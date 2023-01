La semaine tragique de l’Ukraine montre qu’il n’y a pas de lieu sûr dans la guerre

Mais elle ne peut pas balayer le terrible souvenir d’avoir vu l’hélicoptère gouvernemental qui transportait le ministre de l’Intérieur ukrainien dégringoler dans le brouillard et s’écraser sur le bâtiment de la maternelle. Ou la course effrénée qui a suivi pour sauver les enfants, leurs corps minuscules en flammes.

BROVARY, Ukraine – Un petit balai et une pelle à poussière à la main, Olga Prenzilevich nettoie les débris le long de la route dans une banlieue endormie de Kyiv à côté d’un monticule bouclé de véhicules carbonisés et d’épaves difformes.

Depuis février, ils ont vu des vies perdues à la suite de tirs de missiles et de combats sur le champ de bataille, et des civils mourir dans des écoles, des théâtres, des hôpitaux et des immeubles d’habitation. Ils ont subi des pertes irrémédiables : un être cher, un chez-soi et pour certains, tout espoir pour l’avenir.