de la communauté a été crucial pour aider le département à surmonter les séquelles des tueries. Un tel soutien, a-t-il dit, est essentiel pour aider les agents à accepter les risques auxquels ils sont confrontés.

De nombreux partisans des forces de l’ordre s’inquiètent de savoir si les ministères bénéficient toujours d’un tel soutien, compte tenu de la teneur du discours national sur la police. Ils soulignent que l’utilisation douteuse ou illégale de la force par des agents est la rare exception, pas la règle, mais la police a perdu la confiance de nombreuses personnes indignées de voir à plusieurs reprises des vidéos de téléphones portables ou de caméras corporelles en ligne d’agents abusant de leur pouvoir.

“Il serait infiniment plus difficile d’accepter ces risques et de faire face à la perte si la communauté suggère que les officiers le méritaient ou trouvent des excuses pour la personne qui a commis le crime ou ne les soutient tout simplement pas”, a déclaré Zaro. “Il est plus impératif maintenant d’en faire une partie de la conversation, étant donné les attaques contre la police que nous avons vues dans tout le pays au cours des deux dernières années.”

Gene Johnson, l’Associated Press